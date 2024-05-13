https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/abdden-israile-refah-mesaji-buyuk-saldiriya-karsiyiz-1083742632.html

ABD’den İsrail’e Refah mesajı: Büyük saldırıya karşıyız

ABD’den İsrail’e Refah mesajı: Büyük saldırıya karşıyız

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a, Refah'a yönelik büyük bir saldırıya karşı oldukları mesajını verdi ve İsrailli... 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T09:08+0300

2024-05-13T09:08+0300

2024-05-13T09:08+0300

israil- filistin çatışması

abd

israil-filistin

israil

yoav gallant

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

antony blinken

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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken, Gallant ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirirken, bu görüşmede ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını bir kez daha vurgulayan Blinken, Hamas'ın yenilmesi konusunda İsrail ile aynı çizgide olduklarını belirtti.Gazze ve Refah'taki son durumu da İsrailli bakanla değerlendiren Blinken, ABD'nin, İsrail'in Refah'a yönelik büyük bir saldırı düzenlemesine karşı olduğu şeklindeki pozisyonunu yineledi.Blinken ayrıca, Gallant'tan, Gazze'deki sivillerin ve insani yardım görevlilerinin hedef alınmamasını, bölgeye insani yardımların girişini kolaylaştırmalarını istedi.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan da uyardıABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrailli mevkidaşı ile yaptığı görüşmede ABD olarak İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı konusundaki ciddi endişelerini yineledi.İsrailli mevkidaşı Tzachi Hanegbi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Sullivan, hem Gazze'deki son durumu hem de Refah'a yönelik İsrail tehdidini ele aldı.Sullivan, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarını unutmadıklarını ve Hamas'la mücadelesinde İsrail'e verdikleri desteğin sarsılmaz olduğunu bir kez daha dile getirdi.Görüşmede Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısına karşı olduğu yönündeki yaklaşımının altını çizdi ve bu konudaki endişelerini İsrail tarafına ilettiklerini belirtti.Açıklamaya göre, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Hanegbi ise ABD'nin bu konudaki endişelerini ve mesajlarını dikkate aldıklarını söyledi.Sullivan ayrıca, Gazze'deki Hamas mensuplarının sivillere zarar verilmeden hedef alınması hususunda alternatif yöntemler konusundaki görüşlerini de İsrail tarafına iletti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/disisleri-bakanligindan-israilli-bakanin-paylasimina-tepki--1083736849.html

abd

israil

gazze

gazze şeridi

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abd, israil-filistin, israil, yoav gallant, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, antony blinken