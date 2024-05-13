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Emekliye zamda 3 farklı formül: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliye zamda 3 farklı formül: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Sputnik Türkiye
Memur ve emekli maaşlarının belirlenmesine yaklaşık 1.5 ay kala ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve Merkez... 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T08:33+0300
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Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırarak yüzde 38’e çıkarmasının ardından temmuz ayında memur ve emeklilerin alacağı zam farkları merak edilmeye başlandı.Kamuoyunda ise emeklilere üç farklı zam formülü konuşuluyor. Peki SSK ve Bağkur emeklileri ile memur emeklileri ne kadar zam alacak? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?Konuyla ilgili merak edilenleri Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, milliyet.com.tr’ye anlattı. Yılmaz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:SSK ve Bağkur emeklilerine ne kadar zam yapılacak?3 farklı formülRefah payı ve kök maaşa seyyanen zam
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Emekliye zamda 3 farklı formül: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

08:33 13.05.2024
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EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2024
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Memur ve emekli maaşlarının belirlenmesine yaklaşık 1.5 ay kala ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırmasının ardından gözler yeni dönem maaş zamlarına çevrildi. Kamuoyunda emekli maaşlarıyla ilgili 3 farklı formül konuşuluyor.
Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırarak yüzde 38’e çıkarmasının ardından temmuz ayında memur ve emeklilerin alacağı zam farkları merak edilmeye başlandı.
Kamuoyunda ise emeklilere üç farklı zam formülü konuşuluyor. Peki SSK ve Bağkur emeklileri ile memur emeklileri ne kadar zam alacak? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
Konuyla ilgili merak edilenleri Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, milliyet.com.tr’ye anlattı. Yılmaz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Bilindiği üzere emekli maaş farkları Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki defa gerçekleşen enflasyon üzerinden belirlenmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası yüksek enflasyonun tansiyonunu düşürmek amaçlı çeşitli programlar uygulamaktadır. Merkez Bankası’nın enflasyon raporuna göre hedeflenen yıl sonu enflasyonu 2 puan yükselterek yüzde 38 olarak güncellenmiştir. Şu an merek edilen 2024 yılının ikinci yarıyılında enflasyonun ne kadar olacağıdır. Enflasyonun mayısta yıllık bazda yüzde 75 seviyelerinde tepe yapması beklenmektedir. Baz etkisinin ve uygulanan sıkılaştırıcı para politikalarının etkisiyle enflasyonun yıl sonu hedeflenen seviyeye düşürülmesi planlanmaktadır. 2024 yılı Nisan ayı enflasyon verisinin de açıklanması ile birlikte SSK ile Bağkur emeklilerine bu yılın ilk 4 ayı için %18,72’lik bir enflasyon farkı kesinleşmiş oldu."

SSK ve Bağkur emeklilerine ne kadar zam yapılacak?

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre enflasyonun 2024 Mayıs ayında yüzde 3, 2024 yılı Haziran ayında yüzde 2,54 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu veriler ışığında bir hesap yaptığımız takdirde 2024’ün ilk altı aylık enflasyon verisi %25,39 olarak tahmin edilmektedir. İşte buradaki oran SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam farkı olacaktır. Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme devreye girdiğinden dolayı temmuz ayında yüzde 19,39’luk bir maaş farkı oluşacağını tahmin etmekteyim.

3 farklı formül

Şu anda emekliler için kamuoyunda 3 farklı zam formülü konuşulmaktadır. Bunlar taban maaşın artırılması, refah payı ve kök maaşa seyyanen zam formülleridir. Bu üç formülü değerlendirecek olursak; Şu an 10 bin TL olan taban maaş muhtemel olarak 12 bin 500 veya 15 bin TL seviyelerine çıkacaktır. Nedeni ise maaş farkları her zaman kök aylıklara yapıldığından kaynaklı özellikle 2000 sonrası emekli olanlarda 5 bin 500 TL ile 6 bin TL civarı emekli kök aylığı olanlar mevcut. 16 milyon emeklinin yaklaşık 7 milyonu taban aylığın altında kök maaşı almaktadır. Bundan ötürü maalesef Hazine üzerinden destek sağlanmaktadır. Bu yüzden kök aylığı 8 bin TL altında olanlar zam alamayacağından ötürü taban aylığın artışına gidileceği kanaatindeyim.

Refah payı ve kök maaşa seyyanen zam

Önceki maaş farklarına bakıldığında her zaman refah payı adı altında mevcut kanunlara eklenti yapılarak ilave zam verildiğini bilmekteyiz. Burada özellikle bu dönem için refah payı eklentisinin memur emeklileri için yapılacağını tahmin etmekteyim. Temmuz ayında SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam farkı yüzde 25,39 iken, memur ve memur emeklilerinde toplu sözleşmeden kaynaklı oluşacak fark yüzde 19,39 olacaktır. Ben aradaki yüzde 6 puanlık farkın eşitleneceğini ve yüzde 6 oranında memur emeklilerine refah payı verileceği kanaatindeyim. Emeklilere yapılacak düzenlemede en güçlü beklenti en düşük emekli maaşının 12.500 TL – 15.000 TL seviyesine getirilmesi ve SSK, Bağkur, memur emeklilerinin maaş farklarının yüzde 25 civarında eşitlenmesidir.”

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