https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/emekliye-zamda-3-farkli-formul-en-dusuk-emekli-maasi-ne-kadar-olacak-1083740391.html

Emekliye zamda 3 farklı formül: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekliye zamda 3 farklı formül: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Sputnik Türkiye

Memur ve emekli maaşlarının belirlenmesine yaklaşık 1.5 ay kala ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve Merkez... 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T08:33+0300

2024-05-13T08:33+0300

2024-05-13T08:33+0300

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Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırarak yüzde 38’e çıkarmasının ardından temmuz ayında memur ve emeklilerin alacağı zam farkları merak edilmeye başlandı.Kamuoyunda ise emeklilere üç farklı zam formülü konuşuluyor. Peki SSK ve Bağkur emeklileri ile memur emeklileri ne kadar zam alacak? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?Konuyla ilgili merak edilenleri Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, milliyet.com.tr’ye anlattı. Yılmaz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:SSK ve Bağkur emeklilerine ne kadar zam yapılacak?3 farklı formülRefah payı ve kök maaşa seyyanen zam

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/tasarruf-paketi-bugun-aciklaniyor-nelere-izin-verilmeyecek-1083739559.html

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