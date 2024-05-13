https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/belgoroda-ukrayna-ordusunca-duzenlenen-saldirilarda-can-kaybi-19a-yukseldi-1083741904.html
Belgorod’a Ukrayna ordusunca düzenlenen saldırılarda can kaybı 19'a yükseldi
Belgorod’a Ukrayna ordusunca düzenlenen saldırılarda can kaybı 19'a yükseldi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Belgorod şehrinde Ukrayna ordusu tarafından dün düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 19’a yükseldi. 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T08:59+0300
2024-05-13T08:59+0300
2024-05-13T08:59+0300
ukrayna krizi
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vyaçeslav gladkov
rusya acil durum bakanlığı
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Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Şorsa Caddesi'nde ye alan ve 16 dairenin yıkıldığı bina ve çevresinde enkaz kaldırma çalışmalarının ana kısmının tamamlandığını duyururken, “Bugün itibariyle enkaz altından 15 kişinin cesedi çıkarıldı. Dün akşamki bombardıman sırasında 3 sivil daha hayatını kaybederken, ayrıca 11 Mayıs'ta yaralanan bir kadın da hastanede yaşamını yitirdi. 19 kişi. Bunlar dün sizlerle birlikte tanık olduğumuz terör saldırısı sonucu Kiev rejimi tarafından öldürülen siviller, masum sakinler arasında yaşadığımız kayıplar” diye yazdı.Vali ayrıca bombardıman sonucu 27 kişinin yaralandığını, 6'sının federal hastanelere sevk edileceğini söyledi.Yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları tamamlandıBelgorod şehrinde Ukrayna ordusunun hava saldırısında bir kısmı yıkılan apartmanın bulunduğu yerdeki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. 17 kişinin sağ kurtarıldığı kaydedildi.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Belgorod’da arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. 17 kişi sağ olarak kurtarıldı. Maalesef enkaz altından 15 kişi ölü olarak çıkarıldı” ifadesine yer verildi.Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Ukrayna ordusunun Belgorod kentine yönelik terör saldırısı düzenlediği belirtilmişti.Saldırının Toçka-U füze sistemi ile Vampir ve Olha çok namlulu roketatarlar ile yapıldığı aktarılan açıklamada, "6 Toçka-U füzesi, 4 Vampir topu ile 2 Olha topu Rus hava savunma sistemlerince yok edildi. Toçka-U füzesinin parçalarının düşmesi sonucu Belgorod kentindeki bir bina hasar gördü" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/15-sivilin-oldugu-belgorod-saldirisinda-kullanilmisti-rus-ordusu-ukraynadaki-hava-ussunu-vurdu-1083740424.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, terör saldırısı, terör saldırıları, füze saldırısı, belgorod, vyaçeslav gladkov, rusya acil durum bakanlığı
ukrayna, ukrayna ordusu, terör saldırısı, terör saldırıları, füze saldırısı, belgorod, vyaçeslav gladkov, rusya acil durum bakanlığı
Belgorod’a Ukrayna ordusunca düzenlenen saldırılarda can kaybı 19'a yükseldi
Rusya’nın Belgorod şehrinde Ukrayna ordusu tarafından dün düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 19’a yükseldi.
Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Şorsa Caddesi'nde ye alan ve 16 dairenin yıkıldığı bina ve çevresinde enkaz kaldırma çalışmalarının ana kısmının tamamlandığını duyururken, “Bugün itibariyle enkaz altından 15 kişinin cesedi çıkarıldı. Dün akşamki bombardıman sırasında 3 sivil daha hayatını kaybederken, ayrıca 11 Mayıs'ta yaralanan bir kadın da hastanede yaşamını yitirdi. 19 kişi. Bunlar dün sizlerle birlikte tanık olduğumuz terör saldırısı sonucu Kiev rejimi tarafından öldürülen siviller, masum sakinler arasında yaşadığımız kayıplar” diye yazdı.
Vali ayrıca bombardıman sonucu 27 kişinin yaralandığını, 6'sının federal hastanelere sevk edileceğini söyledi.
Yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
Belgorod şehrinde Ukrayna ordusunun hava saldırısında bir kısmı yıkılan apartmanın bulunduğu yerdeki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. 17 kişinin sağ kurtarıldığı kaydedildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Belgorod’da arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. 17 kişi sağ olarak kurtarıldı. Maalesef enkaz altından 15 kişi ölü olarak çıkarıldı” ifadesine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Ukrayna ordusunun Belgorod kentine yönelik terör saldırısı düzenlediği belirtilmişti.
Saldırının Toçka-U füze sistemi ile Vampir ve Olha çok namlulu roketatarlar ile yapıldığı aktarılan açıklamada, "6 Toçka-U füzesi, 4 Vampir topu ile 2 Olha topu Rus hava savunma sistemlerince yok edildi. Toçka-U füzesinin parçalarının düşmesi sonucu Belgorod kentindeki bir bina hasar gördü" ifadelerine yer verildi.