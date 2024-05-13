https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/15-sivilin-oldugu-belgorod-saldirisinda-kullanilmisti-rus-ordusu-ukraynadaki-hava-ussunu-vurdu-1083740424.html
15 sivilin öldüğü Belgorod saldırısında kullanılmıştı: Rus ordusu Ukrayna’daki hava üssünü vurdu
15 sivilin öldüğü Belgorod saldırısında kullanılmıştı: Rus ordusu Ukrayna’daki hava üssünü vurdu
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Rusya’nın Belgorod şehrine yönelik hava saldırılarında kullanılan... 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T07:21+0300
2024-05-13T07:21+0300
2024-05-13T08:27+0300
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Rusya’nın Belgorod şehrinde dün 15 sivilin hayatını kaybettiği hava saldırısının, Ukrayna’nın Poltova bölgesindeki Mirgorod hava üssünden düzenlendiğini tespit eden Rusya Silahlı Kuvvetleri söz konusu üssü bombaladı.Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, dün gece geç saatlerinde, Poltova bölgesinin Mirgorod şehrindeki hava üssüne iki füzenin düştüğünü bildirdi.Hava üssündeki patlamaların çok şiddetli olduğu vurgulanırken, 831. Ukrayna Taktik Hava Kuvvetleri Tugayı’nın bulunduğu üssün Belgorod ve Donbass’a yönelik son saldırılarda kullanıldığı anımsatıldı.Hava üssüne giden yolda en az 10 ambulans aracının tespit edildiğini aktaran Lebedev, saldırının ardından şehirdeki sağlık personelinin acilen işe çıkma mesajı aldığını belirterek, “Aldığımız ilk bilgilere göre hava üssünde çok önemli askeri yetkililerden oluşan bir grup vuruldu” dedi.Ukrayna ordusunun dün Rusya’nın Belgorod şehrine düzenlediği hava saldırısında, atılan füzelerden birinin doğrudan 9 katlı apartmana isabet etmesi sonucu apartmanın bir bloku tamamen yıkılmıştı. Saldırıda 15 sivil hayatını kaybederken 17 kişi daha yaralanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/belgorodda-kismen-yikilan-evin-enkazindan-bir-kisi-kurtarildi-1083734767.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, hava üssü, hava saldırısı, belgorod
ukrayna, ukrayna ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, hava üssü, hava saldırısı, belgorod
15 sivilin öldüğü Belgorod saldırısında kullanılmıştı: Rus ordusu Ukrayna’daki hava üssünü vurdu
07:21 13.05.2024 (güncellendi: 08:27 13.05.2024)
Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Rusya’nın Belgorod şehrine yönelik hava saldırılarında kullanılan Ukrayna’daki Mirgorod hava üssünün vurulduğunu belirtti.
Rusya’nın Belgorod şehrinde dün 15 sivilin hayatını kaybettiği hava saldırısının, Ukrayna’nın Poltova bölgesindeki Mirgorod hava üssünden düzenlendiğini tespit eden Rusya Silahlı Kuvvetleri söz konusu üssü bombaladı.
Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, dün gece geç saatlerinde, Poltova bölgesinin Mirgorod şehrindeki hava üssüne iki füzenin düştüğünü bildirdi.
Hava üssündeki patlamaların çok şiddetli olduğu vurgulanırken, 831. Ukrayna Taktik Hava Kuvvetleri Tugayı’nın bulunduğu üssün Belgorod ve Donbass’a yönelik son saldırılarda kullanıldığı anımsatıldı.
Hava üssüne giden yolda en az 10 ambulans aracının tespit edildiğini aktaran Lebedev, saldırının ardından şehirdeki sağlık personelinin acilen işe çıkma mesajı aldığını belirterek, “Aldığımız ilk bilgilere göre hava üssünde çok önemli askeri yetkililerden oluşan bir grup vuruldu” dedi.
Ukrayna ordusunun dün Rusya’nın Belgorod şehrine düzenlediği hava saldırısında, atılan füzelerden birinin doğrudan 9 katlı apartmana isabet etmesi sonucu apartmanın bir bloku tamamen yıkılmıştı. Saldırıda 15 sivil hayatını kaybederken 17 kişi daha yaralanmıştı.