https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/antalyada-ormanda-yangin-cikti--1083764860.html
Antalya’da orman yangınına müdahale ediliyor
Antalya’da orman yangınına müdahale ediliyor
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan 1 helikopter ve karadan arazözler ile birlikte çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor. 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T18:43+0300
2024-05-13T18:43+0300
2024-05-13T18:46+0300
türkiye
orman
orman yangını
antalya
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Konyaaltı ilçesi Gökdere mevkiinde akşam saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.Ekipler yangına müdahale ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/ibb-meclisinde-deniz-gezmis-tartismasi--1083763460.html
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orman, orman yangını, antalya
orman, orman yangını, antalya
Antalya’da orman yangınına müdahale ediliyor
18:43 13.05.2024 (güncellendi: 18:46 13.05.2024)
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan 1 helikopter ve karadan arazözler ile birlikte çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor.
Konyaaltı ilçesi Gökdere mevkiinde akşam saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Ekipler yangına müdahale ediyor.