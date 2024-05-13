https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/antalyada-ormanda-yangin-cikti--1083764860.html

Antalya’da orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya’da orman yangınına müdahale ediliyor

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan 1 helikopter ve karadan arazözler ile birlikte çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor. 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T18:43+0300

2024-05-13T18:43+0300

2024-05-13T18:46+0300

türkiye

orman

orman yangını

antalya

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Konyaaltı ilçesi Gökdere mevkiinde akşam saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.Ekipler yangına müdahale ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/ibb-meclisinde-deniz-gezmis-tartismasi--1083763460.html

türkiye

antalya

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orman, orman yangını, antalya