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İBB Meclisi'nde Deniz Gezmiş tartışması: 'Eylemleri kabul edilemez'
İBB Meclisi'nde Deniz Gezmiş tartışması: 'Eylemleri kabul edilemez'
Sputnik Türkiye
İstanbul Belediye Meclisi'nde Meclis Başkanı Nuri Aslan'ın Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anmasına AK Partililerden tepki geldi. 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T18:22+0300
2024-05-13T18:22+0300
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İBB Meclis başkanı Aslan’ın oturumda Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anması tartışmalar neden oldu.İBB Meclisi 1.Başkanvekili Nuri Aslan, meclisin açılış konuşmasında, “Mayıs ayı değişimi temsil eder. Türkiye demokrasisine baharı getiren değişiminde mayıs ayında başladığına inanıyorum. Siyaset tarihimizde bir kara leke olan 6 Mayıs 2019 tarihinde alınan İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararından bahsediyorum. Bu haksızlığa milletimiz yenilenen İstanbul seçimlerinde cevabını verdi. Ülkemiz için tıpkı bizler gibi güzel hayalleri, umutları ve dilekleri olan geçler vardı. Onların en büyük dilekleri de, tam bağımsız Türkiye’ydi. Ne yazık ki onlarda bu ülkenin kara kış günlerinde kutuplaşmanın, ayrıştırmanın kurbanı oldular. Gencecik yaşta görüşleri nedeniyle idam sehpasına çıkarıldılar. Doğru bildiklerinden asla vazgeçmediler. Türkiye’nin bağımsızlığı için can veren Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı rahmetle anıyorum. Yaşasın tam bağımsız Türkiye” ifadelerini kullandı.'Deniz Geçmiş'in eylemleri kabul edilemez'Söz alan AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, “Kullandığınız bir üslup sizin üslubunuza ve tavrınıza yakışmayan bir üslup. Seçimlerin yenilenmesiyle ilgili kara gün dediniz. Şu anda Türkiye’de en şeffaf yargılamanın yapıldığı yargı YSK’dır. Eleştirdiğimiz bir sürü yargı kararı var. Ama orada YSK’ya kara gün diye hakaret edemezsiniz. Deniz Gezmiş’le alakalıda, idealleri, metotları sizin ideolojik tercihinizdi. Tartışılmaz. Bağımsız Türkiye eyvallah. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının uyguladıkları yöntem, yol ve eylemlerin kabul edilmesi mümkün değil. Kaldı ki bununla ilgili önce sizin partinizi geçmişiyle helalleşmesi lazım. Orda kimler meclise katılmadı, kimler evet oyu verdi bununla ilgi CHP’nin öz eleştiri yapması lazım.”'Doğru bulmuyoruz'Gökkuş’un ardından konuşan MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan, “Deniz Gezmişle alakalı Faruk beyle aynı noktadayız. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının bu mecliste anılmasını doğru bulmuyoruz” dedi. Konuşmasının devamında Ayhan’ın Deniz Gezmiş’in eylemlerini saymaya başlamasının ardından CHP’li üyeler sıralara vurarak protesto etti. Ayhan’nın konuşmaya devam etmenin ardından sıralara vurularak yapılan protesto devam etti. CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan da, “Onlar ne derse desin biz üç fidanı anmaya ve tam bağımsız Türkiye demeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
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deniz gezmiş, ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul, ekrem imamoğlu, ak parti, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)
deniz gezmiş, ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul, ekrem imamoğlu, ak parti, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)

İBB Meclisi'nde Deniz Gezmiş tartışması: 'Eylemleri kabul edilemez'

18:22 13.05.2024
© AA / Mücahit TüretkenİBB Meclisi
İBB Meclisi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2024
© AA / Mücahit Türetken
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İstanbul Belediye Meclisi'nde Meclis Başkanı Nuri Aslan'ın Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anmasına AK Partililerden tepki geldi.
İBB Meclis başkanı Aslan’ın oturumda Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anması tartışmalar neden oldu.
İBB Meclisi 1.Başkanvekili Nuri Aslan, meclisin açılış konuşmasında, “Mayıs ayı değişimi temsil eder. Türkiye demokrasisine baharı getiren değişiminde mayıs ayında başladığına inanıyorum. Siyaset tarihimizde bir kara leke olan 6 Mayıs 2019 tarihinde alınan İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararından bahsediyorum. Bu haksızlığa milletimiz yenilenen İstanbul seçimlerinde cevabını verdi. Ülkemiz için tıpkı bizler gibi güzel hayalleri, umutları ve dilekleri olan geçler vardı. Onların en büyük dilekleri de, tam bağımsız Türkiye’ydi. Ne yazık ki onlarda bu ülkenin kara kış günlerinde kutuplaşmanın, ayrıştırmanın kurbanı oldular. Gencecik yaşta görüşleri nedeniyle idam sehpasına çıkarıldılar. Doğru bildiklerinden asla vazgeçmediler. Türkiye’nin bağımsızlığı için can veren Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı rahmetle anıyorum. Yaşasın tam bağımsız Türkiye” ifadelerini kullandı.

'Deniz Geçmiş'in eylemleri kabul edilemez'

Söz alan AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, “Kullandığınız bir üslup sizin üslubunuza ve tavrınıza yakışmayan bir üslup. Seçimlerin yenilenmesiyle ilgili kara gün dediniz. Şu anda Türkiye’de en şeffaf yargılamanın yapıldığı yargı YSK’dır. Eleştirdiğimiz bir sürü yargı kararı var. Ama orada YSK’ya kara gün diye hakaret edemezsiniz. Deniz Gezmiş’le alakalıda, idealleri, metotları sizin ideolojik tercihinizdi. Tartışılmaz. Bağımsız Türkiye eyvallah. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının uyguladıkları yöntem, yol ve eylemlerin kabul edilmesi mümkün değil. Kaldı ki bununla ilgili önce sizin partinizi geçmişiyle helalleşmesi lazım. Orda kimler meclise katılmadı, kimler evet oyu verdi bununla ilgi CHP’nin öz eleştiri yapması lazım.”

'Doğru bulmuyoruz'

Gökkuş’un ardından konuşan MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan, “Deniz Gezmişle alakalı Faruk beyle aynı noktadayız. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının bu mecliste anılmasını doğru bulmuyoruz” dedi. Konuşmasının devamında Ayhan’ın Deniz Gezmiş’in eylemlerini saymaya başlamasının ardından CHP’li üyeler sıralara vurarak protesto etti. Ayhan’nın konuşmaya devam etmenin ardından sıralara vurularak yapılan protesto devam etti.
CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan da, “Onlar ne derse desin biz üç fidanı anmaya ve tam bağımsız Türkiye demeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2024
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