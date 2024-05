https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/1083758121.html

Ani çarpıntı hangi durumlarda ritim bozukluğuna işaret eder? Kahve ve çay içmek kalbe zararlı mıdır?

Memorial Şişli Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Sabri Demircan, Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi’ne konuk oldu. 13.05.2024, Sputnik Türkiye

Ani kalp krizi riskleri Sputnik Türkiye Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nde bugün: Ani kalp krizi risklerini ve pazarlama dünyasının yeni dijital çaylaklarını konuşacağız...

Prof. Dr. Sabri Demircan, kimi çarpıntıların doğal olarak geliştiğini ve her nabız yükselmesinin ritim bozukluğuna işaret etmediğini belirtti. Öte yandan Prof. Dr. Demircan, bilhassa istirahat halindeyken nükseden çarpıntıların ciddiye alınması gerektiği uyarısında bulundu:Çarpıntıyı takiben gelen belirtilerin de dikkate alınması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Sabri Demircan, şunları söyledi:Çarpıntının faktörlerinin incelenmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Sabri Demircan, şu ifadeleri kullandı:Sigara, fazla kilo, yüksek alkol tüketimi vs. durumlarının kalp sağlığını olumsuz etkilediğini hatırlatan Prof. Dr. Sabri Demircan, yine de her durumun öngörülemediği konusunda uyarılarda bulundu:Kahve ve çay tüketiminin kalp sağlığı üzerindeki etkisine açıklık getiren Prof. Dr. Sabri Demircan, kişilerin bünyesine bağlı olarak çay ve kahve tüketiminin yerinde olacağını ifade etti:

