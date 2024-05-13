Ani çarpıntı hangi durumlarda ritim bozukluğuna işaret eder? Kahve ve çay içmek kalbe zararlı mıdır?

“Çay ve kahve zararlı değil. Çay ve kahve, kalpte hastalığa yol açmaz ve ritim bozukluğu yaratmaz. Ancak bunların uyarıcı maddeleri yani kahve için kafein ve çay için L-theanine’in oluşturduğu kaba tabirle adrenalin benzeri bir etki vardır. Bireysel olarak herkesin buna toleransı olmayabilir. Az önce panik atak-durumsal çarpıntı ile ritim bozukluğu arasında bir fark ortaya koymaya çalıştık. Yani ritim bozukluğu olmayan kişiler de aşırı çay ve kahve tüketimi sebebiyle nabız artışı yaşayarak hastanelere başvurabiliyor. Bizim çay ve kahve ile ilgili temel önerimiz şu: seviyorsanız, mutluluk duyuyorsanız, herkesin tolere edebileceği bir miktar vardır. Bunun için kupa-çay miktarı söylemek doğru değil. Maalesef yeni trendler, kahve ve çay ile güne başlamama gibi söylemler içeriyor. Bunlar zaten sağlıklı şeyler, mantıksal olarak yeri yok. İnsan çay ve kahve ile mutlu oluyorsa, tolere edebileceği dozu aşmamak kaydıyla tüketebilir ve bu faydalıdır. Fakat dediğimiz gibi kimi insan çok az dozları dahi tolere edemeyebiliyor. İleri yaşlı hastalar mesela akşamları çay-kahve içemiyor çünkü uyuyamıyorlar. Veya çok heyecanlı ve bedenen fit olmayan kişiler, basit bir kahve-çay tüketimi ile bütün günü çarpıntıyla geçirebiliyor. Burada temel önerim şu: Çay-kahve seviyorsanız ve bundan kolay etkilenmek sizi rahatsız ediyorsa, kalbinizi eğitin. Bu da ancak sporla olur. Yürüyüş ve kardiyo sporları; çay, kahve, adrenalin vs. durumlarındaki çarpıntılara karşı direnç sağlar. Kardiyo anlamında spor yapın. Uyaranları tolere edebildiğiniz miktarda, abartmadan kullanın. Kişi için kararında tüketim yerinde olacaktır.”