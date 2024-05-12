https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/ukrayna-ordusu-yine-belgoroda-saldirdi-1083728002.html
Ukrayna ordusu yine Belgorod’a saldırdı
Ukrayna ordusu yine Belgorod’a saldırdı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Ukrayna'ya sınır bölgesi Belgorod’a yoğun saldırılarını sürdüren Ukrayna ordusunun, bu sabah düzenlediği füze saldırısı sonrasında bir apartmanın... 12.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-12T12:57+0300
2024-05-12T12:57+0300
2024-05-12T13:29+0300
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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Harkovskaya Gora ilçesinde yer alan apartmana isabet eden füze nedeniyle apartman girişinin 10. kattan 1. kata kadar çöktüğünü duyururken, Rusya Soruşturma Komitesi, gerçekleştirilen yoğun bombardıman sonucunda ölü ve yaralıların olduğunu ve terör saldırısı nedeniyle soruşturma başlatıldığını iletti.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, daha sonraki açıklamasında, saldırıya maruz kalan apartman dairesinin çatısının da çöktüğünü aktardı.Olay yerindeki Sputnik muhabiri, Ukrayna ordusunun bombardımanında hasar gören apartmanın çatısının bir kısmının Acil Durumlar Bakanlığına bağlı kurtarma ekiplerinin üzerine çöktüğünü ifade etti.Belgorod yoğun saldırı altındaRusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin Olha ve RM-70 Vampire çoklu roketatar sistemi kullanarak Belgorod’a yoğun füze saldırısı düzenlediğini bildirirken, hava savunma sistemleri tarafından düşürülen füzelerden birinin parçalarının apartman dairesine isabet ettiğini açıkladı.Rus Dışişleri’nden Ukrayna ordusunun Belgorod saldırısına tepkiRusya Dışişleri Bakanlığı, füze saldırısıyla ilgili açıklamasında, “Belgorod’daki terör saldırısı, Kiev rejiminin suçlar zincirinin bir başka halkasıdır” ifadelerini kullanırken, mesajını, “Batılı sponsorları tarafından desteklenen Zelenskiy ve suç örgütü, eylemlerinde sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almayı esas almaktadır” diye tamamladı.Bölge Valisi Gladkov, sabah saatlerinde Belgorod'un Ukrayna ordusu tarafından yoğun bombardımana maruz kaldığını bildirmişti.Olay yerindeki acil servislerin Sputnik'e verdiği bilgiye göre, Belgorod'daki apartmanın merdiven boşluğunun çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi. Son verilere göre yaralı sayısı ise 13 olarak açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/rusyanin-uc-bolgesinde-16-iha-ve-21-fuze-engellendi-1083693220.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, terör saldırısı, füze saldırısı, rusya, belgorod, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, ukrayna ordusu, terör saldırısı, füze saldırısı, rusya, belgorod, rusya savunma bakanlığı
Ukrayna ordusu yine Belgorod’a saldırdı
12:57 12.05.2024 (güncellendi: 13:29 12.05.2024)
Rusya’nın Ukrayna'ya sınır bölgesi Belgorod’a yoğun saldırılarını sürdüren Ukrayna ordusunun, bu sabah düzenlediği füze saldırısı sonrasında bir apartmanın giriş katı tamamen çökerken, birçok sivilin enkaz altında kaldığı bildirildi.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Harkovskaya Gora ilçesinde yer alan apartmana isabet eden füze nedeniyle apartman girişinin 10. kattan 1. kata kadar çöktüğünü duyururken, Rusya Soruşturma Komitesi, gerçekleştirilen yoğun bombardıman sonucunda ölü ve yaralıların olduğunu ve terör saldırısı nedeniyle soruşturma başlatıldığını iletti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, daha sonraki açıklamasında, saldırıya maruz kalan apartman dairesinin çatısının da çöktüğünü aktardı.
Olay yerindeki Sputnik muhabiri, Ukrayna ordusunun bombardımanında hasar gören apartmanın çatısının bir kısmının Acil Durumlar Bakanlığına bağlı kurtarma ekiplerinin üzerine çöktüğünü ifade etti.
Belgorod yoğun saldırı altında
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin Olha ve RM-70 Vampire çoklu roketatar sistemi kullanarak Belgorod’a yoğun füze saldırısı düzenlediğini bildirirken, hava savunma sistemleri tarafından düşürülen füzelerden birinin parçalarının apartman dairesine isabet ettiğini açıkladı.
Rus Dışişleri’nden Ukrayna ordusunun Belgorod saldırısına tepki
Rusya Dışişleri Bakanlığı, füze saldırısıyla ilgili açıklamasında, “Belgorod’daki terör saldırısı, Kiev rejiminin suçlar zincirinin bir başka halkasıdır” ifadelerini kullanırken, mesajını, “Batılı sponsorları tarafından desteklenen Zelenskiy ve suç örgütü, eylemlerinde sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almayı esas almaktadır” diye tamamladı.
Bölge Valisi Gladkov, sabah saatlerinde Belgorod'un Ukrayna ordusu tarafından yoğun bombardımana maruz kaldığını bildirmişti.
Olay yerindeki acil servislerin Sputnik'e verdiği bilgiye göre, Belgorod'daki apartmanın merdiven boşluğunun çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi. Son verilere göre yaralı sayısı ise 13 olarak açıklandı.