https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/rusyanin-uc-bolgesinde-16-iha-ve-21-fuze-engellendi-1083693220.html

Rusya’nın üç bölgesinde 16 İHA ve 21 füze engellendi

Rusya’nın üç bölgesinde 16 İHA ve 21 füze engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Belgorod bölgesinde geçen gece Ukrayna ordusunun 21 adet Vampire füzesi ve 9 insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırının püskürtüldüğü... 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T08:45+0300

2024-05-11T08:45+0300

2024-05-11T08:44+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

rusya savunma bakanlığı

belgorod

kursk

volgograd

hava savunma sistemi

elektronik harp sistemi

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Rusya Savunma Bakanlığı, gece Kiev rejiminin RM-70 Vampire çoklu roketatar ve uçak tipi İHA’larla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, “Görev başındaki hava savunma araçları, Belgorod bölgesinde 21 füze ve 9 İHA, Kursk ve Volgograd bölgelerinde de 7 İHA imha etti” ifadesine yer verildi.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, hava saldırısında 8 sivilin yaralandığını, 40’tan fazla müstakil evde ve dört apartmanda hasarın meydana geldiğini açıkladı.Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine füze ve İHA saldırıları gerçekleştirerek sabotajlar düzenliyor. Rus ordusu tüm eylemleri önlüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/rusyanin-washington-buyukelcisi-antonov-abdnin-kieve-verecegi-yeni-yardim-paketini-degerlendirdi-1083692746.html

ukrayna

belgorod

kursk

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ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), rusya savunma bakanlığı, belgorod, kursk, volgograd, hava savunma sistemi, elektronik harp sistemi, askeri operasyon