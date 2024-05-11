https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/rusyanin-uc-bolgesinde-16-iha-ve-21-fuze-engellendi-1083693220.html
Rusya’nın üç bölgesinde 16 İHA ve 21 füze engellendi
Rusya’nın üç bölgesinde 16 İHA ve 21 füze engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Belgorod bölgesinde geçen gece Ukrayna ordusunun 21 adet Vampire füzesi ve 9 insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırının püskürtüldüğü... 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T08:45+0300
2024-05-11T08:45+0300
2024-05-11T08:44+0300
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ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
rusya savunma bakanlığı
belgorod
kursk
volgograd
hava savunma sistemi
elektronik harp sistemi
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Rusya Savunma Bakanlığı, gece Kiev rejiminin RM-70 Vampire çoklu roketatar ve uçak tipi İHA’larla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, “Görev başındaki hava savunma araçları, Belgorod bölgesinde 21 füze ve 9 İHA, Kursk ve Volgograd bölgelerinde de 7 İHA imha etti” ifadesine yer verildi.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, hava saldırısında 8 sivilin yaralandığını, 40’tan fazla müstakil evde ve dört apartmanda hasarın meydana geldiğini açıkladı.Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine füze ve İHA saldırıları gerçekleştirerek sabotajlar düzenliyor. Rus ordusu tüm eylemleri önlüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/rusyanin-washington-buyukelcisi-antonov-abdnin-kieve-verecegi-yeni-yardim-paketini-degerlendirdi-1083692746.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), rusya savunma bakanlığı, belgorod, kursk, volgograd, hava savunma sistemi, elektronik harp sistemi, askeri operasyon
ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), rusya savunma bakanlığı, belgorod, kursk, volgograd, hava savunma sistemi, elektronik harp sistemi, askeri operasyon
Rusya’nın üç bölgesinde 16 İHA ve 21 füze engellendi
Rusya’nın Belgorod bölgesinde geçen gece Ukrayna ordusunun 21 adet Vampire füzesi ve 9 insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırının püskürtüldüğü bildirildi. Kursk ve Volgograd bölgelerinde de 7 İHA’nın engellendiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, gece Kiev rejiminin RM-70 Vampire çoklu roketatar ve uçak tipi İHA’larla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, “Görev başındaki hava savunma araçları, Belgorod bölgesinde 21 füze ve 9 İHA, Kursk ve Volgograd bölgelerinde de 7 İHA imha etti” ifadesine yer verildi.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, hava saldırısında 8 sivilin yaralandığını, 40’tan fazla müstakil evde ve dört apartmanda hasarın meydana geldiğini açıkladı.
Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine füze ve İHA saldırıları gerçekleştirerek sabotajlar düzenliyor. Rus ordusu tüm eylemleri önlüyor.