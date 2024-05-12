https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/ukrayna-ordusu-bir-kez-daha-belgorodu-hedef-aldi-3-kisi-hayatini-kaybetti-1083738006.html

Ukrayna ordusu bir kez daha Belgorod’u hedef aldı: 3 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna ordusu bir kez daha Belgorod’u hedef aldı: 3 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusu, bu sabah Ukrayna ile sınır bölgesine yakın Belgorod’a düzenlediği, en az 12 kişinin ölümüne ve 20 kişinin yaralanmasına yol açan füze saldırısı... 12.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-12T23:51+0300

2024-05-12T23:51+0300

2024-05-12T23:51+0300

ukrayna krizi

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ukrayna ordusu

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vyaçeslav gladkov

füze saldırısı

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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Belgorod’u bir kez daha bombalaması sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını belirtti.Gladkov, “Belgorod kenti bugün bir kez daha Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yoğun bombardımanına maruz kaldı. Son derece üzülerek bildiririm ki 17 yaşında genç bir kız, bir kadın ve bir erkek olmak üzere 3 sivil olay yerinde aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti” vurgusunu yaptı.Saldırıda ön bilgilere göre 5 kişinin yaralandığına da dikkat çeken Gladkov, “İki erkek ve bir kadın olmak üzere 3 kişi, şarapnel tesiri ile vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanıp, sağlık ekipleri tarafından 2 No.lu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Biri sakatlık geçiren, diğeri kesik yarası olan iki erkek ise gerekli tıbbi yardımı aldı ve ayakta tedavi için evlerine gönderildi” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/belgorodda-kismen-yikilan-evin-enkazindan-bir-kisi-kurtarildi-1083734767.html

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