https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/ukrayna-ordusu-bir-kez-daha-belgorodu-hedef-aldi-3-kisi-hayatini-kaybetti-1083738006.html
Ukrayna ordusu bir kez daha Belgorod’u hedef aldı: 3 kişi hayatını kaybetti
Ukrayna ordusu bir kez daha Belgorod’u hedef aldı: 3 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusu, bu sabah Ukrayna ile sınır bölgesine yakın Belgorod’a düzenlediği, en az 12 kişinin ölümüne ve 20 kişinin yaralanmasına yol açan füze saldırısı... 12.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-12T23:51+0300
2024-05-12T23:51+0300
2024-05-12T23:51+0300
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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Belgorod’u bir kez daha bombalaması sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını belirtti.Gladkov, “Belgorod kenti bugün bir kez daha Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yoğun bombardımanına maruz kaldı. Son derece üzülerek bildiririm ki 17 yaşında genç bir kız, bir kadın ve bir erkek olmak üzere 3 sivil olay yerinde aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti” vurgusunu yaptı.Saldırıda ön bilgilere göre 5 kişinin yaralandığına da dikkat çeken Gladkov, “İki erkek ve bir kadın olmak üzere 3 kişi, şarapnel tesiri ile vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanıp, sağlık ekipleri tarafından 2 No.lu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Biri sakatlık geçiren, diğeri kesik yarası olan iki erkek ise gerekli tıbbi yardımı aldı ve ayakta tedavi için evlerine gönderildi” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/belgorodda-kismen-yikilan-evin-enkazindan-bir-kisi-kurtarildi-1083734767.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya, belgorod, saldırı, vyaçeslav gladkov, füze saldırısı
Ukrayna ordusu bir kez daha Belgorod’u hedef aldı: 3 kişi hayatını kaybetti
Ukrayna ordusu, bu sabah Ukrayna ile sınır bölgesine yakın Belgorod’a düzenlediği, en az 12 kişinin ölümüne ve 20 kişinin yaralanmasına yol açan füze saldırısı sonrasında akşam saatlerinde bir kez daha kenti hedef aldı, bombardımanda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Belgorod’u bir kez daha bombalaması sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını belirtti.
Gladkov, “Belgorod kenti bugün bir kez daha Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yoğun bombardımanına maruz kaldı. Son derece üzülerek bildiririm ki 17 yaşında genç bir kız, bir kadın ve bir erkek olmak üzere 3 sivil olay yerinde aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti” vurgusunu yaptı.
Saldırıda ön bilgilere göre 5 kişinin yaralandığına da dikkat çeken Gladkov, “İki erkek ve bir kadın olmak üzere 3 kişi, şarapnel tesiri ile vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanıp, sağlık ekipleri tarafından 2 No.lu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Biri sakatlık geçiren, diğeri kesik yarası olan iki erkek ise gerekli tıbbi yardımı aldı ve ayakta tedavi için evlerine gönderildi” ifadelerini kullandı.