https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/belgorodda-kismen-yikilan-evin-enkazindan-bir-kisi-kurtarildi-1083734767.html

Belgorod’da kısmen yıkılan evin enkazından bir kişi kurtarıldı

Belgorod’da kısmen yıkılan evin enkazından bir kişi kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, kurtarma ekiplerinin Belgorod’da Ukrayna ordusunun saldırısı sonucunda kısmen yıkılan konut binasının enkazının altından bir... 12.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-12T18:25+0300

2024-05-12T18:25+0300

2024-05-12T19:24+0300

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saldırı

rusya acil durumlar bakanlığı

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Bakanlığın basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre kurtarma ekipleri, yıkılan binanın enkazının altından bir erkeği sağ çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.Açıklamada, “Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları Belgorod’da enkaz altından bir erkeği kurtardı. Ekipler birkaç saat boyunca bu kişi ile iletişim halinde kaldı. Şu an kurtarma operasyonu tamamlanmış durumda. Yaralı erkek enkaz altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca kurtarma ekiplerinin özel aletler kullanarak yan girişteki dairenin beton duvarını kırıp yaralıyı kurtarabildikleri ifade edildi.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, daha önce evin enkazından 16 kişinin kurtarıldığını bildirmişti. Daha sonra acil servislerden bir kişi, Sputnik’e açıklamasında enkaz altından bir kadının kurtarıldığını ifade etmişti.Son olarak Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından paylaştığı açıklamada Belgorod’da çok katlı apartmanın bir girişinin yıkılması sonucunda toplam 20 kişinin yaralandığını bildirdi.Gladkov, “Belgorod’da bugünkü bombardımanın sonucunda yaralananlar ile ilgili bilgiler güncellendi. Kurtarma ekipleri az önce çöken apartmanın enkazından bir erkeği çıkardı, Tanrıya şükür yaşıyor. Doktorlar ona gerekli tüm yardımı sağlıyor. Ön bilgilere göre kentte 2’si çocuk toplam 20 kişi yaralandı” ifadelerini kullandı.Acil Durumlar Bakanlığı’ndan verilen son bilgiye göre ise enkazdan bir kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı, böylelikle hayatı kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği ifade edildi.Bölge Valisi Gladkov, sabah saatlerinde Belgorod’un Ukrayna ordusu tarafından yoğun bombardımana maruz kaldığını, saldırı sonucunda 10 katlı bir apartmanın bir girişinin tamamen yıkıldığını bildirmişti. Rusya Soruşturma Komitesi, terör saldırısı nedeniyle ceza davası açmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/ukrayna-ordusu-yine-belgoroda-saldirdi-1083728002.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, belgorod, saldırı, rusya acil durumlar bakanlığı