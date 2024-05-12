https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/filistine-destegin-damga-vurdugu-eurovisionun-galibi-belli-oldu-1083723448.html

Filistin'e desteğin damga vurduğu Eurovision'un galibi belli oldu

Filistin'e desteğin damga vurduğu Eurovision'un galibi belli oldu

Sputnik Türkiye

İsrail'in katılımı nedeniyle yoğun protesto ve boykot eylemlerinin damga vurduğu İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı... 12.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-12T09:06+0300

2024-05-12T09:06+0300

2024-05-12T09:06+0300

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Malmö'de 7 Mayıs'ta ilk yarı final, 9 Mayıs'ta ikinci yarı final ve dün finali yapılan yarışmaya İsrail'in katılması çeşitli çevrelerce eleştirilirken, kent binlerce kişinin katıldığı eylemlere sahne oldu.Yarışmayı, İsviçre'nin temsilcisi Nemo, 'The Code' isimli şarkısıyla 591 puan toplayarak kazanırken, ödülünü, geçen yıl yarışmanın kazananı İsveçli şarkıcı Loreen'den alan Nemo, yaptığı konuşmada, "Çok teşekkür ederim ve umarım bu yarışma vaadini yerine getirebilir, haysiyet ve barış için mücadele eder" dedi.Hırvatistan 547 puanla ikinci olurken, Ukrayna 453 puanla üçüncü sırada yer aldı.İsrail ise yarışmayı 375 puanla beşinci sırada tamamladı.Finalde sahne alan İsrailli şarkıcı Eden Golan'ın performansı boyunca seyircilerce yuhalandığı ve ‘Özgür Filistin’ sloganlarının atıldığı videolar sosyal medyada geniş yer buldu.İsrail sunucusunun ülkesinin jüri oylarını sunmak için arenaya canlı bağlandığı sırada da protesto ıslıkları ve yuhalama sesleri yükseldi.Jüri oyları sırasında protesto edilen bir diğer isim de Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) süpervizörü Martin Österdahl oldu.Yaşanan krizlerFinale saatler kala EBU'nun, Hollanda'nın temsilcisi Joost Klein'in diskalifiye edildiğini duyurması tepkilere yol açtı.Karardan saatler sonra Norveç'in geçen yılki temsilcisi Alessandra, Filistin'de "soykırım yaşandığını" söyleyerek, finalde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildiğini duyurdu.Alessandra'yı sırasıyla Hollanda ve Finlandiya temsilcileri izledi. Finlandiya'nın 2023 temsilcisi Kaarija, Instagram hesabından kararını, "Bu akşam puanları sunmak doğru hissettirmiyor" sözleriyle açıkladı.Hollanda'nın oylarını süpervizör Österdahl sundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/zaharovadan-eurovision-yorumu-bati-avrupanin-cenaze-toreni-alisilagelmis-sekilde-devam-ediyor-1083722875.html

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