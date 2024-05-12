https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/diyanet-karalamalara-ragmen-diyerek-acikladi-turkiyede-din-gorevlilerine-guven-ne-seviyede-1083729151.html

Diyanet 'karalamalara rağmen' diyerek açıkladı: Türkiye'de din görevlilerine güven ne seviyede?

Diyanet 'karalamalara rağmen' diyerek açıkladı: Türkiye'de din görevlilerine güven ne seviyede?

Sputnik Türkiye

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, Türkiye'de bazı kesimlerin karalama kampanyalarına rağmen toplumun büyük bir kesiminin din görevlilerine güven... 12.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-12T13:33+0300

2024-05-12T13:33+0300

2024-05-12T13:36+0300

türkiye

diyanet başkanlığı

diyanet işleri başkanlığı

diyanet işleri bakanlığı

güven

imam

dini lider

dini özgürlük

dini duyguları istismar

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GENAR tarafından 27 ilde, 2500 kişiyle hazırlanan bir araştırmanın sonucuna göre, Türkiye'de din adamlarına güven oranı yüzde 68-70 bandında olduğu açıklandı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, söz konusu rapora ilişkin değerlendirmeleriyle gündem oldu. Huriye Martı, Türkiye'de bazı kesimlerin karalama kampanyalarına rağmen toplumun büyük bir kesiminin din görevlilerine güven duyduğunu savundu.Huriye Martı şu ifadeleri kullandı:

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diyanet başkanlığı, diyanet işleri başkanlığı, diyanet işleri bakanlığı, güven, imam, dini lider, dini özgürlük, dini duyguları istismar