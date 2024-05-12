https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/diyanet-karalamalara-ragmen-diyerek-acikladi-turkiyede-din-gorevlilerine-guven-ne-seviyede-1083729151.html
Diyanet 'karalamalara rağmen' diyerek açıkladı: Türkiye'de din görevlilerine güven ne seviyede?
Diyanet 'karalamalara rağmen' diyerek açıkladı: Türkiye'de din görevlilerine güven ne seviyede?
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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, Türkiye'de bazı kesimlerin karalama kampanyalarına rağmen toplumun büyük bir kesiminin din görevlilerine güven... 12.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-12T13:33+0300
2024-05-12T13:33+0300
2024-05-12T13:36+0300
türkiye
diyanet başkanlığı
diyanet işleri başkanlığı
diyanet işleri bakanlığı
güven
imam
dini lider
dini özgürlük
dini duyguları istismar
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GENAR tarafından 27 ilde, 2500 kişiyle hazırlanan bir araştırmanın sonucuna göre, Türkiye'de din adamlarına güven oranı yüzde 68-70 bandında olduğu açıklandı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, söz konusu rapora ilişkin değerlendirmeleriyle gündem oldu. Huriye Martı, Türkiye'de bazı kesimlerin karalama kampanyalarına rağmen toplumun büyük bir kesiminin din görevlilerine güven duyduğunu savundu.Huriye Martı şu ifadeleri kullandı:
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diyanet başkanlığı, diyanet işleri başkanlığı, diyanet işleri bakanlığı, güven, imam, dini lider, dini özgürlük, dini duyguları istismar
diyanet başkanlığı, diyanet işleri başkanlığı, diyanet işleri bakanlığı, güven, imam, dini lider, dini özgürlük, dini duyguları istismar
Diyanet 'karalamalara rağmen' diyerek açıkladı: Türkiye'de din görevlilerine güven ne seviyede?
13:33 12.05.2024 (güncellendi: 13:36 12.05.2024)
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, Türkiye'de bazı kesimlerin karalama kampanyalarına rağmen toplumun büyük bir kesiminin din görevlilerine güven duyduğunu açıkladı. Martı, bu oranın yüzde 68-70 bandında olduğunu açıkladı.
GENAR tarafından 27 ilde, 2500 kişiyle hazırlanan bir araştırmanın sonucuna göre, Türkiye'de din adamlarına güven oranı yüzde 68-70 bandında olduğu açıklandı.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, söz konusu rapora ilişkin değerlendirmeleriyle gündem oldu. Huriye Martı, Türkiye'de bazı kesimlerin karalama kampanyalarına rağmen toplumun büyük bir kesiminin din görevlilerine güven duyduğunu savundu.
Huriye Martı şu ifadeleri kullandı:
'Elbette eksiklikler ve bazı geliştirilmesi gereken yönler olacaktır.Ancak, bazı tekil örneklerden yola çıkarak din görevlilerinin haysiyetiyle, şerefiyle bağdaşmayacak bir şekilde karalama kampanyalarının yapılmasını hiçbir zaman tasvip etmiyoruz.
Araştırma, toplumumuzun bu karalama kampanyalardan çok da etkilenmediğini gösteriyor. Toplumumuzun da Diyanet ile ilgili olumlu kanaati her geçen gün güçlenmektedir.