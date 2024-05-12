https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/unlu-oyuncu-ezgi-moladan-hem-sevindiren-hem-uzen-haber-1083727659.html
Ünlü oyuncu Ezgi Mola'dan hem sevindiren hem üzen haber
Ünlü oyuncu Ezgi Mola'dan hem sevindiren hem üzen haber
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, doğum yaptıktan sonra gelecek yapımlarla ilgili ilk defa açıklama yaptı. 12.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-12T12:34+0300
2024-05-12T12:34+0300
2024-05-12T12:34+0300
türkiye
ezgi mola
hamile
hamile kadın
oyuncu
film
yerli oyuncu
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Ünlü kadın komedyen Ezgi Mola, 2019 yılından beri ilişkide olduğu Mustafa Aksallı ile 2023 yılında nikah masasına oturmuş ve evlendikten sonra ise bebek beklediği açıklamıştı.Hamilelik sürecini de sosyal medya hesabından sık sık paylaşan oyuncunun zamanını çocuğuna ayırdığı bilinirken, yakın zamanda Mola'dan gelecek dizi ve filmlere ilişkin açıklama geldi. Ezgi Mola yaptığı açıklamada, "Uzun bir süre ekranlardan ve beyaz perdeden uzak olacağım. Çocuğumla ilgilenmek istiyorum. Ekranları çok özlüyorum ama yapacak bir şey yok. Çocuğumla olan zamanlar daha değerli" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/orlando-bloom-ilk-defa-acikladi-truva-filmini-aklimdan-sildim-1083727515.html
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ezgi mola, hamile, hamile kadın, oyuncu, film, yerli oyuncu
ezgi mola, hamile, hamile kadın, oyuncu, film, yerli oyuncu
Ünlü oyuncu Ezgi Mola'dan hem sevindiren hem üzen haber
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, doğum yaptıktan sonra gelecek yapımlarla ilgili ilk defa açıklama yaptı.
Ünlü kadın komedyen Ezgi Mola, 2019 yılından beri ilişkide olduğu Mustafa Aksallı ile 2023 yılında nikah masasına oturmuş ve evlendikten sonra ise bebek beklediği açıklamıştı.
Hamilelik sürecini de sosyal medya hesabından sık sık paylaşan oyuncunun zamanını çocuğuna ayırdığı bilinirken, yakın zamanda Mola'dan gelecek dizi ve filmlere ilişkin açıklama geldi.
Ezgi Mola yaptığı açıklamada, "Uzun bir süre ekranlardan ve beyaz perdeden uzak olacağım. Çocuğumla ilgilenmek istiyorum. Ekranları çok özlüyorum ama yapacak bir şey yok. Çocuğumla olan zamanlar daha değerli" ifadesini kullandı.