https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/unlu-oyuncu-ezgi-moladan-hem-sevindiren-hem-uzen-haber-1083727659.html

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'dan hem sevindiren hem üzen haber

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'dan hem sevindiren hem üzen haber

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, doğum yaptıktan sonra gelecek yapımlarla ilgili ilk defa açıklama yaptı. 12.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-12T12:34+0300

2024-05-12T12:34+0300

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türkiye

ezgi mola

hamile

hamile kadın

oyuncu

film

yerli oyuncu

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Ünlü kadın komedyen Ezgi Mola, 2019 yılından beri ilişkide olduğu Mustafa Aksallı ile 2023 yılında nikah masasına oturmuş ve evlendikten sonra ise bebek beklediği açıklamıştı.Hamilelik sürecini de sosyal medya hesabından sık sık paylaşan oyuncunun zamanını çocuğuna ayırdığı bilinirken, yakın zamanda Mola'dan gelecek dizi ve filmlere ilişkin açıklama geldi. Ezgi Mola yaptığı açıklamada, "Uzun bir süre ekranlardan ve beyaz perdeden uzak olacağım. Çocuğumla ilgilenmek istiyorum. Ekranları çok özlüyorum ama yapacak bir şey yok. Çocuğumla olan zamanlar daha değerli" ifadesini kullandı.

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ezgi mola, hamile, hamile kadın, oyuncu, film, yerli oyuncu