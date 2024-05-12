https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/batmandaki-mercek-18-operasyonunda-4-gozalti-1083723788.html

Batman'daki ‘MERCEK-18’ operasyonunda 4 gözaltı

Batman'daki ‘MERCEK-18’ operasyonunda 4 gözaltı

Sputnik Türkiye

Batman’da Yasa Dışı Silah Kaçakçılığı ve Silah Ticaretine yönelik düzenlenen ‘MERCEK-18’ operasyonunda; 21’inin imalatı tamamlanmış, 100’ü ise imal edilmeye... 12.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-12T09:18+0300

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4 şüphelinin yakalandığı operasyonla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Batman İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, Batman'da yasa dışı silah kaçakçılığı ve silah ticaretine yönelik ‘Mercek-18’ operasyonu düzenlendiğini ifade etti.Operasyonda, yasa dışı silah üretiminin yapıldığı bir silah imalathanesinde, 21'inin imalatı tamamlanmış, 100'ünün ise imal edilmeye hazır hale getirilmiş toplam 121 ruhsatsız tabanca ve çeşitli tabanca parçalarının ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonda 4 şüphelinin yakalandığını belirtti.ilah kaçakçılarıyla mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/19-ilde-ortak-operasyonu-yerlikaya-duyurdu-51-kisi-yakalandi-1083516969.html

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batman, terörle mücadele, ali yerlikaya, batman, polis, asayiş