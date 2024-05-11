https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/pendikte-bir-adam-yanindan-gectigi-kadin-maketini-optu-akilliya-hasret-kaldik-1083702475.html
Pendik'te bir adam yanından geçtiği 'kadın maketini' öptü: 'Akıllıya hasret kaldık'
Pendik'te bir adam yanından geçtiği 'kadın maketini' öptü: 'Akıllıya hasret kaldık'
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Pendik ilçesinde güvenlik kamerasına kaydedilen görüntüler sosyal medyadan paylaşılınca kullanıcıların ilgisini çekti. Görüntülerde sarhoş olduğu... 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T14:09+0300
2024-05-11T14:09+0300
2024-05-11T14:09+0300
yaşam
maket
karton maket
sarhoş
pendik
kadın
taciz
cinsel taciz
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Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ilginç anlara sahne oldu. Pendik'te bir dükkanın reklam yapmak amacıyla sokağın ortasına koyduğu kadın maketi yoldan geçen bir adamın hedefi oldu.Sarhoş olduğu iddia edilen adam bir anda kadın maketinin önünde durdu ve onu öpmeye başladı. O anlar güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Akıllıya hasret kaldık" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yalnızlık seviyesi maksimumda" yorumunda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/istanbulda-kadin-musterilerini-darbeden-taksi-soforu-trafikten-men-edildi-1083698598.html
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maket, karton maket, sarhoş, pendik, kadın, taciz, cinsel taciz
maket, karton maket, sarhoş, pendik, kadın, taciz, cinsel taciz
Pendik'te bir adam yanından geçtiği 'kadın maketini' öptü: 'Akıllıya hasret kaldık'
İstanbul'un Pendik ilçesinde güvenlik kamerasına kaydedilen görüntüler sosyal medyadan paylaşılınca kullanıcıların ilgisini çekti. Görüntülerde sarhoş olduğu iddia edilen bir kişinin sokak ortasında bulunan kadın maketini öptüğü anlar yer aldı.
Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ilginç anlara sahne oldu. Pendik'te bir dükkanın reklam yapmak amacıyla sokağın ortasına koyduğu kadın maketi yoldan geçen bir adamın hedefi oldu.
Sarhoş olduğu iddia edilen adam bir anda kadın maketinin önünde durdu ve onu öpmeye başladı. O anlar güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Akıllıya hasret kaldık" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yalnızlık seviyesi maksimumda" yorumunda bulundu.