https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/pendikte-bir-adam-yanindan-gectigi-kadin-maketini-optu-akilliya-hasret-kaldik-1083702475.html

Pendik'te bir adam yanından geçtiği 'kadın maketini' öptü: 'Akıllıya hasret kaldık'

Pendik'te bir adam yanından geçtiği 'kadın maketini' öptü: 'Akıllıya hasret kaldık'

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Pendik ilçesinde güvenlik kamerasına kaydedilen görüntüler sosyal medyadan paylaşılınca kullanıcıların ilgisini çekti. Görüntülerde sarhoş olduğu... 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T14:09+0300

2024-05-11T14:09+0300

2024-05-11T14:09+0300

yaşam

maket

karton maket

sarhoş

pendik

kadın

taciz

cinsel taciz

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Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ilginç anlara sahne oldu. Pendik'te bir dükkanın reklam yapmak amacıyla sokağın ortasına koyduğu kadın maketi yoldan geçen bir adamın hedefi oldu.Sarhoş olduğu iddia edilen adam bir anda kadın maketinin önünde durdu ve onu öpmeye başladı. O anlar güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Akıllıya hasret kaldık" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yalnızlık seviyesi maksimumda" yorumunda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/istanbulda-kadin-musterilerini-darbeden-taksi-soforu-trafikten-men-edildi-1083698598.html

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maket, karton maket, sarhoş, pendik, kadın, taciz, cinsel taciz