https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/istanbulda-kadin-musterilerini-darbeden-taksi-soforu-trafikten-men-edildi-1083698598.html
İstanbul'da kadın müşterilerini darbeden taksi şoförü trafikten men edildi
İstanbul'da kadın müşterilerini darbeden taksi şoförü trafikten men edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yolu uzattığını söyleyen kadın müşterilerini darbeden taksi şoförü, para cezasıyla trafikten men edildikten sonra "kasten yaralama" suçundan... 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T11:30+0300
2024-05-11T11:30+0300
2024-05-11T11:30+0300
yaşam
taksi
darp
müşteri
istanbul
adliye
trafikten men
taksici
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/18/1074910991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_67eb760d1959468cddc07cbbced4518c.jpg
8 Mayıs'ta meydana gelen olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.Yolu uzattığını söyleyen 2 kadın müşterisiyle tartışıp onları darbeden taksi şoförünün kimliği belirlendi.Yakalanan taksici M.A, polis merkezine götürüldü.M.A'ya "Belediyeden alınma çalışma ruhsatı olmadığı halde taşımacılık yapmak"tan 6 bin 439 lira ceza kesilirken taksisi de trafikten men edildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A, "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/istanbulda-taksici-olduren-iran-uyruklu-sahsin-yakalanma-ani-ortaya-cikti--1082911008.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/18/1074910991_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_66c1b70a46747d59b9d9b221da5dcf7d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
taksi, darp, müşteri, istanbul, adliye, trafikten men, taksici
taksi, darp, müşteri, istanbul, adliye, trafikten men, taksici
İstanbul'da kadın müşterilerini darbeden taksi şoförü trafikten men edildi
İstanbul'da yolu uzattığını söyleyen kadın müşterilerini darbeden taksi şoförü, para cezasıyla trafikten men edildikten sonra "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.
8 Mayıs'ta meydana gelen olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Yolu uzattığını söyleyen 2 kadın müşterisiyle tartışıp onları darbeden taksi şoförünün kimliği belirlendi.
Yakalanan taksici M.A, polis merkezine götürüldü.
M.A'ya "Belediyeden alınma çalışma ruhsatı olmadığı halde taşımacılık yapmak"tan 6 bin 439 lira ceza kesilirken taksisi de trafikten men edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A, "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.