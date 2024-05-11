https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/istanbulda-kadin-musterilerini-darbeden-taksi-soforu-trafikten-men-edildi-1083698598.html

İstanbul'da kadın müşterilerini darbeden taksi şoförü trafikten men edildi

İstanbul'da kadın müşterilerini darbeden taksi şoförü trafikten men edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yolu uzattığını söyleyen kadın müşterilerini darbeden taksi şoförü, para cezasıyla trafikten men edildikten sonra "kasten yaralama" suçundan... 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T11:30+0300

2024-05-11T11:30+0300

2024-05-11T11:30+0300

yaşam

taksi

darp

müşteri

istanbul

adliye

trafikten men

taksici

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8 Mayıs'ta meydana gelen olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.Yolu uzattığını söyleyen 2 kadın müşterisiyle tartışıp onları darbeden taksi şoförünün kimliği belirlendi.Yakalanan taksici M.A, polis merkezine götürüldü.M.A'ya "Belediyeden alınma çalışma ruhsatı olmadığı halde taşımacılık yapmak"tan 6 bin 439 lira ceza kesilirken taksisi de trafikten men edildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A, "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

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taksi, darp, müşteri, istanbul, adliye, trafikten men, taksici