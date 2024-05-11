https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/misustin-yeni-kabineyi-dumaya-sundu-1083713149.html
Mişustin yeni kabineyi Duma’ya sundu
Mişustin yeni kabineyi Duma’ya sundu
Sputnik Türkiye
Rusya hükümeti, Başbakan Mihail Mişustin’in yeni kabineyi oluşturacak başbakan yardımcıları ve bakanların yer aldığı aday listesini Duma’ya sunduğunu açıkladı. 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T19:25+0300
2024-05-11T19:25+0300
2024-05-11T19:40+0300
dünya
hükümet
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kabine
vladimir putin
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Hükümetten yapılan açıklamada, Başbakan Mihail Mişustin’in yeni kabineyi oluşturacak başbakan yardımcıları ve bakanların yer aldığı aday listesini Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’ya sunduğu belirtildi.Açıklamada, “Rusya Federasyonu Anayasası ve ‘Rusya Federasyonu Hükümeti Hakkında’ federal yasa uyarınca Rusya Federasyonu Hükümeti Başkanı Mihail Mişustin, yeni hükümetin oluşumuna ilişkin önerileri değerlendirilmek üzere Devlet Dumasına sundu” ifadelerine yer verildi.Dumaya sunulan listede başbakan yardımcısı adayları ve sorumluluk alanları şu şekilde:• Denis Manturov - Başbakan Birinci Yardımcısı;• Vitaly Savelyev – Ulaştırmadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı;• Dmitriy Patruşev- Tarım ve Ekolojiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı;• Aleksandr Novak - Yakıt ve Enerji Kompleksi ve Ekonomik Bloktan Sorumlu Başbakan Yardımcısı;• Dmitriy Grigorenko - Mali, Kontrol ve Denetim Alanlarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı;• Dmitry Çernışenko- BT, İletişim, Turizm, Spor, Kültür ve Medyadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı;• Tatyana Golikova - Sosyal blok ve Federal Milliyetler Ajansı'ndan sorumlu Başbakan Yardımcısı;• Marat Husnullin - Başbakan Yardımcısı;• Aleksey Overçuk - Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı;• Yuri Trutnev – Başbakan Yardımcısı, Devlet Başkanının Uzak Doğu Federal Bölgesi Tam Yetkili Temsilcisi.Başbakan yardımcılarının yetki dağılımına ilişkin nihai kararlar, adayların Devlet Duması tarafından değerlendirilmesi ve Mihail Mişustin ile Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki istişarelerin ardından onaylanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/rusya-devlet-dumasi-putin-tarafindan-basbakanliga-aday-gosterilen-misustini-onayladi-1083681695.html
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hükümet, mihail mişustin, duma, aday, liste, bakan, kabine, vladimir putin
hükümet, mihail mişustin, duma, aday, liste, bakan, kabine, vladimir putin
Mişustin yeni kabineyi Duma’ya sundu
19:25 11.05.2024 (güncellendi: 19:40 11.05.2024)
Rusya hükümeti, Başbakan Mihail Mişustin’in yeni kabineyi oluşturacak başbakan yardımcıları ve bakanların yer aldığı aday listesini Duma’ya sunduğunu açıkladı.
Hükümetten yapılan açıklamada, Başbakan Mihail Mişustin’in yeni kabineyi oluşturacak başbakan yardımcıları ve bakanların yer aldığı aday listesini Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’ya sunduğu belirtildi.
Açıklamada, “Rusya Federasyonu Anayasası ve ‘Rusya Federasyonu Hükümeti Hakkında’ federal yasa uyarınca Rusya Federasyonu Hükümeti Başkanı Mihail Mişustin, yeni hükümetin oluşumuna ilişkin önerileri değerlendirilmek üzere Devlet Dumasına sundu” ifadelerine yer verildi.
Dumaya sunulan listede başbakan yardımcısı adayları ve sorumluluk alanları şu şekilde:
• Denis Manturov - Başbakan Birinci Yardımcısı;
• Vitaly Savelyev – Ulaştırmadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı;
• Dmitriy Patruşev- Tarım ve Ekolojiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı;
• Aleksandr Novak - Yakıt ve Enerji Kompleksi ve Ekonomik Bloktan Sorumlu Başbakan Yardımcısı;
• Dmitriy Grigorenko - Mali, Kontrol ve Denetim Alanlarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı;
• Dmitry Çernışenko- BT, İletişim, Turizm, Spor, Kültür ve Medyadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı;
• Tatyana Golikova - Sosyal blok ve Federal Milliyetler Ajansı'ndan sorumlu Başbakan Yardımcısı;
• Marat Husnullin - Başbakan Yardımcısı;
• Aleksey Overçuk - Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı;
• Yuri Trutnev – Başbakan Yardımcısı, Devlet Başkanının Uzak Doğu Federal Bölgesi Tam Yetkili Temsilcisi.
Başbakan yardımcılarının yetki dağılımına ilişkin nihai kararlar, adayların Devlet Duması tarafından değerlendirilmesi ve Mihail Mişustin ile Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki istişarelerin ardından onaylanacak.