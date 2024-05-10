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Rusya Devlet Duması, Putin tarafından başbakanlığa aday gösterilen Mişustin'i onayladı
Rusya Devlet Duması, Putin tarafından başbakanlığa aday gösterilen Mişustin'i onayladı
Sputnik Türkiye
Rusya'da milletvekilleri, Devlet Başkanı Putin tarafından parlamentoya sunulan ve Başbakan Vekili Mihail Mişustin'in yeniden başbakan olmasını öngören... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T16:27+0300
2024-05-10T16:46+0300
dünya
rusya
vladimir putin
mihail mişustin
duma
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
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Rusya'da 2020'de yapılan anayasa değişikliği sonrası hükümet kurma çalışmalarında ilk kez uygulanan yeni prosedürün birinci aşaması geçildi. Devlet Başkanı Putin'in önerdiği başbakan adayı Rus vekiller tarafından oylandı.Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından başbakanlığa aday gösterilen Başbakan Vekili Mihail Mişustin'in yeniden göreve getirilmesini öngören kararname taslağını yapılan oylama sonucunda onayladı.Duma'da yapılan oylamada, 357 vekil tasarıya 'evet' oyu verirken 57 vekil çekimser kaldı. Tasarıya 'hayır' oyu veren vekil çıkmadı.Süreç nasıl ilerleyecek?2020'de yapılan anayasa değişikliği gereği artık yeni hükümet Rusya parlamentosunun onayıyla görevine başlıyor. Önceden tüm kabine üyeleri devlet başkanı kararnamesiyle atanıyordu. Başbakan için Duma'nın onayı alınırken, bakanlar ve başbakan yardımcıları için parlamento onayı aranmıyordu.Duma'nın onayını alan Putin, Mişustin'i başbakan olarak atayacak.Başbakan, atanmasından sonra başbakan yardımcılıkları ile icracı bakanlıklar için adaylarını önerecek. Parlamentonun, kabinenin bu üyelerini de onaylaması gerekecek.Putin, dışişleri bakanı, savunma bakanı, adalet bakanı, acil durumlar bakanı ve içişleri bakanını Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi ile istişare ederek Duma’nın onayı olmadan doğrudan atayacak.Yasalar gereği, yeni hükümetin onaylanma süreci en fazla 20 Mayıs'a kadar sürebilecek.Mişustin hükümeti, 7 Mayıs'ta Putin'in resmen göreve başlamasının ardından yasa uyarınca istifasını sunmuştu.Başbakan yardımcıları ve bakanlar 13-14 Mayıs'ta oylanacakDuma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Mişustin tarafından aday gösterilecek başbakan yardımcılarının 13 Mayıs'ta, bakanların ise 14 Mayıs'ta yapılacak oturumda oylamaya sunulacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/rusya-hukumeti-putinin-goreve-baslamasinin-ardindan-istifa-etti-1083565604.html
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rusya, vladimir putin, mihail mişustin, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma
rusya, vladimir putin, mihail mişustin, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma

Rusya Devlet Duması, Putin tarafından başbakanlığa aday gösterilen Mişustin'i onayladı

16:27 10.05.2024 (güncellendi: 16:46 10.05.2024)
© Sputnik / Vladimir Fedorenko / Multimedya arşivine gidinEl primer ministro en funciones de Rusia, Mijaíl Mishustin
El primer ministro en funciones de Rusia, Mijaíl Mishustin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
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Multimedya arşivine gidin
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Rusya'da milletvekilleri, Devlet Başkanı Putin tarafından parlamentoya sunulan ve Başbakan Vekili Mihail Mişustin'in yeniden başbakan olmasını öngören kararnamesi tasarısını kabul etti.
Rusya'da 2020'de yapılan anayasa değişikliği sonrası hükümet kurma çalışmalarında ilk kez uygulanan yeni prosedürün birinci aşaması geçildi. Devlet Başkanı Putin'in önerdiği başbakan adayı Rus vekiller tarafından oylandı.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından başbakanlığa aday gösterilen Başbakan Vekili Mihail Mişustin'in yeniden göreve getirilmesini öngören kararname taslağını yapılan oylama sonucunda onayladı.

Duma'da yapılan oylamada, 357 vekil tasarıya 'evet' oyu verirken 57 vekil çekimser kaldı. Tasarıya 'hayır' oyu veren vekil çıkmadı.

Süreç nasıl ilerleyecek?

2020'de yapılan anayasa değişikliği gereği artık yeni hükümet Rusya parlamentosunun onayıyla görevine başlıyor. Önceden tüm kabine üyeleri devlet başkanı kararnamesiyle atanıyordu. Başbakan için Duma'nın onayı alınırken, bakanlar ve başbakan yardımcıları için parlamento onayı aranmıyordu.

Duma'nın onayını alan Putin, Mişustin'i başbakan olarak atayacak.

Başbakan, atanmasından sonra başbakan yardımcılıkları ile icracı bakanlıklar için adaylarını önerecek. Parlamentonun, kabinenin bu üyelerini de onaylaması gerekecek.

Putin, dışişleri bakanı, savunma bakanı, adalet bakanı, acil durumlar bakanı ve içişleri bakanını Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi ile istişare ederek Duma’nın onayı olmadan doğrudan atayacak.

Yasalar gereği, yeni hükümetin onaylanma süreci en fazla 20 Mayıs'a kadar sürebilecek.
Mişustin hükümeti, 7 Mayıs'ta Putin'in resmen göreve başlamasının ardından yasa uyarınca istifasını sunmuştu.

Başbakan yardımcıları ve bakanlar 13-14 Mayıs'ta oylanacak

Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Mişustin tarafından aday gösterilecek başbakan yardımcılarının 13 Mayıs'ta, bakanların ise 14 Mayıs'ta yapılacak oturumda oylamaya sunulacağını açıkladı.
Russian Prime Minister Mikhail Mishustin presented the 2023 Government Media Awards - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2024
YAŞAM
Rusya hükümeti Putin'in göreve başlamasının ardından istifa etti
7 Mayıs, 13:01
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