https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/rusya-devlet-dumasi-putin-tarafindan-basbakanliga-aday-gosterilen-misustini-onayladi-1083681695.html

Rusya Devlet Duması, Putin tarafından başbakanlığa aday gösterilen Mişustin'i onayladı

Rusya Devlet Duması, Putin tarafından başbakanlığa aday gösterilen Mişustin'i onayladı

Sputnik Türkiye

Rusya'da milletvekilleri, Devlet Başkanı Putin tarafından parlamentoya sunulan ve Başbakan Vekili Mihail Mişustin'in yeniden başbakan olmasını öngören... 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T16:27+0300

2024-05-10T16:27+0300

2024-05-10T16:46+0300

dünya

rusya

vladimir putin

mihail mişustin

duma

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

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Rusya'da 2020'de yapılan anayasa değişikliği sonrası hükümet kurma çalışmalarında ilk kez uygulanan yeni prosedürün birinci aşaması geçildi. Devlet Başkanı Putin'in önerdiği başbakan adayı Rus vekiller tarafından oylandı.Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından başbakanlığa aday gösterilen Başbakan Vekili Mihail Mişustin'in yeniden göreve getirilmesini öngören kararname taslağını yapılan oylama sonucunda onayladı.Duma'da yapılan oylamada, 357 vekil tasarıya 'evet' oyu verirken 57 vekil çekimser kaldı. Tasarıya 'hayır' oyu veren vekil çıkmadı.Süreç nasıl ilerleyecek?2020'de yapılan anayasa değişikliği gereği artık yeni hükümet Rusya parlamentosunun onayıyla görevine başlıyor. Önceden tüm kabine üyeleri devlet başkanı kararnamesiyle atanıyordu. Başbakan için Duma'nın onayı alınırken, bakanlar ve başbakan yardımcıları için parlamento onayı aranmıyordu.Duma'nın onayını alan Putin, Mişustin'i başbakan olarak atayacak.Başbakan, atanmasından sonra başbakan yardımcılıkları ile icracı bakanlıklar için adaylarını önerecek. Parlamentonun, kabinenin bu üyelerini de onaylaması gerekecek.Putin, dışişleri bakanı, savunma bakanı, adalet bakanı, acil durumlar bakanı ve içişleri bakanını Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi ile istişare ederek Duma’nın onayı olmadan doğrudan atayacak.Yasalar gereği, yeni hükümetin onaylanma süreci en fazla 20 Mayıs'a kadar sürebilecek.Mişustin hükümeti, 7 Mayıs'ta Putin'in resmen göreve başlamasının ardından yasa uyarınca istifasını sunmuştu.Başbakan yardımcıları ve bakanlar 13-14 Mayıs'ta oylanacakDuma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Mişustin tarafından aday gösterilecek başbakan yardımcılarının 13 Mayıs'ta, bakanların ise 14 Mayıs'ta yapılacak oturumda oylamaya sunulacağını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/rusya-hukumeti-putinin-goreve-baslamasinin-ardindan-istifa-etti-1083565604.html

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