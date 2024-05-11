https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/kenyada-felaket-selden-dolayi-250den-fazla-kisi-oldu-bircok-kisi-kayip--1083707563.html

Kenya'da felaket: Selden dolayı 250'den fazla kişi öldü, birçok kişi kayıp

Kenya'da felaket: Selden dolayı 250'den fazla kişi öldü, birçok kişi kayıp

Sputnik Türkiye

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da şiddetli yağışlardan dolayı oluşan selde 267 kişi hayatını kaybetti. 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T15:40+0300

2024-05-11T15:40+0300

2024-05-11T15:40+0300

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sel

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afrika

ölüm

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Kenya'da Mart ayının ortasından bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sellerde bilanço ağırlaşıyor. Kenya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 267'ye yükseldiği, 188 kişinin yaralandığı, 75 kişinin ise kayıp durumda olduğu bildirildi.380 bin kişi etkilendi Selden 380 bin 661 kişinin etkilendiği, 281 bin 835 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı. Felakette 10 bin yakın büyükbaş hayvan telef olurken, 41 bin dönümden fazla tarım arazisi ve onlarca yolda hasar meydana geldi. Selden etkilenen 42 bölgenin 11'inde yaklaşık 900 iş yeri ve 2 bin okulun yanı sıra su kaynakları ve sağlık tesisleri de hasar gördü.Kenya Meteoroloji Dairesi yağışların yoğunluğunu azaltarak devam edeceğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/afganistanda-300den-fazla-kisi-sel-felaketinde-hayatini-kaybetti-1083706290.html

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kenya, kayıp, sel, sel felaketi, doğal afet, afrika, ölüm