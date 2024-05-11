https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/kenyada-felaket-selden-dolayi-250den-fazla-kisi-oldu-bircok-kisi-kayip--1083707563.html
Kenya'da felaket: Selden dolayı 250'den fazla kişi öldü, birçok kişi kayıp
Kenya'da felaket: Selden dolayı 250'den fazla kişi öldü, birçok kişi kayıp
Sputnik Türkiye
Doğu Afrika ülkesi Kenya'da şiddetli yağışlardan dolayı oluşan selde 267 kişi hayatını kaybetti. 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T15:40+0300
2024-05-11T15:40+0300
2024-05-11T15:40+0300
dünya
kenya
kayıp
sel
sel felaketi
doğal afet
afrika
ölüm
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/05/1078102893_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de1aa7f9025be49fbe3c232a573676e6.jpg
Kenya'da Mart ayının ortasından bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sellerde bilanço ağırlaşıyor. Kenya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 267'ye yükseldiği, 188 kişinin yaralandığı, 75 kişinin ise kayıp durumda olduğu bildirildi.380 bin kişi etkilendi Selden 380 bin 661 kişinin etkilendiği, 281 bin 835 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı. Felakette 10 bin yakın büyükbaş hayvan telef olurken, 41 bin dönümden fazla tarım arazisi ve onlarca yolda hasar meydana geldi. Selden etkilenen 42 bölgenin 11'inde yaklaşık 900 iş yeri ve 2 bin okulun yanı sıra su kaynakları ve sağlık tesisleri de hasar gördü.Kenya Meteoroloji Dairesi yağışların yoğunluğunu azaltarak devam edeceğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/afganistanda-300den-fazla-kisi-sel-felaketinde-hayatini-kaybetti-1083706290.html
kenya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/05/1078102893_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_586683941ccab34955aa8874bdec2cac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kenya, kayıp, sel, sel felaketi, doğal afet, afrika, ölüm
kenya, kayıp, sel, sel felaketi, doğal afet, afrika, ölüm
Kenya'da felaket: Selden dolayı 250'den fazla kişi öldü, birçok kişi kayıp
Doğu Afrika ülkesi Kenya'da şiddetli yağışlardan dolayı oluşan selde 267 kişi hayatını kaybetti.
Kenya'da Mart ayının ortasından bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sellerde bilanço ağırlaşıyor. Kenya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 267'ye yükseldiği, 188 kişinin yaralandığı, 75 kişinin ise kayıp durumda olduğu bildirildi.
Selden 380 bin 661 kişinin etkilendiği, 281 bin 835 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı. Felakette 10 bin yakın büyükbaş hayvan telef olurken, 41 bin dönümden fazla tarım arazisi ve onlarca yolda hasar meydana geldi.
Selden etkilenen 42 bölgenin 11'inde yaklaşık 900 iş yeri ve 2 bin okulun yanı sıra su kaynakları ve sağlık tesisleri de hasar gördü.
Kenya Meteoroloji Dairesi yağışların yoğunluğunu azaltarak devam edeceğini duyurdu.