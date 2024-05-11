https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/gaziantepte-carpisan-motosikletlerin-suruculeri-oldu-1083691790.html

Gaziantep'te çarpışan motosikletlerin sürücüleri öldü

Gaziantep'te çarpışan motosikletlerin sürücüleri öldü

Sputnik Türkiye

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çarpışan iki motosikletin sürücüleri hayatını kaybetti. 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T00:34+0300

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türkiye

gaziantep

nizip

kaza

motosiklet

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana kazada 2 genç sürücü hayatını kaybetti.Hasan K. idaresindeki 27 AVU 381 plakalı motosiklet ile Ümit Can D. yönetimindeki 27 ANV 045 motosiklet, Sultan Abdülhamit Mahallesi'nde çarpıştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri yönlendirildi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Hasan K. ve Ümüt Can D. isimli sürücülerin hayatını kaybettiği belirlendi. Feci kazada hayatını kaybeden 2 sürücünün cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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gaziantep, nizip, kaza, motosiklet