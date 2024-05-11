Gaziantep'te çarpışan motosikletlerin sürücüleri öldü

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Nijer: Rusya’nın desteği Batı’dan daha pragmatik
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Pentagon'dan itiraf: Risklerin farkındayız
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Endonezya ve Suudi Arabistan, AB’yi ikna etmeye çalışıyor
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Paşinyan: Düşmanlığa son vermeliyiz
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ABD’li Kongre Üyesi Jeffries’ten kritik Ukrayna açıklaması
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Rus askeri uzman: Nükleer savaş çıkması durumuna hazırlık
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Almanya ve Japonya, 80 yıl sonra bir araya geldi: Tatbikat düzenlenecek
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NASA'nın paylaşımı alay konusu oldu
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İngiliz Savunma Bakanlığı'na hacker saldırısı: Çin'i suçladılar
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Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
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Eski CIA uzmanı: Rus ordusu ele geçirecek
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38 yıl boyunca erkek olduğunu kanıtlamaya çalışan adamın hikayesi film oluyor
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İtalya'dan Macron'a sert sözler: Tedavi edilmeli
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Rus komutan: Cepheden kaçan Ukraynalı askerleri Ukrayna istihbaratı öldürüyor
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Türkiye'de en çok aranan meslekler açıklandı
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Lukaşenko: Dünya nükleer savaşın eşiğinde
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ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri'nin yeni komutanından ‘harekete geçme’ uyarısı
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En fazla robot stokuna sahip 18'inci ülke Türkiye oldu
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Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın şirketi için ikinci kez iflas kararı
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Nazi savaş suçlusu Eichmann nasıl yakalandı?
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Maduro: Putin dünyanın en büyük liderlerinden biri
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2023 yılında en çok altın üreten ülkeler belli oldu
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BRICS, doların alternatifi olabilir
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İsrail basını: 'Türk boykotu bizi en zayıf noktamızdan vurdu'
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İngiliz basını: NATO Bölündü
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Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik veriler paylaşıldı
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Biden itiraf etti: Verdiğimiz bombalar Gazzelilerin ölümüne yol açtı
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Rus uzman: Türkiye, Rusya'ya yaptırım uygulamayan tek NATO ülkesi
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Zelenskiy bir komutanı daha görevden aldı
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Litvanya’dan tehlikeli hamle: Asker gönderme yetkisi aldık
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Sosyal medyadan açıklandı: Al Jazeera resmen yasaklandı
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Lavrov: Batı hazır değil
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Devlet Güvenlik Servisi açıkladı: Provokasyonları Batı finanse ediyor
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Rus Büyükelçi: Ukrayna'nın tarih hafızası yok edildi
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Rossiya Segodnya’nın Genel Müdürü Kiselev’den Bentley’in katillerine ilişkin açıklama geldi
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İtalya'dan Macron'a ret
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Japonya'da 100 bin ekmekten fare çıktı
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Netanyahu'dan ABD'ye rest: Tek başımıza savaşırız
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Rus istihbarat şefi: Gerilimi Batı tırmandırıyor
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Rus uzman: NATO'ya nükleer silahla karşılık vermeye hazır olduğumuzu göstereceğiz
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İtalya'dan Macron'a ret
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İsrail'den Türkiye'ye gelip Suriyelilerin böbreklerini sattılar
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Stoltenberg cevapladı: Ukrayna NATO'dan asker istedi mi?
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NATO'dan itiraf: Rusya saldırmayacak
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