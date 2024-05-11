https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/emeklileri-kredi-vaadiyle-dolandiran-orgute-operasyon-8-kisi-tutuklandi-1083691501.html

Emeklileri kredi vaadiyle dolandıran örgüte operasyon: 8 kişi tutuklandı

Emeklileri kredi vaadiyle dolandıran örgüte operasyon: 8 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Manisa’nın Salihli ilçesi merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda emeklileri kredi verme vaadiyle dolandıran 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına... 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T00:22+0300

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türkiye

manisa

emekliler

kredi

dolandırıcılık

çete

örgüt

tutuklama

gözaltı

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa’nın Salihli ilçesi merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda emeklileri kredi verme vaadiyle dolandıran 14 kişi gözaltına alınırken, 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa’nın Salihli ilçesi merkezli İzmir, Balıkesir, Aydın, Sakarya ve Antalya olmak üzere 6 ilde eş zamanlı tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Emeklilere yönelik kredi vaadiyle tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken örgüt lideri A.K. (35) ile örgüt yöneticileri S.Z. (34) ve S.S. (31) ve örgüt üyeleri A.K. (42), A.Ç. (36), B.E. (64), M.K. (52), U.Y. (47) olmak üzere 8 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/19-ilde-ortak-operasyonu-yerlikaya-duyurdu-51-kisi-yakalandi-1083516969.html

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manisa, emekliler, kredi, dolandırıcılık, çete, örgüt, tutuklama, gözaltı