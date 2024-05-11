Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt: 'Utançla takip ettik'

"Binlerce canımızı kaybettiğimiz, ülkemizin yaşadığı en büyük acılardan biri olan deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalıştığımız, renkleri, ayrılıkları, kavgaları bir kenara bırakıp omuz omuza bölgedeki insanlarımıza bir nebze destek olmayı amaçladığımız bir durumda, futbol propagandası yapan bir insanın, insani değerlerini sorguluyoruz. Bu konuda söylenecek çok sözümüz, verilecek cevaplarımız olduğunu, ancak ülkemizin, toplumumuzun ve her şeyden önce depremden etkilenen kıymetli halkımızın gündemini böylesine akıl almaz bir yaklaşımla meşgul etmekten imtina ettiğimizi vurgulamak istiyoruz. Bu şahsın ortaya koyduğu acınası tutumu, vicdanı olan herkesin ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."