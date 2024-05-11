https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/fenerbahce-baskan-adaylarindan-saadettin-saran-adayliktan-cekildi-1083709042.html

Fenerbahçe Spor Kulübü başkan adaylarından Saadettin Saran adaylıktan çekildi

Fenerbahçe Spor Kulübü başkan adaylarından Saadettin Saran adaylıktan çekildi

Sputnik Türkiye

İş insanı ve ismi Fenerbahçe Spor Kulübü başkan adaylığı ile geçen Saadettin Saran, Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası... 11.05.2024, Sputnik Türkiye

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spor

saadettin saran

fenerbahçe

başkanlık

seçim

ali koç

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Fenerbahçe Spor Kulübü'nün mevcut başkanı Ali Koç, seçim genel kurul öncesi başkan adayı olarak adı geçen Sadettin Saran ile bugün görüşme gerçekleştirdi.Görüşme sonrası edinilen bilgiye göre Saadettin Saran'ın Fenerbahçe başkan adaylığından çekildiği açıklandı.Mevcut Başkan Ali Koç'un en az bir dönem daha başkanlığa devam etme kararı aldığı bildirildi.

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saadettin saran, fenerbahçe, başkanlık, seçim, ali koç