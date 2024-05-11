https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/fenerbahce-baskan-adaylarindan-saadettin-saran-adayliktan-cekildi-1083709042.html
Fenerbahçe Spor Kulübü başkan adaylarından Saadettin Saran adaylıktan çekildi
Fenerbahçe Spor Kulübü başkan adaylarından Saadettin Saran adaylıktan çekildi
Sputnik Türkiye
İş insanı ve ismi Fenerbahçe Spor Kulübü başkan adaylığı ile geçen Saadettin Saran, Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası... 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T16:33+0300
2024-05-11T16:33+0300
2024-05-11T16:51+0300
spor
saadettin saran
fenerbahçe
başkanlık
seçim
ali koç
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Fenerbahçe Spor Kulübü'nün mevcut başkanı Ali Koç, seçim genel kurul öncesi başkan adayı olarak adı geçen Sadettin Saran ile bugün görüşme gerçekleştirdi.Görüşme sonrası edinilen bilgiye göre Saadettin Saran'ın Fenerbahçe başkan adaylığından çekildiği açıklandı.Mevcut Başkan Ali Koç'un en az bir dönem daha başkanlığa devam etme kararı aldığı bildirildi.
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saadettin saran, fenerbahçe, başkanlık, seçim, ali koç
saadettin saran, fenerbahçe, başkanlık, seçim, ali koç
Fenerbahçe Spor Kulübü başkan adaylarından Saadettin Saran adaylıktan çekildi
16:33 11.05.2024 (güncellendi: 16:51 11.05.2024)
İş insanı ve ismi Fenerbahçe Spor Kulübü başkan adaylığı ile geçen Saadettin Saran, Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası adaylıktan çekilme kararı aldığı bildirildi.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün mevcut başkanı Ali Koç, seçim genel kurul öncesi başkan adayı olarak adı geçen Sadettin Saran ile bugün görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme sonrası edinilen bilgiye göre Saadettin Saran'ın Fenerbahçe başkan adaylığından çekildiği açıklandı.
Mevcut Başkan Ali Koç'un en az bir dönem daha başkanlığa devam etme kararı aldığı bildirildi.