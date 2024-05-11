https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/ak-parti-sozcusu-celik-bm-genel-kurulunun-filistin-kararini-degerlendirdi-1083711997.html
AK Parti Sözcüsü Çelik, BM Genel Kurulu'nun Filistin kararını değerlendirdi
AK Parti Sözcüsü Çelik, BM Genel Kurulu'nun Filistin kararını değerlendirdi
Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun, Filistin'e BM üyeliği ve ilave haklar... 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T18:13+0300
2024-05-11T18:13+0300
2024-05-11T18:14+0300
israil- filistin çatışması
ömer çelik
ak parti
bm
birleşmiş milletler (bm)
bm genel kurulu
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karar tasarısının ezici bir çoğunluk ile kabul edilmesine karşılık İsrail'in BM Büyükelçisi'nin, Filistin kararı sonrası kürsüde kağıt öğütme makinesiyle BM Anlaşması'nı parçalamasıyla İsrail'in uluslararası hukuku tanımadığını bir kere daha gösterdiğini bildirdi.Uluslararası toplumun BM Genel Kurulu'nda Filistin halkına ve iki devletli çözüme güçlü bir şekilde destek vermesinin, Orta Doğu ve dünya barışına dair uluslararası bir mutabakatı ortaya koyduğunu belirten Çelik açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-bm-genel-kurulunun-filistin-kararina-iliskin-aciklama-1083690942.html
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ömer çelik, ak parti, bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil
ömer çelik, ak parti, bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil
AK Parti Sözcüsü Çelik, BM Genel Kurulu'nun Filistin kararını değerlendirdi
18:13 11.05.2024 (güncellendi: 18:14 11.05.2024)
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun, Filistin'e BM üyeliği ve ilave haklar talep edilen karar tasarısının kabul edilmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu dile getirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karar tasarısının ezici bir çoğunluk ile kabul edilmesine karşılık İsrail'in BM Büyükelçisi'nin, Filistin kararı sonrası kürsüde kağıt öğütme makinesiyle BM Anlaşması'nı parçalamasıyla İsrail'in uluslararası hukuku tanımadığını bir kere daha gösterdiğini bildirdi.
Uluslararası toplumun BM Genel Kurulu'nda Filistin halkına ve iki devletli çözüme güçlü bir şekilde destek vermesinin, Orta Doğu ve dünya barışına dair uluslararası bir mutabakatı ortaya koyduğunu belirten Çelik açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Filistin'in BM üyeliğinin BMGK'de tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısının BM Genel Kurulu'nda ezici bir çoğunluk ile kabul edilmesi sevindirici bir gelişmedir. Dünya milletleri BM Genel Kurulu’nda İsrail'i mahkum ederken, buna karşı çıkanlar kurallara dayalı uluslararası düzenin karşısında konumlanarak siyasi tarihine kara leke olarak geçecek tarihi bir hata yapmıştır. Uluslararası toplum, gelinen noktada Netanyahu hükümetinin Filistinlilere yönelik barbarca saldırganlığını sona erdirmeye dönük daha somut ve ileri adımlar atmalı, Filistin Devletinin tanınması yönünde BMGK'ya baskı yapmalıdır. Cumhurbaşkanı'mızın en net şekilde vurguladığı gibi haklı davasında Filistin halkının yanında yer almaya ve barbarlığı durdurmak için mücadele etmeye devam edeceğiz.