‘Benim endişem, seçim yaklaştıkça Biden’ın bir çılgınlık yapacağı yönünde’

“Ateşkes açıklamasına gelelim. Bu İsrail planı mıdır, yoksa Biden’ın telkin ettiği bir plan mıdır? Bu çok önemli değil. Esas vurgulanması gereken şu: Biden’ın, İsrail’in, Türkiye’de de bazılarının terörist dediği Hamas ile masaya oturmasıdır. İsrail, dünyanın en güçlü ordularından birisi diye pohpohlanıyordu. Böyle bir ordunun 8 ay sonra masaya oturması önemli. Yenemiyorlar. 40-50 bin kişiyi öldürdüler, Gazze’yi yerle bir ettiler. İnsanları göçe zorladılar. Aslında Biden’ın açıkladığı plan, Hamas’ın iki ay önce söylediği plan. O dönem Netanyahu sert bir şekilde reddetmişti.

Benim tahminimi söyleyeyim. İsrail’de iç baskılar var, onu bir kenara bırakıyorum. Biden seçime yaklaştığı için Yahudiler’in desteğini hangi koşullarda alacağının hesabını yapıyor. Daha çok silah vereceğini düşünüyorum. Ben, İsrail’i kısa dönemde Suudi Arabistan ile barıştıracağını düşünüyorum. İbrahim Anlaşmaları’na benzer bir anlaşma imzalatır diye düşünüyorum. Ödül gibi olur. Gazze yerle bir olmuşken de mümkün.”