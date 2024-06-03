https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/1084468027.html
‘Benim endişem, seçim yaklaştıkça Biden’ın bir çılgınlık yapacağı yönünde’
‘Benim endişem, seçim yaklaştıkça Biden’ın bir çılgınlık yapacağı yönünde’
Sputnik Türkiye
Hüsnü Mahalli’ye göre, Biden’ın aşamalı ateşkes teklifini Hamas iki ay önce önermiş, İsrail reddetmişti. İsrail’in Gazze sonrası Lübnan’da yeni cephe açması... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T16:04+0300
2024-06-03T16:04+0300
2024-06-05T10:54+0300
eksen
radyo sputnik
radyo
radyo
abd
joe biden
donald trump
israil
israil-filistin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/04/1084487026_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ca97fb62ef8d954c332b1722bf8a6e95.jpg
Ceyda Karan'la Eksen
Sputnik Türkiye
Ceyda Karan'la Eksen
Gazze savaşı sekizinci ayını doldururken, bütün Ortadoğu’yu diken üstünde tutan daha geniş bir çatışma tehdidi alıtnda sonunda ABD Başkanı Joe Biden’ından İsrail ve Hamas’a yönelik bir açıklama geldi. Biden, İsrail’e ait olduğunu öne sürdüğü aşamalı bir ateşkes ve esir değişimi planı duyurdu. Ancak benzer bir teklif daha önce gündeme gelmişken, Hamas’ın ‘olumlu’ açıklamasına İsrail’den henüz net bir yanıt gelmiş görünmüyor. İsrail’deki merkez siyaset Biden’ın açıklamasını benimserken, aşırı sağcı bakanlar Netanyahu yönetimini devirme tehdidi sunmuş durumda.ABD yönetimi aylardır BM Güvenlik Konseyi’nde ateşkesi alenen veto ederek engellerken, Biden’ın çıkışı 5 Kasım başkanlık seçimleri öncesinde bölgenin teskin olması arzusuna yoruluyor. Biden’ın ekibi Ortadoğu’da özellikle İsrail ve Suudi Arabistan arasında mekik dokurken, Filistin meselesinden çok iki ülke arasında normalleşmeyi sağlamaya çalıştıkları izlenimi veriyor.Biden’ın ortaya attığı teklif ve sıcak yazın Ortadoğu’ya getireceklerini gazeteci ve yazar Hüsnü Mahalli ile konuştuk.‘Benim endişem, seçim yaklaştıkça Biden’ın bir çılgınlık yapacağı yönünde’Hüsnü Mahalli’ye göre, ABD Başkanı Biden’ın İsrail’e mal ederek duyurduğu ateşkes teklifi küresel diğer gelişmeler eşliğinde ele alınmalı. ABD’nin New York eyaletindeki Trump davasında çıkan ‘suçlu’ kararı ve Kiev’e Rusya’yı ‘vurma izni’ verilmesine dikkat çeken Mahalli, başkanlık seçimleri yaklaşırken Biden’ın ‘bir çılgınlık yapabileceği’ kaygısını dile getirdi:‘Biden’ın açıkladığı teklifi Hamas iki ay önce önermişti’İsrail’in Hamas’ı mağlup edemediği için masaya zorlandığını belirten Hüsnü Mahalli, Biden’ın açıkladığı teklifin Hamas tarafından iki ay önce önerildiğini anımsattı. Mahalli’ye göre İsrail’deki iç baskılar bir yana ABD seçiminin yaklaşması denklemi etkiliyor:‘İsrail’in, kuzeye yükleneceği ve Lübnan’la savaşacağı senaryoları yazılıyor’Arap ülkelerinin gelişmelerdeki rollerine dikkat çeken Mahalli, İsrail’in bir tür ateşkes anlaşmasını lehine çevirerek Gazze’de hakimiyetini tesis etmesi halinde, sırada Lübnan’la savaşın olabileceğine işaret etti:‘Bu bilincin başlı başına bir zafer olduğunu düşünüyorum’İsrail’in Hamas ile uzlaşması durumunda Hamas’ın zafer elde edeceğini dile getiren Mahalli’ye göre, Hamas’ın dünya genelinde terörist olmadığı yönündeki algının güçlenmesi ve Gazzeliler tarafından benimsenmesi, Hamas’ın elini güçlendiriyor:‘Türkiye etkin değil, Katar ve Mısır götürüyor işi’Türkiye’nin Filistin krizinin çözümü konusunda etkin bir konumda olmadığını anımsatan Mahalli’ye göre, asıl oyuncular arkalarında Suudi ve BAE’nin bulunduğu Mısırlı ve Katarlılar:‘Biden, İsrail-Suudi barışı üzerinden Putin’in Ortadoğu’daki önemli bir dostluğuna kazık atmak istiyor’Filistin sorununun çözümünün kolay olmadığına vurgu yapan Mahalli, ancak Suudi Arabistan’ın İsrail ile barışı ile çözüm yönünde bir kapı aralanabilri. Diğer yandan Mahalli, Biden yönetiminin Filistin meselesini çözmeyi amaçlamadığını belirtirken, asıl amacının İsrail-Suudi barışı ile Rusya’nın bölgedeki etkinliğinin kırılması olduğu görüşünde:‘Onun için 100 yıldır mıncıklıyorlar bu coğrafyayı’Ortadoğu’da ciddi bir demokrasi krizi bulunduğunun altını çizen Mahalli, bunun dış müdahaleye kapı araladığını kaydetti:
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Ceyda Karan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg
Ceyda Karan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/04/1084487026_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1f8677257d8b74497940817da764d0ba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ceyda Karan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg
аудио, radyo sputnik, radyo, radyo, abd, joe biden, donald trump, israil, israil-filistin
аудио, radyo sputnik, radyo, radyo, abd, joe biden, donald trump, israil, israil-filistin
‘Benim endişem, seçim yaklaştıkça Biden’ın bir çılgınlık yapacağı yönünde’
16:04 03.06.2024 (güncellendi: 10:54 05.06.2024)
Hüsnü Mahalli’ye göre, Biden’ın aşamalı ateşkes teklifini Hamas iki ay önce önermiş, İsrail reddetmişti. İsrail’in Gazze sonrası Lübnan’da yeni cephe açması senaryosuna atıf yapan Mahalli, Biden’ın da başkanlık seçimi yaklaşırken derdinin; Filistin meselesini çözmek değil, İsrail ile Suudileri barıştırarak Rusya’ya ‘kazık atmak’ olduğu görüşünde.
Gazze savaşı sekizinci ayını doldururken, bütün Ortadoğu’yu diken üstünde tutan daha geniş bir çatışma tehdidi alıtnda sonunda ABD Başkanı Joe Biden’ından İsrail ve Hamas’a yönelik bir açıklama geldi. Biden, İsrail’e ait olduğunu öne sürdüğü aşamalı bir ateşkes ve esir değişimi planı duyurdu. Ancak benzer bir teklif daha önce gündeme gelmişken, Hamas’ın ‘olumlu’ açıklamasına İsrail’den henüz net bir yanıt gelmiş görünmüyor. İsrail’deki merkez siyaset Biden’ın açıklamasını benimserken, aşırı sağcı bakanlar Netanyahu yönetimini devirme tehdidi sunmuş durumda.
ABD yönetimi aylardır BM Güvenlik Konseyi’nde ateşkesi alenen veto ederek engellerken, Biden’ın çıkışı 5 Kasım başkanlık seçimleri öncesinde bölgenin teskin olması arzusuna yoruluyor. Biden’ın ekibi Ortadoğu’da özellikle İsrail ve Suudi Arabistan arasında mekik dokurken, Filistin meselesinden çok iki ülke arasında normalleşmeyi sağlamaya çalıştıkları izlenimi veriyor.
Biden’ın ortaya attığı teklif ve sıcak yazın Ortadoğu’ya getireceklerini gazeteci ve yazar Hüsnü Mahalli ile konuştuk.
‘Benim endişem, seçim yaklaştıkça Biden’ın bir çılgınlık yapacağı yönünde’
Hüsnü Mahalli’ye göre, ABD Başkanı Biden’ın İsrail’e mal ederek duyurduğu ateşkes teklifi küresel diğer gelişmeler eşliğinde ele alınmalı. ABD’nin New York eyaletindeki Trump davasında çıkan ‘suçlu’ kararı ve Kiev’e Rusya’yı ‘vurma izni’ verilmesine dikkat çeken Mahalli, başkanlık seçimleri yaklaşırken Biden’ın ‘bir çılgınlık yapabileceği’ kaygısını dile getirdi:
“Olaylara tek değil, çok boyutlu bakarım. Yalnız Biden’ın yaptığı ateşkes açıklaması ile konuşursak yetersiz kalır. Zamanlamasına bakmak lazım. Biden’ın bu İsrail-Hamas ateşkesi açıklamasını yaptığı sırada, Trump suçlu bulundu. Yine aynı gün Biden’ın, Ukrayna’ya verilen silahlarla Rusya’daki hedeflerin vurulabileceği açıklaması sızdırıldı veya duyuruldu. Öte yandan Ortadoğu’da başka şeyler de dönüyor. Ben şunu çok önemsiyorum: Amerika’nın 400-450 bin askerini kaybeden Ukrayna’ya ‘Git istediğin yeri bombala, bizim silahlarımızı kullan’ izni vermesini, çok ciddi bir nükleer savaşa doğru provokatif bir adım olarak görüyorum. Çok önemsiyorum. Ben, ABD’nin Rusya’yı vurma izninin, sınır bölgeleriyle sınırlı kalacağına inanmıyorum. Ukrayna savaşı boyunca çok fazla çelişkili tavır aldılar. İlk başta tank-top lafı da yoktu. Kırmızı çizgilerin hepsi gitti. Benim endişem, seçim yaklaştıkça Biden’ın bir çılgınlık yapacağı yönünde. Şu anda Trump önde görünüyor. Dört-altı puan önde görünüyor. Bu ayrı bir konu.”
‘Biden’ın açıkladığı teklifi Hamas iki ay önce önermişti’
İsrail’in Hamas’ı mağlup edemediği için masaya zorlandığını belirten Hüsnü Mahalli, Biden’ın açıkladığı teklifin Hamas tarafından iki ay önce önerildiğini anımsattı. Mahalli’ye göre İsrail’deki iç baskılar bir yana ABD seçiminin yaklaşması denklemi etkiliyor:
“Ateşkes açıklamasına gelelim. Bu İsrail planı mıdır, yoksa Biden’ın telkin ettiği bir plan mıdır? Bu çok önemli değil. Esas vurgulanması gereken şu: Biden’ın, İsrail’in, Türkiye’de de bazılarının terörist dediği Hamas ile masaya oturmasıdır. İsrail, dünyanın en güçlü ordularından birisi diye pohpohlanıyordu. Böyle bir ordunun 8 ay sonra masaya oturması önemli. Yenemiyorlar. 40-50 bin kişiyi öldürdüler, Gazze’yi yerle bir ettiler. İnsanları göçe zorladılar. Aslında Biden’ın açıkladığı plan, Hamas’ın iki ay önce söylediği plan. O dönem Netanyahu sert bir şekilde reddetmişti.
Benim tahminimi söyleyeyim. İsrail’de iç baskılar var, onu bir kenara bırakıyorum. Biden seçime yaklaştığı için Yahudiler’in desteğini hangi koşullarda alacağının hesabını yapıyor. Daha çok silah vereceğini düşünüyorum. Ben, İsrail’i kısa dönemde Suudi Arabistan ile barıştıracağını düşünüyorum. İbrahim Anlaşmaları’na benzer bir anlaşma imzalatır diye düşünüyorum. Ödül gibi olur. Gazze yerle bir olmuşken de mümkün.”
‘İsrail’in, kuzeye yükleneceği ve Lübnan’la savaşacağı senaryoları yazılıyor’
Arap ülkelerinin gelişmelerdeki rollerine dikkat çeken Mahalli, İsrail’in bir tür ateşkes anlaşmasını lehine çevirerek Gazze’de hakimiyetini tesis etmesi halinde, sırada Lübnan’la savaşın olabileceğine işaret etti:
“Bu coğrafya böyle. Plana bakarsan, 6 hafta ateşkes olacak. İki taraf da karşı çıkmazsa uzayacak, o olacak bu olacak. Sonra tutsaklar bırakılacak. Sonra Gazze imar edilecek. Kim yapacak bunu? Katar Emiri neden apar topar BAE’ye gitti? Çünkü BAE, arabulucu değil. Arabulucu olan Katar ve Mısır. Mısır bunu Suudi Arabistan adına yapıyor. BAE, bölgede İsrail adına hareket ediyor. Bölgede bir şey pişiriliyor. Bu bir gerçek.
Dolayısıyla bu büyük fotoğrafa bakınca, İran’daki olası seçimler, Türkiye-Suriye barıştırma çabaları, Hizbullah vs. birçok durum var. İki görüş var. Hamas’ın işini bitiren bir İsrail’in, kuzeye yükleneceği ve Lübnan’la savaşacağı senaryoları yazılıyor. Tüm bunları yan yana koyuyorum. Ne çok iyimser ne çok kötümser fakat bu bir ay çok sıcak geçecek. İsrail ister kabul etsin ister etmesin çok sıcak geçecek. Sürprizlerle dolu.”
‘Bu bilincin başlı başına bir zafer olduğunu düşünüyorum’
İsrail’in Hamas ile uzlaşması durumunda Hamas’ın zafer elde edeceğini dile getiren Mahalli’ye göre, Hamas’ın dünya genelinde terörist olmadığı yönündeki algının güçlenmesi ve Gazzeliler tarafından benimsenmesi, Hamas’ın elini güçlendiriyor:
“İsrail ile uzlaşırsa, Hamas zafer elde etmiş olur. Kesin zaferle çıkar. Arapça kaynakları inceliyorum. Benim gördüğüm kadarıyla, hiçbir yayında bir Filistinli’nin ‘Hamas’ın Allah belasını versin. Aç, sefil kaldık’ dediği tek bir video görmedim. Çok kaynak taradım. Üç saat oturdum, aralıksız video izledim Gazze’den. Bir tane bile ne çocuğun, ne kadının, ne yaşlının Hamas’a kötü sözler söylediğini görmedim. Dolayısıyla uzlaşı olsa zafer olur. İsrail, dünyanın en güçlü ordularından birisi. Fakat üç-beş tane çapulcu, baldırı çıplak ‘teröristi’ yenememiş olacak. Düşünsene, havadan, denizden, karadan vuruyorlar, SİHA’lar var, ajanlar var, araya giren işbirlikçiler var. Bunları vatandaş görmüyor mu? İzlediğim görüntülerde Gazzeliler, ‘Allah belanızı versin Arap-Müslüman liderler. Neredesin Ali? Neredesin Muhammed?’ diye bağırıp çağıran çocuklar var. Bu bilincin başlı başına bir zafer olduğunu düşünüyorum.
Sonuçta İsrail ve Hamas doğruca masaya oturdu Biden’ın planıyla. Bu kendi başına büyük bir olay. Tabii halklar nezdinde olay ayrı. Sokak diliyle konuşacaksak Arap dünyasında da, Batı dünyasında da insanlar Hamas’a terörist demiyor. Maalesef Türkiye’de hala diyenler var. İsrail’den korkan Mısır bile, Hamas ile İsrail’in oturmasını istiyor.”
‘Türkiye etkin değil, Katar ve Mısır götürüyor işi’
Türkiye’nin Filistin krizinin çözümü konusunda etkin bir konumda olmadığını anımsatan Mahalli’ye göre, asıl oyuncular arkalarında Suudi ve BAE’nin bulunduğu Mısırlı ve Katarlılar:
“Türkiye şu meselede etkin bir konumda değil. Katar ve Mısır götürüyor bu işi. Arkalarında da Suudiler ve BAE var. Türkiye devre dışı. Son bir aya kadar Türkiye maşallah ticareti rekorlarla götürüyordu. Bu Arap ve dünya medyasında yazılıp duruldu. Bu bir gerçek. Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı’na başvuracağını söyledi. Üç hafta sonra verdi dilekçeyi. Şili bile açıkladı, ertesi gün başvurdu. Türkiye bu anlamda çok fazla gündemde veya devrede olamaz diye düşünüyorum. Mısır izin vermez buna. Bir sonraki aşamada, Arap ve Müslüman ülke liderlerinin direkt ihaneti var. İşbirliği hafif kalıyor Filistin konusunda.”
‘Biden, İsrail-Suudi barışı üzerinden Putin’in Ortadoğu’daki önemli bir dostluğuna kazık atmak istiyor’
Filistin sorununun çözümünün kolay olmadığına vurgu yapan Mahalli, ancak Suudi Arabistan’ın İsrail ile barışı ile çözüm yönünde bir kapı aralanabilri. Diğer yandan Mahalli, Biden yönetiminin Filistin meselesini çözmeyi amaçlamadığını belirtirken, asıl amacının İsrail-Suudi barışı ile Rusya’nın bölgedeki etkinliğinin kırılması olduğu görüşünde:
“Kısa vadede Filistin sorununun çözümü mümkün değil. BM’nin bir raporu vardı. Gazze’de 39 milyon ton moloz varmış. Sırf molozlar bu kadar! Oradaki yaraların sarılması çok zor. Mısırlı bir ekonomist, Gazze’yi ekim ayı öncesine götürmek için 12 yıl gerekeceğini söylemişti. Hadi bu yapıldı. Peki Gazze ile Mahmud Abbas arasındaki sorunu nasıl çözeceksin? Oslo Anlaşması 1993’te imzalandı. Birinci hedefi neydi? Altı yıl sonra Filistin devleti kurulmasıydı Gazze ve Batı Şeria’da. Tam tersi oldu. O altı yıl içinde Batı Şeria’ya 700 bin göçmen götürüp Yahudi yerleşimleri inşa ettiler. Onun için Filistin meselesinin kısa vadede çözüleceğine inanmıyorum. Çözülmesinin tek yolu var. Suudi Arabistan ve İsrail barışırsa, çözüme doğru kapı açılabilir.
Amerika neden bu kadar yalakalık yapıyor? Biden, Suudi Arabistan’a gittiğinde Muhammed bin Selman tokalaşmadı bile. Putin gittiğinde öpüşüp koklaştırdılar. Biden, İsrail-Suudi barışı üzerinden Putin’in Ortadoğu’daki önemli bir dostluğuna kazık atmak istiyor. Putin’in BAE ve Suudi Arabistan ile çok iyi ilişkileri var. Bu petrol üretimine yansıdı. OPEC+ dediğimiz örgütte kararlar, Putin’in istediği şekilde çıktı.”
‘Onun için 100 yıldır mıncıklıyorlar bu coğrafyayı’
Ortadoğu’da ciddi bir demokrasi krizi bulunduğunun altını çizen Mahalli, bunun dış müdahaleye kapı araladığını kaydetti:
“Ben 45 yıldır gazetecilik yapıyorum. Ortadoğu’da bir tane olumlu haber yazdığımı hatırlamıyorum. Bölgedeki iktidarlar demokratik ülkeler değil. Al Türkiye’deki mesele; kayyum atıyorsun oraya. Seçimler biteli kaç ay oldu? Ortadoğu’daki diğer ülkeler için de söylüyorum bunu. Demokrasiye, halkların beklentilerine, özgürlüğe karşılık veremiyorsan birileri gelip seni mıncıklar. Onun için yüz yıldır mıncıklıyorlar bu coğrafyayı.”