https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-bm-genel-kurulunun-filistin-kararina-iliskin-aciklama-1083690942.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan BM Genel Kurulu'nun Filistin kararına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan BM Genel Kurulu'nun Filistin kararına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün BM Genel Kurulu'nda, Filistin'in BM üyeliğinin BMGK'de tekrar görüşülmesi ve... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T23:32+0300
2024-05-10T23:32+0300
2024-05-10T23:32+0300
israil- filistin çatışması
türkiye
cevdet yılmaz
bm genel kurulu
birleşmiş milletler (bm)
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Filistin'e BM üyeliği ve ilave haklar talep edilen karar tasarısının kabulüne ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada söz konusu kararı memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Yılmaz açıklamasını, "Ülkemiz her zaman olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin davasının ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir. Kalıcı barış için tek çözümün, başkenti Kudüs olan yaşanabilir, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kabul edilmesi olduğunu tekrar ederek, tüm ülkeleri Filistin Devleti'ni tanımaya çağırıyoruz. Türkiye olarak tarihte olduğu gibi bugün de adil barışın yanında ve mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz" cümleleriyle sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/disisleri-bakanligindan-bm-genel-kurulunun-filistin-kararina-iliskin-aciklama-1083690642.html
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türkiye, cevdet yılmaz, bm genel kurulu, birleşmiş milletler (bm), filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
türkiye, cevdet yılmaz, bm genel kurulu, birleşmiş milletler (bm), filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan BM Genel Kurulu'nun Filistin kararına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün BM Genel Kurulu'nda, Filistin'in BM üyeliğinin BMGK'de tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasına ilişkin karar tasarısının kabul edilmesini oldukça anlamlı bir destek mesajı olarak gördüklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Filistin'e BM üyeliği ve ilave haklar talep edilen karar tasarısının kabulüne ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada söz konusu kararı memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
Ülkemizin yanı sıra 80'e yakın ülkenin ortak sunucusu olduğu karar tasarısının, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 143 'evet' oyu ile kabul edilmesini, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarında işlediği suçlara karşı büyük bir tepki olarak nitelendiriyor, uluslararası toplumun büyük bir çoğunluğunun Filistin halkının özgürlüğünden yana olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.
Yılmaz açıklamasını, "Ülkemiz her zaman olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin davasının ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir. Kalıcı barış için tek çözümün, başkenti Kudüs olan yaşanabilir, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kabul edilmesi olduğunu tekrar ederek, tüm ülkeleri Filistin Devleti'ni tanımaya çağırıyoruz. Türkiye olarak tarihte olduğu gibi bugün de adil barışın yanında ve mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz" cümleleriyle sonlandırdı.