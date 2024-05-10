https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-bm-genel-kurulunun-filistin-kararina-iliskin-aciklama-1083690942.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan BM Genel Kurulu'nun Filistin kararına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan BM Genel Kurulu'nun Filistin kararına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün BM Genel Kurulu'nda, Filistin'in BM üyeliğinin BMGK'de tekrar görüşülmesi ve... 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T23:32+0300

2024-05-10T23:32+0300

2024-05-10T23:32+0300

israil- filistin çatışması

türkiye

cevdet yılmaz

bm genel kurulu

birleşmiş milletler (bm)

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Filistin'e BM üyeliği ve ilave haklar talep edilen karar tasarısının kabulüne ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada söz konusu kararı memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Yılmaz açıklamasını, "Ülkemiz her zaman olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin davasının ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir. Kalıcı barış için tek çözümün, başkenti Kudüs olan yaşanabilir, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kabul edilmesi olduğunu tekrar ederek, tüm ülkeleri Filistin Devleti'ni tanımaya çağırıyoruz. Türkiye olarak tarihte olduğu gibi bugün de adil barışın yanında ve mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz" cümleleriyle sonlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/disisleri-bakanligindan-bm-genel-kurulunun-filistin-kararina-iliskin-aciklama-1083690642.html

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türkiye, cevdet yılmaz, bm genel kurulu, birleşmiş milletler (bm), filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu