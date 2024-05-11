https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/adalet-bakani-tunctan-bm-genel-kurulunun-filistin-kararina-iliskin-aciklama-1083692869.html
Adalet Bakanı Tunç'tan BM Genel Kurulu'nun Filistin kararına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Tunç'tan BM Genel Kurulu'nun Filistin kararına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyinde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde... 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T01:22+0300
2024-05-11T01:22+0300
2024-05-11T01:22+0300
israil- filistin çatışması
türkiye
adalet bakanlığı
yılmaz tunç
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
bm genel kurulu
birleşmiş milletler (bm)
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Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra 80'e yakın ülkenin ortak sunucusu olduğu karar tasarısının 143 evet oyuyla kabul edildiğini anımsattı.Bunun, BM üyesi ülkelerin 7 Ekim'den bu yana işgalci İsrail tarafından soykırıma uğrayan Filistin'e desteğini göstermesi açısından önemli olduğuna dikkati çeken Tunç, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyinde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar tasarısını kabul etmesi özgür Filistin için önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.'1967 sınırları temelinde' bağımsız Filistin devletinin varlığının kabul edilmesi, Filistin halkının kendi ata yurtlarında, insan onuruna yakışır şekilde yaşaması gerektiğini belirten Tunç açıklamasında şu cümlelere ye verdi:Bakan Tunç, Türkiye olarak, Filistinlilerin haklı davalarında yanlarında olmaya, dünyada adaleti ve hakkaniyeti savunmaya devam edeceklerini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-bm-genel-kurulunun-filistin-kararina-iliskin-aciklama-1083690942.html
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türkiye, adalet bakanlığı, yılmaz tunç, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, bm genel kurulu, birleşmiş milletler (bm)
türkiye, adalet bakanlığı, yılmaz tunç, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, bm genel kurulu, birleşmiş milletler (bm)
Adalet Bakanı Tunç'tan BM Genel Kurulu'nun Filistin kararına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyinde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar tasarısını kabul etmesinin 'özgür Filistin' için önemli bir adım olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra 80'e yakın ülkenin ortak sunucusu olduğu karar tasarısının 143 evet oyuyla kabul edildiğini anımsattı.
Bunun, BM üyesi ülkelerin 7 Ekim'den bu yana işgalci İsrail tarafından soykırıma uğrayan Filistin'e desteğini göstermesi açısından önemli olduğuna dikkati çeken Tunç, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyinde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar tasarısını kabul etmesi özgür Filistin için önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.
'1967 sınırları temelinde' bağımsız Filistin devletinin varlığının kabul edilmesi, Filistin halkının kendi ata yurtlarında, insan onuruna yakışır şekilde yaşaması gerektiğini belirten Tunç açıklamasında şu cümlelere ye verdi:
Gazze ve Refah bölgesinde çocuk, kadın, sivil demeden 35 bin Filistinliyi öldüren, 78 binden fazla Filistinliyi yaralayan İşgalci İsrail’e karşı uluslararası mekanizmalar artık gereğini vakit kaybetmeden yapmalıdır. İnsan haklarını yok sayan, uluslararası hukuku görmezden gelen, savaş suçu işleyen ve soykırım yapan İsrail’in saldırıları son bulmalıdır. İsrailli yetkililer Uluslararası Ceza Mahkemesi huzuruna çıkarılmalı, gereken ceza verilmelidir. İşgalci İsrail Devletinin Uluslararası Adalet Divanınınca verilen tedbir kararına uyması sağlanmalıdır.
Bakan Tunç, Türkiye olarak, Filistinlilerin haklı davalarında yanlarında olmaya, dünyada adaleti ve hakkaniyeti savunmaya devam edeceklerini vurguladı.