https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/adalet-bakani-tunctan-bm-genel-kurulunun-filistin-kararina-iliskin-aciklama-1083692869.html

Adalet Bakanı Tunç'tan BM Genel Kurulu'nun Filistin kararına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Tunç'tan BM Genel Kurulu'nun Filistin kararına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyinde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde... 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T01:22+0300

2024-05-11T01:22+0300

2024-05-11T01:22+0300

israil- filistin çatışması

türkiye

adalet bakanlığı

yılmaz tunç

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

bm genel kurulu

birleşmiş milletler (bm)

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Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra 80'e yakın ülkenin ortak sunucusu olduğu karar tasarısının 143 evet oyuyla kabul edildiğini anımsattı.Bunun, BM üyesi ülkelerin 7 Ekim'den bu yana işgalci İsrail tarafından soykırıma uğrayan Filistin'e desteğini göstermesi açısından önemli olduğuna dikkati çeken Tunç, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyinde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar tasarısını kabul etmesi özgür Filistin için önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.'1967 sınırları temelinde' bağımsız Filistin devletinin varlığının kabul edilmesi, Filistin halkının kendi ata yurtlarında, insan onuruna yakışır şekilde yaşaması gerektiğini belirten Tunç açıklamasında şu cümlelere ye verdi:Bakan Tunç, Türkiye olarak, Filistinlilerin haklı davalarında yanlarında olmaya, dünyada adaleti ve hakkaniyeti savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-bm-genel-kurulunun-filistin-kararina-iliskin-aciklama-1083690942.html

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türkiye, adalet bakanlığı, yılmaz tunç, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, bm genel kurulu, birleşmiş milletler (bm)