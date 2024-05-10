https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/ukraynali-uzman-kiev-toprak-kaybederken-zelenskiy-toplantilar-duzenlemekle-mesgul-1083690172.html
Ukraynalı uzman: Kiev toprak kaybederken Zelenskiy toplantılar düzenlemekle meşgul
Ukraynalı uzman: Kiev toprak kaybederken Zelenskiy toplantılar düzenlemekle meşgul
Sputnik Türkiye
Ukraynalı uzman Oleg Soskin, Ukrayna sürekli toprak kaybederken, Zelenskiy ve Sırskiy’in sadece toplantılar yapmakla meşgul olduklarını belirtti. 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T21:42+0300
2024-05-10T21:42+0300
2024-05-10T21:42+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
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Eski Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kuçma'nın danışmanlığını yapan Oleg Soskin, YouTube kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna sürekli toprak kaybederken Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in toplantılar düzenlediğini ve Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy’in hiçbir şey yapamadığını söyledi.Soskin, “Yine çok zor bi gece geçirdik. Harkov ve diğer bölgelere saldırılar oldu. Sırskiy hiçbir şey yapamıyor. Sadece Zelenskiy’in mahzeninde biraraya gelerek toplantılar yapıyorlar” dedi.Soskin, Zelenskiy’in bu toplantılarda Ukrayna Genelkurmay Başkanının harita üzerinde bir şeyler çizip raporlar vermesi karşısında kendisini çok ciddi bir başkomutan olarak hissettiğine vurgu yaparak, “Raporlar bir yana, bugün yerleşim yerleri bir bir kaybediliyor. Sırskiy, Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ile birlikte başarısızlıkların mutlak sorumlularıdır. Genel olarak hiçbir yerde başarı yok, sadece eksi, eksi, eksi” ifadelerini kullandı.Daha önce Nikolayev yeraltı örgütü koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Harkov ve diğer bölgelerde Ukrayna birliklerinin konuşlandığı alanlar ve mühimat depolarına saldırılar düzenlediğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/zelenskiy-cephedeki-vaziyeti-degerlendirdi-durum-zor-1082535433.html
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vladimir zelenskiy, aleksandr sırskiy, rustem umerov, ukrayna ordusu, kiev, nikolayev, harkov, leonid kuçma
Ukraynalı uzman: Kiev toprak kaybederken Zelenskiy toplantılar düzenlemekle meşgul
Ukraynalı uzman Oleg Soskin, Ukrayna sürekli toprak kaybederken, Zelenskiy ve Sırskiy’in sadece toplantılar yapmakla meşgul olduklarını belirtti.
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kuçma'nın danışmanlığını yapan Oleg Soskin, YouTube kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna sürekli toprak kaybederken Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in toplantılar düzenlediğini ve Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy’in hiçbir şey yapamadığını söyledi.
Soskin, “Yine çok zor bi gece geçirdik. Harkov ve diğer bölgelere saldırılar oldu. Sırskiy hiçbir şey yapamıyor. Sadece Zelenskiy’in mahzeninde biraraya gelerek toplantılar yapıyorlar” dedi.
Soskin, Zelenskiy’in bu toplantılarda Ukrayna Genelkurmay Başkanının harita üzerinde bir şeyler çizip raporlar vermesi karşısında kendisini çok ciddi bir başkomutan olarak hissettiğine vurgu yaparak, “Raporlar bir yana, bugün yerleşim yerleri bir bir kaybediliyor. Sırskiy, Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ile birlikte başarısızlıkların mutlak sorumlularıdır. Genel olarak hiçbir yerde başarı yok, sadece eksi, eksi, eksi” ifadelerini kullandı.
Daha önce Nikolayev yeraltı örgütü koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Harkov ve diğer bölgelerde Ukrayna birliklerinin konuşlandığı alanlar ve mühimat depolarına saldırılar düzenlediğini bildirmişti.