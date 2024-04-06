https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/zelenskiy-cephedeki-vaziyeti-degerlendirdi-durum-zor-1082535433.html

Zelenskiy cephedeki vaziyeti değerlendirdi: 'Durum zor'

Zelenskiy cephedeki vaziyeti değerlendirdi: 'Durum zor'

Sputnik Türkiye

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tüm aktif eylemlerin yüzde 90'ının ülkenin doğusunda icra edildiğini ifade ederek cephedeki durumu zor olarak nitelendirdi. 06.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-06T21:25+0300

2024-04-06T21:25+0300

2024-04-06T21:36+0300

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy cephedeki durumun ülkenin silahlı kuvvetleri için zor olduğunu kabul etti.Zelenskiy Ukrayna televizyonuna verdiği demeçte "Durum zor" diyerek tüm aktif eylemlerin yüzde 90'ının ülkenin doğusunda gerçekleştiğini söyledi.'Mermimiz yok'Zelenskiy katıldığı bir programda, Ukrayna'nın saldırı operasyonları için top mermisine sahip olmadığını söyledi.Zelenskiy, "Karşı saldırılar için mermimiz yok" diyerek çalışmaya başlayan birkaç girişim olduğunu dile getirdi.Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme fikrine destekZelenskiy, programda ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme fikrini destekledi.Zelenskiy, Macron'un Ukrayna'ya askeri eğitmenler ve teknisyenler gönderilebileceği yönündeki açıklamalarının yanı sıra bu Belarus istikametinde faaliyet gösteren Ukrayna ordusu rezervlerini başka bir bölgeye sevk etmek için bu sınıra yabancı birlikler konuşlandırılması fikrini yorumlayarak şu sözleri kaydetti:Macron'un sözleri, aralarında Almanya'nın da bulunduğu bazı NATO ülkelerinin yanı sıra Fransa'daki siyasi güçler tarafından da ağır bir şekilde tenkit edilmişti. Siyasi parti liderleri Macron'u Paris'i çatışmaya sürüklemekleve düşüncesizlikle suçlayarak bu konularda parlamentoya danışmamakla itham etmişti. Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da yabancı askeri birliklerin yer almasının 'telafisi mümkün olmayan son derece olumsuz sonuçlara' yol açacağını vurgulamıştı.Sırskiy'den itiraf: 'Durum zor'Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy de cephedeki durumu 'zor' olarak nitelendirdi. Sırskiy Telegram kanalında yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Sırskiy ayrıca Limansk, Orehovskiy ve Herson istikametlerinde de durumun oldukça gerin olduğunu sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/rusya-savunma-bakanligi-harkovda-fransa-italya-yapimi-2-adet-hava-savunma-sistemi-yok-edildi-1082526633.html

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