https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/tuik-mart-ayi-issizlik-rakamlarini-acikladi-1083668723.html
TÜİK Mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı
TÜİK Mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı
Sputnik Türkiye
Türkiye'de işsizlik oranı, Mart'ta bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 8.6 geriledi. 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T10:04+0300
2024-05-10T10:04+0300
2024-05-10T10:19+0300
ekonomi
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
işsizlik
işsizlik
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
rakam
mart
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı mart ayında bir önceki aya göre 19 bin kişi azalarak 3 milyon 57 bin kişi oldu.İşsizlik oranı ise 0.1 puan azalarak yüzde 8.6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6.8 iken kadınlarda yüzde 12 olarak tahmin edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/merkez-bankasi-toplantisi-sonrasi-uzmanlardan-kritik-uyari-kredi-karti-faizleri-artacak-mi-1083666080.html
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), işsizlik, işsizlik, işsizlik maaşı, işsizlik maaşı, rakam, mart
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), işsizlik, işsizlik, işsizlik maaşı, işsizlik maaşı, rakam, mart
TÜİK Mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı
10:04 10.05.2024 (güncellendi: 10:19 10.05.2024)
Türkiye'de işsizlik oranı, Mart'ta bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 8.6 geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.
Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı mart ayında bir önceki aya göre 19 bin kişi azalarak 3 milyon 57 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı ise 0.1 puan azalarak yüzde 8.6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6.8 iken kadınlarda yüzde 12 olarak tahmin edildi.