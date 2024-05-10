https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/merkez-bankasi-toplantisi-sonrasi-uzmanlardan-kritik-uyari-kredi-karti-faizleri-artacak-mi-1083666080.html

Merkez Bankası toplantısı sonrası uzmanlardan kritik uyarı: Kredi kartı faizleri artacak mı?

Merkez Bankası toplantısı sonrası uzmanlardan kritik uyarı: Kredi kartı faizleri artacak mı?

Sputnik Türkiye

Kredi kartı faiz oranlarının yükselmesi ve nakit avans taksit sayılarının azaltılmasıyla ilgili son gelişmeler merak konusu olmaya devam ediyor. Bu konudaki... 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T08:05+0300

2024-05-10T08:05+0300

2024-05-10T08:05+0300

ekonomi

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uzman yorumu

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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı ve sunum sonrasında kredi kartı faiz oranlarıyla ilgili önemli bir soruyu cevapladı. Karahan, yapılan düzenlemelerin sadece azami faiz oranlarıyla sınırlı olduğunu belirtti. Diğer konularda ise bir değişiklik yapılmayacağını vurguladı. Başkan Karahan, son dönemde faizlerle ilgili yapılan düzenlemelerin harcamaları olumlu etkilediğini ve ek önleme gerek olmadığını belirtti. Ancak her türlü kredi gelişmelerini yakından takip ettiklerini ve gerektiğinde müdahale edeceklerini duyurmuştu.Özellikle son aylarda kredi kartı taksit ve limit sınırlamasına yönelik bir düzenleme yapılabileceği kamuoyunda konuşulmuştu. Peki yeni bir limit düzenlemesi veya taksit sınırı gelir mi?Milliyet'in haberine göre, yeminli mali müşavir Ahmet Kurtuluş, “Önceki aylarda kredi kartı faizleri, kredi faizlerine göre daha düşük seyrediyordu. Şu anda hemen hemen eşitlenmiş durumda, hatta kredi kartı faizleri uzun vadeli kredi faizlerine göre daha cazip seviyede. Kredi kartı faizleri normal şartlarda kredi faizlerine göre daha yüksek olmalı, çünkü kredi kartının kullanımı daha kolay olduğu için, kredilere göre daha yüksek faiz içermelidir. Şu an itibarıyla kredi kartı faizi ve kredi faizi arasındaki makas kapanmış durumda. Kredi kartı faizleri bence bir miktar daha yükseltilmelidir. Uzun vadeli kredilere göre daha az cazibesinin olması gerekmektedir. Piyasada kredi kartı faizlerinde bir düzenleme yapılması ihtiyacını görüyoruz" diyerek şunları aktardı:Kredi kartına limit sınırlaması gelir mi?Taksit sınırlaması getirilecek mi?Konuyla ilgili merak edilenleri Ekonomist Tuğba Ekin ise şöyle açıkladı:Kredi skoru nedir?Kredi kartı faiz oranları ne kadar?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/hastanelerde-yeni-sistem-mhrs-onayli-randevu-nedir-nasil-alinir-1083665577.html

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