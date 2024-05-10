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Seçil Erzan soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı: Futbolcuların bankaya girişleri görüldü
Seçil Erzan soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı: Futbolcuların bankaya girişleri görüldü
Sputnik Türkiye
Seçil Erzan soruşturmasında para trafiğine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 10.05.2024, Sputnik Türkiye
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yaşam
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dolandırıcılık
banka dolandırıcılığı
telefon dolandırıcılığı
internet dolandırıcılığı
dolandırmak
nitelikli dolandırıcılık
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Aralarında iş insanları ve futbolcuların da bulunduğu onlarca kişiyi, milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Seçil Erzan soruşturmasında yeni bilirkişi raporu hazırlandı. Mağdur avukatları bankanın görüntü sildiğini iddia etmişti. Yeni görüntülerde Fatih Terim'in yeğeni Terim Arıcan, Selçuk İnan, Emre Belezoğlu'nun bankaya giriş çıkışları olduğu görülüyor.Seçil Erzan soruşturmasında para trafiğine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yeni bilirkişi raporunun detaylarını CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz anlattı:
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seçil erzan, para, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, dolandırmak, nitelikli dolandırıcılık, görüntü, kamera görüntüleri, arda turan, fatih terim, fatih terim fonu
seçil erzan, para, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, dolandırmak, nitelikli dolandırıcılık, görüntü, kamera görüntüleri, arda turan, fatih terim, fatih terim fonu

Seçil Erzan soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı: Futbolcuların bankaya girişleri görüldü

11:10 10.05.2024
© Fotoğraf : Twitter Seçil Erzan
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Seçil Erzan soruşturmasında para trafiğine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Aralarında iş insanları ve futbolcuların da bulunduğu onlarca kişiyi, milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Seçil Erzan soruşturmasında yeni bilirkişi raporu hazırlandı. Mağdur avukatları bankanın görüntü sildiğini iddia etmişti. Yeni görüntülerde Fatih Terim'in yeğeni Terim Arıcan, Selçuk İnan, Emre Belezoğlu'nun bankaya giriş çıkışları olduğu görülüyor.
Seçil Erzan soruşturmasında para trafiğine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yeni bilirkişi raporunun detaylarını CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz anlattı:

Seçil Erzan'ın son duruşması 8 Mart'ta görülmüştü. Orada diğer duruşmalardan farklı olarak Seçil Erzan'ın savunmasında değişiklik vardı. Bankaya tek kelime etmeyen Seçil Erzan çarpıcı ifadeler kullandı. Erzan, "Ben hiçbir şeyi gizli saklı yapmadım. Paralar, evraklar bankaya gelip götürüldü. Her şeyi açık seçik yaptım. Bankanın bu para alışverişinden haberinin olmamasının ihtimali yok." dedi. Ardından mağdur avukatları banka kayıtlarının silindiği bunların da dosyaya eklenmesini talep etti. Mahkeme başkanı duruşma sonunda şöyle bir talepte bulundu. 400 sayfalık hali hazırda bilirkişi raporu vardı.

13 Ocak 2023 tarihinde Fatih Terim'in yeğeni Terim Arıcan'ın bankaya elinde siyah bir poşetle gelip ayrıldığı görülüyor. Seçil Erzan gözaltına alınmadan 3 gün önce Emre Belezoğlu, Volkan Bahçekapılı ile birlikte banka şubesine geliyor.

Erzan mahkemede, “Bankayı da bu işin içine dahil etmek istiyor gibi bir durumu var. Bankanın çok ciddi bir kontrol eksikliği vardı. Banka müdürüydüm ama kimse bana gelen gideni sormuyordu. Ben orada hiçbir şeyi gizli saklı yapmıyordum" İfadelerini kullanmıştı.

Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
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