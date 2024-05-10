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Sahneyi terk ettiği söylenen Cem Yılmaz'dan açıklama geldi
Sahneyi terk ettiği söylenen Cem Yılmaz'dan açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "Seyirciye sinirlenip sahneyi terk etti" iddiasını yalanladı. Oyuncu, yönetmen ve komedyen Yılmaz... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T09:44+0300
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sahne
cem yılmaz
yaşam
seyirci
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Yönetmen, komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, kendi stand up gösterisi sırasında 'taşkınlık yapan seyirciye sinirlenip sahneyi terk etti' iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.Önce sosyal medyada, ardından da haber sitelerinde yayılan video ve haberlere tepki gösteren Cem Yılmaz, "Seyircim sahneye uzak bi bölgede 2 kişinin taşkınlık yaptığını ve sahneyi duyamadıklarını söyledi. Ben de konfor sağlandıktan sonra devam ettim. Dün mü başladık bu işe? Gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor" dedi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, şunları kaydetti:
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sahne, cem yılmaz, seyirci
sahne, cem yılmaz, seyirci

Sahneyi terk ettiği söylenen Cem Yılmaz'dan açıklama geldi

09:44 10.05.2024
© AACem Yılmaz
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
© AA
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Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "Seyirciye sinirlenip sahneyi terk etti" iddiasını yalanladı. Oyuncu, yönetmen ve komedyen Yılmaz, iddiayı sert bir dille reddederek, "Seyirci şöyle dedi o da sahneden indi ne yahu? Dün mü başladık bu işe" şeklinde konuştu.
Yönetmen, komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, kendi stand up gösterisi sırasında 'taşkınlık yapan seyirciye sinirlenip sahneyi terk etti' iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.
Önce sosyal medyada, ardından da haber sitelerinde yayılan video ve haberlere tepki gösteren Cem Yılmaz, "Seyircim sahneye uzak bi bölgede 2 kişinin taşkınlık yaptığını ve sahneyi duyamadıklarını söyledi. Ben de konfor sağlandıktan sonra devam ettim. Dün mü başladık bu işe? Gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor" dedi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Bugün hiç takip edemedim geçen hafta olan bi hadise haber yapılmış.Yazılan doğru değil 2000 kişinin konforu için seyircim, sahneye uzak bir bölgede 2 kişinin taşkınlık yaptığını ve sahneyi duyamadıklarını söyledi. Ben de konfor sağlandıktan sonra devam ettim… Çocuk gibi haberler yapmışsınız... Seyirci şöyle dedi, o da sahneden indi ne yahu? Dün mü başladık bu işe ? Gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor, ikrah geldi! Allahtan oyunlar bitiyor biraz kafa dinlersiniz hazirandan sonra."
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