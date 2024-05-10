https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/sahneyi-terk-ettigi-soylenen-cem-yilmazdan-aciklama-geldi-1083667920.html

Sahneyi terk ettiği söylenen Cem Yılmaz'dan açıklama geldi

Sahneyi terk ettiği söylenen Cem Yılmaz'dan açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "Seyirciye sinirlenip sahneyi terk etti" iddiasını yalanladı. Oyuncu, yönetmen ve komedyen Yılmaz... 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T09:44+0300

2024-05-10T09:44+0300

2024-05-10T09:44+0300

sahne

cem yılmaz

yaşam

seyirci

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Yönetmen, komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, kendi stand up gösterisi sırasında 'taşkınlık yapan seyirciye sinirlenip sahneyi terk etti' iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.Önce sosyal medyada, ardından da haber sitelerinde yayılan video ve haberlere tepki gösteren Cem Yılmaz, "Seyircim sahneye uzak bi bölgede 2 kişinin taşkınlık yaptığını ve sahneyi duyamadıklarını söyledi. Ben de konfor sağlandıktan sonra devam ettim. Dün mü başladık bu işe? Gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor" dedi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, şunları kaydetti:

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sahne, cem yılmaz, seyirci