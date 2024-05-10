Erdoğan: Yargı mensuplarına çamur atılmasını asla kabul edemeyiz

Güçlü tarafsız bağımsız işleyen bir adalet sistemi evlatlarımıza bırakabileceğimiz en kıymetli mirastır.

Yargının toptancı bir anlayışla kurumsal olarak yıpratılmasını, yargı organlarımıza ve mensuplarımıza çamur atılmasını asla kabul edemeyiz

Güçlü, tarafsız, bağımsız, seri işleyen bir adalet sistemi, evlatlarımıza bırakabileceğimiz en kıymetli mirastır

Cumhuriyetimizin 100. yılının darbe ürünü bir anayasayla karşılanmış ve geçirilmiş olmasını Türkiye demokrasisine yakıştıramıyoruz

Siyasetteki yumuşama ile farklı siyasi partiler arasındaki istişari görüşmelerin yoğunlaşması bir fırsattır. Türk siyasetinin bu fırsatı kalıcı kazanca dönüştürmesini ümit ediyoruz. Biz üzerimize düşen yapıcı rolü oynamaya devam edeceğiz.