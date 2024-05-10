Erdoğan: Yargı mensuplarına çamur atılmasını asla kabul edemeyiz
11:44 10.05.2024 (güncellendi: 12:14 10.05.2024)
© AA / TCCB/Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Yönetim Kurulu üyelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulün ardından açıklamalarda bulundu.
© AA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güçlü tarafsız bağımsız işleyen bir adalet sistemi evlatlarımıza bırakabileceğimiz en kıymetli mirastır. Yargı mensuplarına çamur atılmasına izin veremeyiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenen İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 156. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni’nde konuştu.
Yargı mensuplarına çamur atılmasına izin veremeyiz.
Güçlü tarafsız bağımsız işleyen bir adalet sistemi evlatlarımıza bırakabileceğimiz en kıymetli mirastır.
Yargının siyasi tartışmaların için çekilmesi hatadır.
Yargının toptancı bir anlayışla kurumsal olarak yıpratılmasını, yargı organlarımıza ve mensuplarımıza çamur atılmasını asla kabul edemeyiz
Ülkenin selameti yerine belli zümrenin menfaatini gözeten dar kadrocu anlayışların adalet teşkilatı dahil devlet kurumlarında yuvalanmasına izin vermeyeceğiz
Güçlü, tarafsız, bağımsız, seri işleyen bir adalet sistemi, evlatlarımıza bırakabileceğimiz en kıymetli mirastır
Siyaset kurumunun, ekonomik ve sosyal sorunları öne sürerek, sivil anayasa ihtiyacını gündemden düşürmek istemesini doğru bulmuyoruz
Cumhuriyetimizin 100. yılının darbe ürünü bir anayasayla karşılanmış ve geçirilmiş olmasını Türkiye demokrasisine yakıştıramıyoruz
Siyasetteki yumuşama ile farklı siyasi partiler arasındaki istişari görüşmelerin yoğunlaşması bir fırsattır. Türk siyasetinin bu fırsatı kalıcı kazanca dönüştürmesini ümit ediyoruz. Biz üzerimize düşen yapıcı rolü oynamaya devam edeceğiz.