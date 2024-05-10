https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/surpriz-gorusme-cumhurbaskani-erdogan-ile-bahceli-bir-araya-gelecek-1083668042.html

Sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek

Sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi bugün saat 14.30'da Beştepe'de kabul edecek. 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T09:31+0300

2024-05-10T09:31+0300

2024-05-10T10:02+0300

politika

görüşme

son dakika

recep tayyip erdoğan

devlet bahçeli

ikili ilişkiler

ikili ilişki

ikili ilişkiler

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 14.30'da bir araya geleceği duyuruldu.Erdoğan 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde, Bahçeli ise 7 Mayıs'ta TBMM'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmüştü.İki lider son olarak Bahçeli'nin evinde 29 Nisan günü bir araya gelmişti. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk görüşme niteliği taşıyan temasın ardından açıklama yapılmamıştı.İkili bir önceki görüşmesini de 11 Ocak'ta Beştepe'de gerçekleştirmişti.

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