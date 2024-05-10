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Sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek
Sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi bugün saat 14.30'da Beştepe'de kabul edecek. 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T09:31+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 14.30'da bir araya geleceği duyuruldu.Erdoğan 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde, Bahçeli ise 7 Mayıs'ta TBMM'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmüştü.İki lider son olarak Bahçeli'nin evinde 29 Nisan günü bir araya gelmişti. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk görüşme niteliği taşıyan temasın ardından açıklama yapılmamıştı.İkili bir önceki görüşmesini de 11 Ocak'ta Beştepe'de gerçekleştirmişti.
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görüşme, son dakika, recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, ikili ilişkiler, ikili ilişki, ikili ilişkiler, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ak parti, özgür özel
görüşme, son dakika, recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, ikili ilişkiler, ikili ilişki, ikili ilişkiler, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ak parti, özgür özel

Sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek

09:31 10.05.2024 (güncellendi: 10:02 10.05.2024)
© AA / Evrim AydınCumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
© AA / Evrim Aydın
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi bugün saat 14.30'da Beştepe'de kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 14.30'da bir araya geleceği duyuruldu.
Erdoğan 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde, Bahçeli ise 7 Mayıs'ta TBMM'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmüştü.
İki lider son olarak Bahçeli'nin evinde 29 Nisan günü bir araya gelmişti. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk görüşme niteliği taşıyan temasın ardından açıklama yapılmamıştı.
İkili bir önceki görüşmesini de 11 Ocak'ta Beştepe'de gerçekleştirmişti.
kart - kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
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