https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/surpriz-gorusme-cumhurbaskani-erdogan-ile-bahceli-bir-araya-gelecek-1083668042.html
Sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek
Sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi bugün saat 14.30'da Beştepe'de kabul edecek. 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T09:31+0300
2024-05-10T09:31+0300
2024-05-10T10:02+0300
politika
görüşme
son dakika
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
ikili ilişkiler
ikili ilişki
ikili ilişkiler
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 14.30'da bir araya geleceği duyuruldu.Erdoğan 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde, Bahçeli ise 7 Mayıs'ta TBMM'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmüştü.İki lider son olarak Bahçeli'nin evinde 29 Nisan günü bir araya gelmişti. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk görüşme niteliği taşıyan temasın ardından açıklama yapılmamıştı.İkili bir önceki görüşmesini de 11 Ocak'ta Beştepe'de gerçekleştirmişti.
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görüşme, son dakika, recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, ikili ilişkiler, ikili ilişki, ikili ilişkiler, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ak parti, özgür özel
Sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek
09:31 10.05.2024 (güncellendi: 10:02 10.05.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi bugün saat 14.30'da Beştepe'de kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 14.30'da bir araya geleceği duyuruldu.
Erdoğan 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde, Bahçeli ise 7 Mayıs'ta TBMM'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmüştü.
İki lider son olarak Bahçeli'nin evinde 29 Nisan günü bir araya gelmişti. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk görüşme niteliği taşıyan temasın ardından açıklama yapılmamıştı.
İkili bir önceki görüşmesini de 11 Ocak'ta Beştepe'de gerçekleştirmişti.