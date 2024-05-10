https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/babasi-arap-kokenli-yunan-sarkici-golan-eurovisionda-israilli-sarkici-ile-dalga-gecti--1083685849.html

Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto

Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto

Sputnik Türkiye

İsveç'te düzenlenen Eurovision'da Yunanistan temsilcisi Golan basın toplantısında konuşurken İsrail temsilcisi Satti'nin mimikleriyle rakibini tiye aldı. 10.05.2024, Sputnik Türkiye

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İsrailli şarkıcı Eden Golan, İsveç'te düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında dün akşam sahne aldı. Ancak performansı sırasında 'Özgür Filistin' sloganları atılarak yuhalandı ve tepkilerle karşılaştı. Bu olayın ardından bugün Yunanistan'ı temsil eden Arap asıllı şarkıcı Marina Satti, Golan'ın basın toplantısında alaycı bir protestoda bulundu. Golan konuşurken Satti'nin uykuya dalması ve mimikleri, sosyal medyada İsrail'e karşı yapılmış bir protesto olarak yorumlandı.Marina Satti kimdir? Marina Satti, 1986 yılında Atina'da doğmuş olup, Yunanistan adına Eurovision 2024'te yarışıyor. Babası Sudanlı olan Satti, geleneksel Yunan, Arap ve Balkan ezgilerini birleştirerek yaptığı şarkılarla tanınıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/belcika-devlet-televizyonu-israilin-eurovision-sarkisini-kesip-soykirimi-durdur-mesaji-paylasti-1083673757.html

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