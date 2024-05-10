https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/belcika-devlet-televizyonu-israilin-eurovision-sarkisini-kesip-soykirimi-durdur-mesaji-paylasti-1083673757.html
Belçika kamu televizyonu, İsrail'in Eurovision şarkısını kesip 'Soykırımı durdur' mesajı paylaştı
Belçika kamu televizyonu, İsrail'in Eurovision şarkısını kesip 'Soykırımı durdur' mesajı paylaştı
Sputnik Türkiye
Belçika'nın kamu yayın kuruluşu VRT, Eurovision yayınını bölerek İsrail'i protesto etti. İsrail'in sırasında siyah ekran getirilirken, 'şimdiateşkes' ve... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T12:08+0300
2024-05-10T12:08+0300
2024-05-10T12:09+0300
israil- filistin çatışması
belçika
televizyon
eurovision
israil
soykırım
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
filistin yönetimi
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Belçika'nın Felemenkçe kamu yayın kurumu VRT, dün akşam İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı finali sırasında İsrail'i protesto etmek amacıyla kısa bir süreliğine yayını durdurdu. Kanalda yayınlanan mesajda, "Bu bir sendika eylemidir. İsrail Devleti'nin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. İsrail basın özgürlüğünü yok ediyor. Bu nedenle yayını kısa bir süreliğine durduruyoruz. #Derhal ateşkes #Soykırımı durdurun" ifadelerine yer verildi.Eylemi organize eden ACOD-VRT işçi sendikası, uzun süredir devam eden Orta Doğu'daki çatışmaları büyük bir endişe ile takip ettiklerini belirterek, İsrail'in yaptıklarına yalnızca seyirci kalmanın artık bir seçenek olmadığını vurguladı. Sendika açıklamasında, İsrail'in bölgede soykırım yapmakla suçlandığını ve Eurovision Şarkı Yarışması'nda bir İsrailli adayın yer almasının kabul edilemez olduğunu belirtti.Bu eylemle İsrail hükümetine savaşları ve katliamları durdurması için net bir mesaj göndermeyi amaçladıklarını açıklayan sendika, aynı zamanda uluslararası gözlemcilerin ve basının Gazze'ye serbestçe girebilmesi, müzakereler için masaya oturulması gerektiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/haluk-levent-birlesmis-milletler-toplantisinda-israil-yonetimine-tepki-gosterdi-1083662500.html
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filistin
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belçika, televizyon, eurovision, israil, soykırım, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, gazze, gazze şeridi
belçika, televizyon, eurovision, israil, soykırım, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, gazze, gazze şeridi
Belçika kamu televizyonu, İsrail'in Eurovision şarkısını kesip 'Soykırımı durdur' mesajı paylaştı
12:08 10.05.2024 (güncellendi: 12:09 10.05.2024)
Belçika'nın kamu yayın kuruluşu VRT, Eurovision yayınını bölerek İsrail'i protesto etti. İsrail'in sırasında siyah ekran getirilirken, 'şimdiateşkes' ve 'soykırımıdurdur' mesajları paylaşıldı.
Belçika'nın Felemenkçe kamu yayın kurumu VRT, dün akşam İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı finali sırasında İsrail'i protesto etmek amacıyla kısa bir süreliğine yayını durdurdu.
Kanalda yayınlanan mesajda, "Bu bir sendika eylemidir. İsrail Devleti'nin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. İsrail basın özgürlüğünü yok ediyor. Bu nedenle yayını kısa bir süreliğine durduruyoruz. #Derhal ateşkes #Soykırımı durdurun" ifadelerine yer verildi.
Eylemi organize eden ACOD-VRT işçi sendikası, uzun süredir devam eden Orta Doğu'daki çatışmaları büyük bir endişe ile takip ettiklerini belirterek, İsrail'in yaptıklarına yalnızca seyirci kalmanın artık bir seçenek olmadığını vurguladı. Sendika açıklamasında, İsrail'in bölgede soykırım yapmakla suçlandığını ve Eurovision Şarkı Yarışması'nda bir İsrailli adayın yer almasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Bu eylemle İsrail hükümetine savaşları ve katliamları durdurması için net bir mesaj göndermeyi amaçladıklarını açıklayan sendika, aynı zamanda uluslararası gözlemcilerin ve basının Gazze'ye serbestçe girebilmesi, müzakereler için masaya oturulması gerektiğini kaydetti.