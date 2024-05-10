https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/belcika-devlet-televizyonu-israilin-eurovision-sarkisini-kesip-soykirimi-durdur-mesaji-paylasti-1083673757.html

Belçika kamu televizyonu, İsrail'in Eurovision şarkısını kesip 'Soykırımı durdur' mesajı paylaştı

Belçika kamu televizyonu, İsrail'in Eurovision şarkısını kesip 'Soykırımı durdur' mesajı paylaştı

Sputnik Türkiye

Belçika'nın kamu yayın kuruluşu VRT, Eurovision yayınını bölerek İsrail'i protesto etti. İsrail'in sırasında siyah ekran getirilirken, 'şimdiateşkes' ve... 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T12:08+0300

2024-05-10T12:08+0300

2024-05-10T12:09+0300

israil- filistin çatışması

belçika

televizyon

eurovision

israil

soykırım

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

filistin yönetimi

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0a/1083673296_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_89d58dd72d77c778948ed36fe7ed3290.jpg

Belçika'nın Felemenkçe kamu yayın kurumu VRT, dün akşam İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı finali sırasında İsrail'i protesto etmek amacıyla kısa bir süreliğine yayını durdurdu. Kanalda yayınlanan mesajda, "Bu bir sendika eylemidir. İsrail Devleti'nin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. İsrail basın özgürlüğünü yok ediyor. Bu nedenle yayını kısa bir süreliğine durduruyoruz. #Derhal ateşkes #Soykırımı durdurun" ifadelerine yer verildi.Eylemi organize eden ACOD-VRT işçi sendikası, uzun süredir devam eden Orta Doğu'daki çatışmaları büyük bir endişe ile takip ettiklerini belirterek, İsrail'in yaptıklarına yalnızca seyirci kalmanın artık bir seçenek olmadığını vurguladı. Sendika açıklamasında, İsrail'in bölgede soykırım yapmakla suçlandığını ve Eurovision Şarkı Yarışması'nda bir İsrailli adayın yer almasının kabul edilemez olduğunu belirtti.Bu eylemle İsrail hükümetine savaşları ve katliamları durdurması için net bir mesaj göndermeyi amaçladıklarını açıklayan sendika, aynı zamanda uluslararası gözlemcilerin ve basının Gazze'ye serbestçe girebilmesi, müzakereler için masaya oturulması gerektiğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/haluk-levent-birlesmis-milletler-toplantisinda-israil-yonetimine-tepki-gosterdi-1083662500.html

belçika

israil

filistin

filistin yönetimi

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belçika, televizyon, eurovision, israil, soykırım, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, gazze, gazze şeridi