https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/uyusturucu-operasyonunda-gozaltina-alinan-kalben-serbest-birakildi-1083635633.html

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben serbest bırakıldı

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye

Narkotik polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edilen sanatçı Kalben Sağdıç serbest bırakıldı. 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T11:02+0300

2024-05-09T11:02+0300

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İstanbul Cihangir'de evine yapılan baskın ile gözaltına alınan sanatçı Kalben, Narkotik Şube'den adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından sorgusu yapılan sanatçı yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/sarkici-kalben-uyusturucu-operasyonunda-goz-altina-alinmisti-ifadesi-ortaya-cikti-1083627349.html

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