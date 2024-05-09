https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/uyusturucu-operasyonunda-gozaltina-alinan-kalben-serbest-birakildi-1083635633.html
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben serbest bırakıldı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Narkotik polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edilen sanatçı Kalben Sağdıç serbest bırakıldı. 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T11:02+0300
2024-05-09T11:02+0300
2024-05-09T11:17+0300
yaşam
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İstanbul Cihangir'de evine yapılan baskın ile gözaltına alınan sanatçı Kalben, Narkotik Şube'den adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından sorgusu yapılan sanatçı yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/sarkici-kalben-uyusturucu-operasyonunda-goz-altina-alinmisti-ifadesi-ortaya-cikti-1083627349.html
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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben serbest bırakıldı
11:02 09.05.2024 (güncellendi: 11:17 09.05.2024)
Narkotik polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edilen sanatçı Kalben Sağdıç serbest bırakıldı.
İstanbul Cihangir'de evine yapılan baskın ile gözaltına alınan sanatçı Kalben, Narkotik Şube'den adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından sorgusu yapılan sanatçı yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.