https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/sarkici-kalben-uyusturucu-operasyonunda-goz-altina-alinmisti-ifadesi-ortaya-cikti-1083627349.html

Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda göz altına alınmıştı: İfadesi ortaya çıktı

Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda göz altına alınmıştı: İfadesi ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da gerçekleştirilen son uyuşturucu operasyonu, şarkıcı Kalben Sağdıç'ı da içine aldı. Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T07:40+0300

2024-05-09T07:40+0300

2024-05-09T07:40+0300

yaşam

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, şarkıcı ve müzisyen Kalben Sağdıç'ın Beyoğlu'ndaki evine sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyon sırasında yapılan baskında, Sağdıç gözaltına alındı ve evde yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.Emniyet yetkilileri, evde yapılan aramalarda üç parça halinde toplam 15 gram ağırlığında 'skunk' türü uyuşturucu madde bulunduğunu ve ayrıca 2 bin euro, 730 dolar ve bin 500 TL nakit para bulunduğunu açıkladılar. Şarkıcı, Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi gereğince "şüpheli" olarak gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.Sağdıç'ın emniyetteki ifadesinde uyuşturucu kullanıcısı olduğunu ancak satış yapmadığını belirttiği öğrenildi. Yetkililer, şarkıcının ifadesi ve evde ele geçirilen maddelerle ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdiler.Şarkıcı, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi ve yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol tedbiri talebiyle mahkemeye sevk edildi.Kalben kimdir?17 Ocak 1986'da İskenderun'da doğan Kalben, müzisyen, söz yazarı ve oyuncu. Müzik ile ilgilenmeye 8 yaşında annesinin aldığı klavye ile başlayan Kalben, ilk gitarına 14 yaşında sahip oldu. Bu gitar ikinci el bir Santana idi.17 yaşında burslu olarak girdiği Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 2007'de mezun oldu. Çeşitli alanlarda çalışmayı denedikten sonra 2008'de, aynı üniversitenin Grafik Tasarım bölümünde, Medya ve Kültürel Çalışmalar üzerine yüksek lisans yapmaya başladı ve 2011'de mezun oldu. Anı saklamanın yolları ve yadigarlar üzerine tez verdikten sonra iş bulmak için İstanbul'a taşındı. Universal Pictures bünyesinde marka müdürü olarak çalışmaya başladı. Sonrasında senaryo yazarlığı, editörlük, proje yöneticiliği, reklam yazarlığı, çevirmenlik gibi çeşitli işlerle meşgul oldu.Ankara'da ve İstanbul'da, özlemle ve nadiren müzik yapmaya, konser vermeye devam etti. 18 Ekim 2014'te Sofar Sounds kapsamında Galata'da bir evde sadece gitarıyla verdiği konserden yayınlanan 'Sadece' videosu kısa zamanda Sofar videoları arasında en çok izlenen oldu.Çıkardığı Lulu adlı çocuk romanı serisi sonrası müzik hayatına başladı. Aşk Kaç Beden Giyer? dizisinde temizlikçi rolünü canlandırdı. Sahne adını taşıyan ilk albümü Kalben, Şubat 2016'da Doğan Music Company etiketi ile çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/ogretmenler-is-birakma-karari-almisti-10-mayis-cuma-okullar-tatil-mi-1083626586.html

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