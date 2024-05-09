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Putin'den nükleer tatbikat açıklaması: 'Olağandışı bir şey yok'
Putin'den nükleer tatbikat açıklaması: 'Olağandışı bir şey yok'
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun gerçekleştireceği nükleer tatbikatın planlı bir faaliyet olduğunu ve bunda olağandışı bir şey bulunmadığını... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T12:08+0300
2024-05-09T12:25+0300
dünya
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rusya savunma bakanlığı
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askeri tatbikat
nükleer tatbikat
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Rusya lideri Vladimir Putin, 7 Mayıs'ta Kremlin'de yapılan göreve başlama töreni sonrası özel askeri harekatta görev yapan birliklerin komutanlarıyla bir araya geldi.Kamuoyuyla bugün paylaşılan görüntülere göre Putin, Rus komutanlarla görüşmesinde Rus ordusunun Batı'nın tehditkar söylemlerine cevaben gerçekleştireceği nükleer tatbikattan bahsederek "Burada olağandışı bir durum yok, bu bir planlı çalışma" dedi.Komutanlara cesaretleri ve birlikleri yönetme kabiliyetleri için teşekkür eden Putin, Anavatan'ın çıkarları uğruna yürüttükleri muharebe faaliyetleri için cephedeki askerlere en içten dileklerinin iletilmesini komutanlardan rica etti.Tatbikatın askeri personelin ve teçhizatın stratejik olmayan nükleer silahları kullanmaya hazırlık düzeyinin desteklenmesi amacıyla yapılacağını kaydeden Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın böylelikle Batılı siyasetçilerin Moskova'ya yönelik provokatif söylem ve tehditlerine cevaben toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini mutlak şekilde sağlamayı öngören talimler gerçekleştireceğinin altını çizmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, stratejik olmayan nükleer silahların kullanımını test etmeye yönelik tatbikatın, Batılı yetkililerin son dönemdeki saldırgan açıklamaları ve NATO’nun istikrarı bozucu eylemleri bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.'Kalkınmamızın ana koşulu özel askeri harekatın başarıyla tamamlanması'Rusya'nın kalkınmasının ana koşulunun özel askeri harekatın başarıyla tamamlanması olduğunu söyleyen Putin, "Ülkenin kalkınması için tüm başarılarımızın temeli olan ekonomi alanında, sosyal alanda, Rusya'daki aileleri güçlendirme, sağlık ve eğitim alanında önemli görevlerimiz var. Tüm bu görevlerin eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamak için her türlü fırsata, kesinlikle her türlü fırsata sahibiz. Ancak yalnızca tek bir şart var, o da muharebe sahasındaki başarılı çalışmalarınız. Bugün itibarıyla ana unsur bu" ifadelerini kullandı.'Zor da olsa Berdıçi'yi almayı başardık'Muharebe sahasındaki duruma değinen Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) yer alan Berdıçi köyünün ele geçirilmesinin önemine vurgu yaparak "Her şeye rağmen Berdıçi'yi aldık, zor oldu" diye konuştu.Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Mayıs'ta Berdiçi köyünün Ukraynalı güçlerden tamamen temizlendiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/rus-disisleri-nukleer-silah-kullanimina-yonelik-tatbikat-batidan-gelen-aciklamalarla-ilgilidir-1083547114.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin, tatbikat, askeri tatbikat, nükleer tatbikat
rusya, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin, tatbikat, askeri tatbikat, nükleer tatbikat

Putin'den nükleer tatbikat açıklaması: 'Olağandışı bir şey yok'

12:08 09.05.2024 (güncellendi: 12:25 09.05.2024)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinRussian President Vladimir Putin attends a parade marking Navy Day in St. Petersburg, Russia.
Russian President Vladimir Putin attends a parade marking Navy Day in St. Petersburg, Russia. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
© Sputnik / POOL
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun gerçekleştireceği nükleer tatbikatın planlı bir faaliyet olduğunu ve bunda olağandışı bir şey bulunmadığını vurguladı.
Rusya lideri Vladimir Putin, 7 Mayıs'ta Kremlin'de yapılan göreve başlama töreni sonrası özel askeri harekatta görev yapan birliklerin komutanlarıyla bir araya geldi.

Kamuoyuyla bugün paylaşılan görüntülere göre Putin, Rus komutanlarla görüşmesinde Rus ordusunun Batı'nın tehditkar söylemlerine cevaben gerçekleştireceği nükleer tatbikattan bahsederek "Burada olağandışı bir durum yok, bu bir planlı çalışma" dedi.

Komutanlara cesaretleri ve birlikleri yönetme kabiliyetleri için teşekkür eden Putin, Anavatan'ın çıkarları uğruna yürüttükleri muharebe faaliyetleri için cephedeki askerlere en içten dileklerinin iletilmesini komutanlardan rica etti.

Tatbikatın askeri personelin ve teçhizatın stratejik olmayan nükleer silahları kullanmaya hazırlık düzeyinin desteklenmesi amacıyla yapılacağını kaydeden Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın böylelikle Batılı siyasetçilerin Moskova'ya yönelik provokatif söylem ve tehditlerine cevaben toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini mutlak şekilde sağlamayı öngören talimler gerçekleştireceğinin altını çizmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, stratejik olmayan nükleer silahların kullanımını test etmeye yönelik tatbikatın, Batılı yetkililerin son dönemdeki saldırgan açıklamaları ve NATO’nun istikrarı bozucu eylemleri bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

'Kalkınmamızın ana koşulu özel askeri harekatın başarıyla tamamlanması'

Rusya'nın kalkınmasının ana koşulunun özel askeri harekatın başarıyla tamamlanması olduğunu söyleyen Putin, "Ülkenin kalkınması için tüm başarılarımızın temeli olan ekonomi alanında, sosyal alanda, Rusya'daki aileleri güçlendirme, sağlık ve eğitim alanında önemli görevlerimiz var. Tüm bu görevlerin eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamak için her türlü fırsata, kesinlikle her türlü fırsata sahibiz. Ancak yalnızca tek bir şart var, o da muharebe sahasındaki başarılı çalışmalarınız. Bugün itibarıyla ana unsur bu" ifadelerini kullandı.

'Zor da olsa Berdıçi'yi almayı başardık'

Muharebe sahasındaki duruma değinen Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) yer alan Berdıçi köyünün ele geçirilmesinin önemine vurgu yaparak "Her şeye rağmen Berdıçi'yi aldık, zor oldu" diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Mayıs'ta Berdiçi köyünün Ukraynalı güçlerden tamamen temizlendiğini duyurmuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2024
DÜNYA
Rus Dışişleri: Nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat Batı’dan gelen açıklamalarla ilgilidir
6 Mayıs, 21:19
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