https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/rus-disisleri-nukleer-silah-kullanimina-yonelik-tatbikat-batidan-gelen-aciklamalarla-ilgilidir-1083547114.html

Rus Dışişleri: Nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat Batı’dan gelen açıklamalarla ilgilidir

Rus Dışişleri: Nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat Batı’dan gelen açıklamalarla ilgilidir

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, stratejik olmayan nükleer silahların kullanımını test etmeye yönelik tatbikatın, Batılı yetkililerin son dönemdeki saldırgan... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T21:19+0300

2024-05-06T21:19+0300

2024-05-06T22:01+0300

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rusya

rusya dışişleri bakanlığı

nükleer silah

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emmanuel macron

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Başkan Vladimir Putin’in talimatı ile Güney Askeri Bölge’de hava kuvvetleri ve donanmayla ortak tatbikata hazırlandığı, tatbikatta stratejik olmayan nükleer silahların kullanımının test edileceği yönündeki açıklamalara ilişkin değerlendirmeye yer verildi.Açıklamada, “Rus askerlerinin stratejik olmayan nükleer silahların kullanımına ilişkin becerilerin geliştirilmesine yönelik düzenleyeceği tatbikat konusunda, söz konusu etkinliğin Batılı yetkililerin son dönemdeki saldırgan açıklamaları ve bazı NATO ülkelerinin giriştiği, Ukrayna ve çevresindeki çatışmalarla ilgili olarak Rusya Federasyonu üzerinde güçlü baskı ve ülkemizin güvenliğine yönelik ek tehditler oluşturmayı hedefleyen sert istikrarsızlaştırıcı eylemler bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini bildiririz” ifadelerine yer verildi.‘NATO meseleyi bilinçli olarak Rusya ile açık bir askeri çatışmaya götürüyor’NATO ülkelerinin eylemlerinin, onların meseleyi kasıtlı olarak Rusya ile açık bir askeri çatışmaya doğru götürdüklerini ortaya koyduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Fransız ve diğer NATO birliklerini Ukrayna’ya gönderme olasılığına ilişkin açıklamaları, sorumsuzluğu ve düşüncesizliği ile şaşırtmaktan öte gidemez. Bunun da ötesinde, Batı medyasında Fransız Yabancı Lejyonu’ndan bir dizi paralı askerin artık Ukrayna’da olduğuna dair bilgiler yer aldı. Bunu, nükleer güçlerin kafa kafaya askeri çatışması anlamına gelecek olan Rusya ile doğrudan silahlı çatışmaya girme hazırlığının ve niyetinin tezahüründen başka bir şey olarak algılamak zor” vurgusu yapıldı.Moskova’nın, Fransız tarafından görünüşe göre Macron’un açıklamalarını Paris’in nükleer yeteneklerinin gösterilerek desteklemesi gereken ‘askeri tatbikatlar ve diğer etkinlikler de dahil olmak üzere bir dizi adım atıldığını saptadığı ifade edilen açıklamada, “Kuzey Atlantik bloğunun üye devletlerinin bu ve diğer bazı eylemleri, onların aslında ülkemizi ‘stratejik yenilgiye’ uğratmaya yönelik düşmanca bir rotayı uygulamanın parçası olarak, meseleyi kasıtlı bir şekilde Ukrayna krizinin NATO ülkeleri ile Rusya arasında açık bir askeri çatışmaya doğru tırmandırılmasına doğru götürdüklerini gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/rusya-disisleri-saldirilara-verilecek-yanit-ukraynadaki-ingiliz-varliklarini-kapsayabilir-1083538613.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, nükleer silah, tatbikat, batılı ülkeler, nato, fransa, emmanuel macron