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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/rus-ordusu-berdici-koyunu-tamamen-kontrol-altina-aldi-1083402517.html
Rus ordusu, Berdiçi köyünü tamamen kontrol altına aldı
Rus ordusu, Berdiçi köyünü tamamen kontrol altına aldı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, askeri operasyonun sürdürüldüğü Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) yer alan Berdiçi köyünün tamamen Ukraynalı güçlerden... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T13:25+0300
2024-05-02T13:37+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
rusya
rusya savunma bakanlığı
askeri operasyon
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
avdeyevka
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Bakanlık, Ukrayna savunmasının derinliklerine ilerleyerek Donetsk’teki avantajlı konumunu güçlendirmeye devam eden Rus ordusunun, stratejik olarak önem arz eden Berdiçi köyünü Ukrayna askerlerinden tamaman arındırdığını bildirirken, Merkez Kuvvetleri Grubu'na bağlı birliklerin başarılı eylemleri sonucu Ukrayna ordusunun 59. Motorize Piyade Tugayı, 42. ve 47. Mekanize Tugayları ve 109. Thero Savunma Tugayı'na bağlı birlikleri, Vozdvijenka, Kalinovo, Sokol, Novopokrovskoye ve Progress yerleşim bölgelerinde yenilgiye uğrattığının altını çizdi.Ayrıca 10 karşı saldırısı püskürtülen düşman güçleri yaklaşık 380 asker, beş zırhlı savaş aracı, sekiz otomobil, Almanya yapımı PzH 2000 topçu sistemi ve ABD yapımı M777 obüsünü kaybetti.Batı Askeri Grubu, cephenin ilerisinde konumunu iyileştirerek Ukrayna taarruz gruplarının 5 karşı saldırısını püskürttü. Düşmanın kaybı 150’den fazla asker, bir tank ve beş otomobil olarak gerçekleşti. Ayrıca çatışmalar sırasında Ukrayna’ya ait bir adet Polonya yapımı Krab topçu sistemi, ABD yapımı M777 ve M198 obüsleri, Akatsiya topçu sistemi, D-20 topu ve iki adet D-30 obüsü yok edildi.Güney Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaşarak düşmanın 270 kadar askerini etkisiz hale getirdi, bir tank, dört otomobil, Msta-B obüsü, D-20 topu, D-30 obüsü, Nota elektronik harp sistemi ve üç mühimmat deposunu yok etti.Doğu Askeri Grubu birimleri de daha avantalı hatlara ulaştı ve Ukrayna taarruz grubunun bir karşı saldırısını püskürttü. Düşman güçler yaklaşık 100 asker, AB yapımı iki adet M777 ve M198 obüsü kaybetti.'Dinyeper' Askeri Grubu da düşman mevzilerine yoğun ateş açarak Ukrayna ordusunun yaklaşık 30 askerini etkisiz hale getirdi ve iki otomobil ile ABD yapımı bir adet M119 topunu vurdu.Ayrıca son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait iki adet ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar, füze ve mühimmat üretim atölyesi, füze ve topçu mühimmat deposu havaya uçuruldu.Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde 25 adet Ukraynalı insansız hava aracını, iki adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, üç adet HIMARS ve Uragan füzesini engelledi.Avdeyevka’nın kuzeybatısında yer alan Novobahmutovka’nın kurtarılması, Berdiçi köyünü savunan Ukrayna birlikleri için bir kuşatma tehdidi oluştururken, bu köyün ele geçirilmesinin Ukrayna kuvvetlerinin lojistiğini önemli ölçüde sekteye uğratacağı biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/ukraynadan-kirim-koprusune-saldiri-sinyali-geldi-1083400775.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, askeri operasyon, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), avdeyevka
ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, askeri operasyon, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), avdeyevka

Rus ordusu, Berdiçi köyünü tamamen kontrol altına aldı

13:25 02.05.2024 (güncellendi: 13:37 02.05.2024)
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, askeri operasyonun sürdürüldüğü Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) yer alan Berdiçi köyünün tamamen Ukraynalı güçlerden özgürleştirildiğini duyurdu.
Bakanlık, Ukrayna savunmasının derinliklerine ilerleyerek Donetsk’teki avantajlı konumunu güçlendirmeye devam eden Rus ordusunun, stratejik olarak önem arz eden Berdiçi köyünü Ukrayna askerlerinden tamaman arındırdığını bildirirken, Merkez Kuvvetleri Grubu'na bağlı birliklerin başarılı eylemleri sonucu Ukrayna ordusunun 59. Motorize Piyade Tugayı, 42. ve 47. Mekanize Tugayları ve 109. Thero Savunma Tugayı'na bağlı birlikleri, Vozdvijenka, Kalinovo, Sokol, Novopokrovskoye ve Progress yerleşim bölgelerinde yenilgiye uğrattığının altını çizdi.
Ayrıca 10 karşı saldırısı püskürtülen düşman güçleri yaklaşık 380 asker, beş zırhlı savaş aracı, sekiz otomobil, Almanya yapımı PzH 2000 topçu sistemi ve ABD yapımı M777 obüsünü kaybetti.
Batı Askeri Grubu, cephenin ilerisinde konumunu iyileştirerek Ukrayna taarruz gruplarının 5 karşı saldırısını püskürttü. Düşmanın kaybı 150’den fazla asker, bir tank ve beş otomobil olarak gerçekleşti. Ayrıca çatışmalar sırasında Ukrayna’ya ait bir adet Polonya yapımı Krab topçu sistemi, ABD yapımı M777 ve M198 obüsleri, Akatsiya topçu sistemi, D-20 topu ve iki adet D-30 obüsü yok edildi.
Güney Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaşarak düşmanın 270 kadar askerini etkisiz hale getirdi, bir tank, dört otomobil, Msta-B obüsü, D-20 topu, D-30 obüsü, Nota elektronik harp sistemi ve üç mühimmat deposunu yok etti.
Doğu Askeri Grubu birimleri de daha avantalı hatlara ulaştı ve Ukrayna taarruz grubunun bir karşı saldırısını püskürttü. Düşman güçler yaklaşık 100 asker, AB yapımı iki adet M777 ve M198 obüsü kaybetti.
'Dinyeper' Askeri Grubu da düşman mevzilerine yoğun ateş açarak Ukrayna ordusunun yaklaşık 30 askerini etkisiz hale getirdi ve iki otomobil ile ABD yapımı bir adet M119 topunu vurdu.
Ayrıca son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait iki adet ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar, füze ve mühimmat üretim atölyesi, füze ve topçu mühimmat deposu havaya uçuruldu.
Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde 25 adet Ukraynalı insansız hava aracını, iki adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, üç adet HIMARS ve Uragan füzesini engelledi.
Avdeyevka’nın kuzeybatısında yer alan Novobahmutovka’nın kurtarılması, Berdiçi köyünü savunan Ukrayna birlikleri için bir kuşatma tehdidi oluştururken, bu köyün ele geçirilmesinin Ukrayna kuvvetlerinin lojistiğini önemli ölçüde sekteye uğratacağı biliniyor.
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