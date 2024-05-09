https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/nato-rusyanin-hicbir-ittifak-ulkesine-saldirma-niyeti-yok-1083660550.html
NATO: Rusya'nın hiçbir ittifak ülkesine saldırma niyeti yok
NATO: Rusya'nın hiçbir ittifak ülkesine saldırma niyeti yok
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Rusya'nın hiçbir ittifak ülkesine saldırma niyetinin olmadığını belirtti. 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T21:46+0300
2024-05-09T21:46+0300
2024-05-09T21:46+0300
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NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Unirea FM radyosuna verdiği demeçte Rusya'nın şu anda ittifakın üyesi olan hiçbir ülkeye saldırma niyetinde olmadığını söyledi.Geoana, “Rusya'nın şu anda herhangi bir NATO ülkesine askeri saldırı yapma niyeti ve imkanı olmadığı açık, ancak bize karşı topyekün bir hibrit savaş başlatılmış durumda. Şu anda benzeri görülmemiş karmaşıklıkta krizlerin, teknolojik ve sosyal dönüşümlerin bir kombinasyonuna tanık oluyoruz” dedi.Romanya’nın, NATO üyeliğinin güvenliğini sağladığı için minnettar olması gerektiğini belirten Geoana, “Çok güçlü bir ittifakın içindeyiz. Askeri üretimin artırılması ve savunma planları da dahil olmak üzere, NATO'nun son yıllarda daha önce hiç görülmemiş derecede adaptasyonu ve dönüşümü sürecindeyiz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/polonya-basbakani-tuskun-ukraynadaki-nato-varligina-iliskin-sozleri-uzerine-rusyadan-aciklama-1083660336.html
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nato, rusya, romanya, mircea geoana, saldırı, hibrit savaş
nato, rusya, romanya, mircea geoana, saldırı, hibrit savaş
NATO: Rusya'nın hiçbir ittifak ülkesine saldırma niyeti yok
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Rusya'nın hiçbir ittifak ülkesine saldırma niyetinin olmadığını belirtti.
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Unirea FM radyosuna verdiği demeçte Rusya'nın şu anda ittifakın üyesi olan hiçbir ülkeye saldırma niyetinde olmadığını söyledi.
Geoana, “Rusya'nın şu anda herhangi bir NATO ülkesine askeri saldırı yapma niyeti ve imkanı olmadığı açık, ancak bize karşı topyekün bir hibrit savaş başlatılmış durumda. Şu anda benzeri görülmemiş karmaşıklıkta krizlerin, teknolojik ve sosyal dönüşümlerin bir kombinasyonuna tanık oluyoruz” dedi.
Romanya’nın, NATO üyeliğinin güvenliğini sağladığı için minnettar olması gerektiğini belirten Geoana, “Çok güçlü bir ittifakın içindeyiz. Askeri üretimin artırılması ve savunma planları da dahil olmak üzere, NATO'nun son yıllarda daha önce hiç görülmemiş derecede adaptasyonu ve dönüşümü sürecindeyiz” ifadelerini kullandı.