https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/israilin-saldirilari-nedeniyle-refahtan-kacis-suruyor-1083637111.html
İsrail'in saldırıları nedeniyle Refah’tan kaçış sürüyor
İsrail'in saldırıları nedeniyle Refah’tan kaçış sürüyor
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 6 Mayıs'ta saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah’ta 80 bin kişinin bölgeden ayrıldığını... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T11:51+0300
2024-05-09T11:51+0300
2024-05-09T12:01+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
refah
benyamin netanyahu
birleşmiş milletler (bm)
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BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki Filistinlilerin ‘yeni bir zorunlu göçe' maruz kaldığı belirtildi.Açıklamada, "İsrail güçlerinin askeri operasyonlarını yoğunlaştırdığı 6 Mayıs'tan bu yana, yaklaşık 80 bin kişi başka bir yere sığınak arayışıyla Refah’ı terk etti" ifadeleri kullanıldı.Refah'a saldırılar sebebiyle bölgedeki Filistinli ailelerin çok zor durumda olduğu belirtilen açıklamada, "Hiçbir yer güvenli değil. Ateşkese hemen ihtiyacımız var" çağrısı yapıldı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 844 Filistinli öldürüldü, 78 bin 404 kişi yaralandı.İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/rusyadan-israile-refah-cagrisi-uluslararasi-beseri-hukuka-harfiyen-uyun-1083612902.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, refah, benyamin netanyahu, birleşmiş milletler (bm)
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, refah, benyamin netanyahu, birleşmiş milletler (bm)
İsrail'in saldırıları nedeniyle Refah’tan kaçış sürüyor
11:51 09.05.2024 (güncellendi: 12:01 09.05.2024)
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 6 Mayıs'ta saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah’ta 80 bin kişinin bölgeden ayrıldığını bildirirken, “Hiçbir yer güvenli değil" açıklamasında bulundu.
BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki Filistinlilerin ‘yeni bir zorunlu göçe' maruz kaldığı belirtildi.
Açıklamada, "İsrail güçlerinin askeri operasyonlarını yoğunlaştırdığı 6 Mayıs'tan bu yana, yaklaşık 80 bin kişi başka bir yere sığınak arayışıyla Refah’ı terk etti" ifadeleri kullanıldı.
Refah'a saldırılar sebebiyle bölgedeki Filistinli ailelerin çok zor durumda olduğu belirtilen açıklamada, "Hiçbir yer güvenli değil. Ateşkese hemen ihtiyacımız var" çağrısı yapıldı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 844 Filistinli öldürüldü, 78 bin 404 kişi yaralandı.
İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.