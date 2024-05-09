https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/israilin-saldirilari-nedeniyle-refahtan-kacis-suruyor-1083637111.html

İsrail'in saldırıları nedeniyle Refah’tan kaçış sürüyor

İsrail'in saldırıları nedeniyle Refah’tan kaçış sürüyor

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 6 Mayıs'ta saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah’ta 80 bin kişinin bölgeden ayrıldığını... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T11:51+0300

2024-05-09T11:51+0300

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israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

refah

benyamin netanyahu

birleşmiş milletler (bm)

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BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki Filistinlilerin ‘yeni bir zorunlu göçe' maruz kaldığı belirtildi.Açıklamada, "İsrail güçlerinin askeri operasyonlarını yoğunlaştırdığı 6 Mayıs'tan bu yana, yaklaşık 80 bin kişi başka bir yere sığınak arayışıyla Refah’ı terk etti" ifadeleri kullanıldı.Refah'a saldırılar sebebiyle bölgedeki Filistinli ailelerin çok zor durumda olduğu belirtilen açıklamada, "Hiçbir yer güvenli değil. Ateşkese hemen ihtiyacımız var" çağrısı yapıldı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 844 Filistinli öldürüldü, 78 bin 404 kişi yaralandı.İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/rusyadan-israile-refah-cagrisi-uluslararasi-beseri-hukuka-harfiyen-uyun-1083612902.html

israil

gazze

gazze şeridi

refah

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, refah, benyamin netanyahu, birleşmiş milletler (bm)