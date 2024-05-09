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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/israilin-saldirilari-nedeniyle-refahtan-kacis-suruyor-1083637111.html
İsrail'in saldırıları nedeniyle Refah’tan kaçış sürüyor
İsrail'in saldırıları nedeniyle Refah’tan kaçış sürüyor
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 6 Mayıs'ta saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah’ta 80 bin kişinin bölgeden ayrıldığını... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T11:51+0300
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BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki Filistinlilerin ‘yeni bir zorunlu göçe' maruz kaldığı belirtildi.Açıklamada, "İsrail güçlerinin askeri operasyonlarını yoğunlaştırdığı 6 Mayıs'tan bu yana, yaklaşık 80 bin kişi başka bir yere sığınak arayışıyla Refah’ı terk etti" ifadeleri kullanıldı.Refah'a saldırılar sebebiyle bölgedeki Filistinli ailelerin çok zor durumda olduğu belirtilen açıklamada, "Hiçbir yer güvenli değil. Ateşkese hemen ihtiyacımız var" çağrısı yapıldı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 844 Filistinli öldürüldü, 78 bin 404 kişi yaralandı.İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/rusyadan-israile-refah-cagrisi-uluslararasi-beseri-hukuka-harfiyen-uyun-1083612902.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, refah, benyamin netanyahu, birleşmiş milletler (bm)
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, refah, benyamin netanyahu, birleşmiş milletler (bm)

İsrail'in saldırıları nedeniyle Refah’tan kaçış sürüyor

11:51 09.05.2024 (güncellendi: 12:01 09.05.2024)
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDGazze Şeridi'nde Filistinliler Refah kentine göç ediyor
Gazze Şeridi'nde Filistinliler Refah kentine göç ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 6 Mayıs'ta saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah’ta 80 bin kişinin bölgeden ayrıldığını bildirirken, “Hiçbir yer güvenli değil" açıklamasında bulundu.
BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki Filistinlilerin ‘yeni bir zorunlu göçe' maruz kaldığı belirtildi.
Açıklamada, "İsrail güçlerinin askeri operasyonlarını yoğunlaştırdığı 6 Mayıs'tan bu yana, yaklaşık 80 bin kişi başka bir yere sığınak arayışıyla Refah’ı terk etti" ifadeleri kullanıldı.
Refah'a saldırılar sebebiyle bölgedeki Filistinli ailelerin çok zor durumda olduğu belirtilen açıklamada, "Hiçbir yer güvenli değil. Ateşkese hemen ihtiyacımız var" çağrısı yapıldı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 844 Filistinli öldürüldü, 78 bin 404 kişi yaralandı.
İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.
Refah kentinin doğusu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2024
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