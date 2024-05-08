https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/rusyadan-israile-refah-cagrisi-uluslararasi-beseri-hukuka-harfiyen-uyun-1083612902.html

Rusya'dan İsrail'e 'Refah' çağrısı: 'Uluslararası beşeri hukuka harfiyen uyun'

Rusya'dan İsrail'e 'Refah' çağrısı: 'Uluslararası beşeri hukuka harfiyen uyun'

Sputnik Türkiye

Moskova, İsrail'in Refah'ta kara operasyonuna başlaması ışığında Başbakan Netanyahu yönetiminden uluslararası beşeri hukuk hükümlerine sıkı sıkıya uyulmasını... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T16:11+0300

2024-05-08T16:11+0300

2024-05-08T16:37+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

gazze ablukası

refah

refah sınır kapısı

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/07/1083585239_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a5ff025d2d6a02097c8651e1332377c7.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in tüm uluslararası tepkilere ve telkinlere rağmen Gazze Şeridi'nin Refah kentinde operasyona başlamasını eleştirerek bir çağrıda bulundu.İsrail ordusunun Refah'ta kara operasyonuna başlamasını tüm bölgeye yönelik yeni bir istikrar bozucu faktör olarak niteleyen Zaharova, "Kentte yaklaşık yarım 1.5 milyon Filistinli sivil yığılmış durumda. Bu bağlamda uluslararası beşeri hukuk hükümlerine harfiyen uyulmasını talep ediyoruz" dedi.'Moskova, esirlerin özgürlüğüne kavuşması için yoğun çaba sarf ediyor'Rusya Dışişleri Sözcüsü, Moskova'nın Gazze Şeridi'nde esir tutulan Rusların ve diğer ülke vatandaşlarının özgürlüğüne kavuşması için de yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.Zaharova, Gazze Şeridi'nde oluşan mevcut tablonun, Rusya'nın krizin akut safhasının aşılmasına yönelik çabaların başlatılmasıyla birlikte Filistinliler ile İsrailliler arasında nihai statüyle ilgili tüm konularda derhal doğrudan diyalog kurulmasını öngören tutumunu doğruladığının altını çizdi.Gazze Şeridi'ndeki duruma ve genel olarak Filistin-İsrail çatışmasına çözüm bulunmasına yönelik umutların sönük olduğunu söyleyen Zaharova, zira bölgedeki durumun her geçen gün daha da kötüye gittiğini ve bunun sivil nüfus için çok ağır insani sonuçlar doğurduğunu vurguladı.Zaharova, bu diyalog sonucunda 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, İsrail ile barış ve güvenlik içinde bir arada yaşayan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini vurguladı.'Fransa askerleri Ukrayna'da hedef olur'Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme ihtimallerinin bulunduğu yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, "Eğer Fransızlar çatışma bölgesine girerse, kaçınılmaz olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin hedefi haline gelecekler. Paris'te bunun kanıtı zaten var" ifadelerini kullandı.Zaharova, birçok AB ve NATO ülkesinin, Fransa vatandaşlarıın Macron'un saldırgan açıklamalarından hoşlanmadığını söyleyerek "Paris'in, Rusya'nın Fransa'ya ve tüm Avrupa'ya yönelik tehdit oluşturduğu hikayesini manipüle etmesine, Batı'nın Rusya'ya karşı Ukrayna'da hibrit savaş için milyarlarca dolar değerindeki harcamaları haklı gösterme isteğine şaşırmıyoruz" değerlendirmesinde bulundu."Almanya'nın siber saldırıdan Rusya'yı suçlaması temelsizAlmanya'nın Sosyal Demokrat Parti'ye (SPD) karşı 2023'ün başında yapılan siber saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutmasını ve bu sebeple Moskova'daki büyükelçisini istişareler için Berlin'e çağırmasını değerlendiren Zaharova, "Bu, Almanya'da Rusya'ya karşı vatandaşların kışkırtılmasını amaçlayan ve ikili ilişkilerin daha da bozulmasına yol açan dostça olmayan bir adım" dedi.Sözcü Zaharova, Almanya'nın siber saldırıdan Rusya'yı suçlamasının 'mesnetsiz' ve 'kanıtsız' olduğunu vurguladı.'Azerbaycan ve Ermenistan'ın adımlarından memnunuz'Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın iki ülke arasında devam eden barış anlaşması görüşmeleri kapsamında 10 Mayıs'ta Kazakistan'ın Almatı şehrinde bir araya geleceğine dikkati çeken Zaharova, bunu memnuniyetle karşıladıklarını, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecine desteklerini sürdürmeye hazır olduklarını dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/refah-kentinin-dogusunda-catismalar-suruyor-1083585120.html

israil

gazze

gazze şeridi

refah

refah sınır kapısı

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, refah, refah sınır kapısı, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova