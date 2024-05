https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/israil-basini-yazdi-turklerin-boykotu-bizi-en-zayif-noktamizdan-vurdu-1083636541.html

İsrail basını yazdı: 'Türklerin boykotu bizi en zayıf noktamızdan vurdu'

İsrail basını yazdı: 'Türklerin boykotu bizi en zayıf noktamızdan vurdu'

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin İsrail'le ticareti askıya alma kararının İsrailli ithalatçılar, aralarında Slovenya’nın da olduğu yeni rotalardan mal getirme üzerine çalışmaya... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T11:28+0300

2024-05-09T11:28+0300

2024-05-09T11:44+0300

dünya

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

türkiye

boykot

israil'i boykot

filistin için israil'e boykot girişimi

dünya

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/09/1082600201_0:49:1081:657_1920x0_80_0_0_58356af73842c751208d8ba86a2ca019.png

Türkiye’nin 7 Ekim 2023’te başlayan Gazze işgaline tepki olarak önce 54 ayrı emtia ürününe ticaret yasağı getirmesi, ardından da İsrail’le ticareti askıya alması, İsrail’e ciddi darbe indirmiş gözüküyor.İsrail basını, “Her şeyin fiyatı artacak, özellikle inşaatın” diye manşetler atarken; dijital tedarik zinciri nakliye platformu SlickChain’in CEO’su durumu şöyle özetledi: Capital Economics, “Türkiye'nin ticareti askıya alma kararı, İsrail'in inşaat ve gıda sektörlerini etkileyebilir” derken, The Times of Israel “İthalatçılar İsrail'e mal getirmek için dolaylı yollar arıyor” başlıklı bir analiz yayınladı.Dünya gazetesinin haberine göre, “Türkiye’nin çarpıcı hamlesi, Kızıldeniz’deki deniz ticaretinin bozulmasının Uzakdoğu’dan mal getirmeyi azalttığı bir dönemde ithalatçı ve ihracatçıları zor durumda bıraktı” diye yazan gazeteye göre, pek çok İsrailli ithalatçı, daha uzun ve daha maliyetli bir taşıma rotası olan Slovenya da dahil olmak üzere üçüncü ülkeler üzerinden mal nakliyesi yaparak Türkiye'nin ticaret yasağını aşmak için dolaylı yollar aramaya başladı. İngiliz basınına göre de Almanya, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Yunanistan, İsrailli iş insanlarının nakliye fizibiliteleri yaptıkları diğer ülkeler…The Times of Israel, Türk boykotunun İsrail’de hayat pahalılığına neden olacağını şu yorumla dile getirdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/biden-dogruladi-israile-verdigimiz-bombalar-gazzede-sivillerin-olumune-yol-acti-1083629015.html

israil

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil türkiye ticareti, israil boykotu