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İsrail basını yazdı: 'Türklerin boykotu bizi en zayıf noktamızdan vurdu'
İsrail basını yazdı: 'Türklerin boykotu bizi en zayıf noktamızdan vurdu'
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Türkiye'nin İsrail'le ticareti askıya alma kararının İsrailli ithalatçılar, aralarında Slovenya’nın da olduğu yeni rotalardan mal getirme üzerine çalışmaya... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T11:28+0300
2024-05-09T11:44+0300
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Türkiye’nin 7 Ekim 2023’te başlayan Gazze işgaline tepki olarak önce 54 ayrı emtia ürününe ticaret yasağı getirmesi, ardından da İsrail’le ticareti askıya alması, İsrail’e ciddi darbe indirmiş gözüküyor.İsrail basını, “Her şeyin fiyatı artacak, özellikle inşaatın” diye manşetler atarken; dijital tedarik zinciri nakliye platformu SlickChain’in CEO’su durumu şöyle özetledi: Capital Economics, “Türkiye'nin ticareti askıya alma kararı, İsrail'in inşaat ve gıda sektörlerini etkileyebilir” derken, The Times of Israel “İthalatçılar İsrail'e mal getirmek için dolaylı yollar arıyor” başlıklı bir analiz yayınladı.Dünya gazetesinin haberine göre, “Türkiye’nin çarpıcı hamlesi, Kızıldeniz’deki deniz ticaretinin bozulmasının Uzakdoğu’dan mal getirmeyi azalttığı bir dönemde ithalatçı ve ihracatçıları zor durumda bıraktı” diye yazan gazeteye göre, pek çok İsrailli ithalatçı, daha uzun ve daha maliyetli bir taşıma rotası olan Slovenya da dahil olmak üzere üçüncü ülkeler üzerinden mal nakliyesi yaparak Türkiye'nin ticaret yasağını aşmak için dolaylı yollar aramaya başladı. İngiliz basınına göre de Almanya, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Yunanistan, İsrailli iş insanlarının nakliye fizibiliteleri yaptıkları diğer ülkeler…The Times of Israel, Türk boykotunun İsrail’de hayat pahalılığına neden olacağını şu yorumla dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/biden-dogruladi-israile-verdigimiz-bombalar-gazzede-sivillerin-olumune-yol-acti-1083629015.html
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israil türkiye ticareti, israil boykotu
israil türkiye ticareti, israil boykotu

İsrail basını yazdı: 'Türklerin boykotu bizi en zayıf noktamızdan vurdu'

11:28 09.05.2024 (güncellendi: 11:44 09.05.2024)
© Sputnik / Kerimcan Malazİsrail Türkiye
İsrail Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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Türkiye'nin İsrail'le ticareti askıya alma kararının İsrailli ithalatçılar, aralarında Slovenya’nın da olduğu yeni rotalardan mal getirme üzerine çalışmaya başladı.
Türkiye’nin 7 Ekim 2023’te başlayan Gazze işgaline tepki olarak önce 54 ayrı emtia ürününe ticaret yasağı getirmesi, ardından da İsrail’le ticareti askıya alması, İsrail’e ciddi darbe indirmiş gözüküyor.
İsrail basını, “Her şeyin fiyatı artacak, özellikle inşaatın” diye manşetler atarken; dijital tedarik zinciri nakliye platformu SlickChain’in CEO’su durumu şöyle özetledi:
“Türkiye’nin eylemi çok ani oldu. Bizi tedarik zincirimizin en zayıf noktasından vurdu.”
Capital Economics, “Türkiye'nin ticareti askıya alma kararı, İsrail'in inşaat ve gıda sektörlerini etkileyebilir” derken, The Times of Israel “İthalatçılar İsrail'e mal getirmek için dolaylı yollar arıyor” başlıklı bir analiz yayınladı.
Dünya gazetesinin haberine göre, “Türkiye’nin çarpıcı hamlesi, Kızıldeniz’deki deniz ticaretinin bozulmasının Uzakdoğu’dan mal getirmeyi azalttığı bir dönemde ithalatçı ve ihracatçıları zor durumda bıraktı” diye yazan gazeteye göre, pek çok İsrailli ithalatçı, daha uzun ve daha maliyetli bir taşıma rotası olan Slovenya da dahil olmak üzere üçüncü ülkeler üzerinden mal nakliyesi yaparak Türkiye'nin ticaret yasağını aşmak için dolaylı yollar aramaya başladı. İngiliz basınına göre de Almanya, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Yunanistan, İsrailli iş insanlarının nakliye fizibiliteleri yaptıkları diğer ülkeler…
The Times of Israel, Türk boykotunun İsrail’de hayat pahalılığına neden olacağını şu yorumla dile getirdi:
“Kısa vadede Türkiye'nin boykotu, arzın daralmasıyla İsrail'de kuru ve taze gıda, hammaddeler, elektrikli cihazlar, demir, çelik ve otomobil gibi çeşitli ithal ürünlerin fiyatlarında artışa yol açacak. İsrailli ithalatçılar alternatif kaynaklar ve ikameler bulacaklar, ancak bunlar daha yüksek üretim ve nakliye maliyetleri nedeniyle daha pahalı olacak. Bu da muhtemelen İsrail'in yüksek hayat pahalılığını daha da artıracak.”
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
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