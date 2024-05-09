İkinci el ilan sayısında artış: ‘Yüksek faizden yararlanmak isteyen satışa geçti’

Krediye erişimin zorlaşması ve enflasyon nedeniyle 2024 yılında, 2023 yılına göre bir daralma bekleniyordu. Yılın ilk çeyreğinde sıfır araçların satışı için yapılan kampanyalar piyasayı canlı tuttu. Sonrasında da seçimler ve bayram sonrası kurun artacağı beklentisiyle araçlarını değiştirmek isteyen kullanıcılardan dolayı pazarda hareketlilik devam etti. 2024 yılı için beklenen daralma Nisan-Mayıs dönemine ertelendi diyebiliriz. Kur konusundaki durumun netleşmesi, kredilere erişim zorluğunun devam etmesiyle beraber bunun sektöre yansımalarını görüyoruz. İlan sayılarındaki artışta, talepten dolayı ilandaki araçların satış süresinin ortalama %2 uzaması etkili oldu. İlan sayılarındaki artışta bir başka etkenin de yüksek mevduat faizi fırsatından faydalanmak isteyen kişilerin aracını satabilmek adına ilanlara yönelmesi olduğunu diyebiliriz.