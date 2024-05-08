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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/nisanda-en-fazla-satilan-otomobil-markalari-belli-oldu-1083601450.html
Nisanda en fazla satılan otomobil markaları belli oldu
Nisanda en fazla satılan otomobil markaları belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın nisan ayında en fazla satışı yapılan markalar Fiat, Renault ve Volkswagen olarak sıralandı. Geçen ay... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T12:18+0300
2024-05-08T12:18+0300
ekonomi
otomobil
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ikinci el otomobil
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2024 Nisan'da otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 azalarak 75 bin 919 adet oldu.Nisanda otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,61 azalarak 61 bin 448 olurken hafif ticari araç satışları yüzde 28,6 azalışla 14 bin 471 olarak gerçekleşti.Söz konusu dönemde otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlarına göre ise yüzde 16,2 büyüme gösterdi.Nisan ayında binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 9 bin 403 adetle Fiat ilk sırayı alırken onu 6 bin 795 satışla Renault ve 6 bin 787 adetle Volkswagen takip etti. Ford, 6 bin 512 satışla dördüncü, Chery 5 bin 315 adetle beşinci sırada yer aldı.İlk sırada Fiat varOtomobil satışları ele alındığında nisanda en fazla satılan marka 6 bin 83 adetle Fiat olurken onu 5 bin 550 satışla Renault, 5 bin 315 ile Chery izledi.Volkswagen, 5 bin 272 otomobil satışıyla dördüncü sırada konumlanırken Hyundai, 4 bin 151 adetle beşinci oldu.Lüks otomobil satışları nasıl?Renault'nun yeni markası Alpine'in de eklenmesiyle toplam 54 markanın yer aldığı ODMD listesinde nisan ayında Smart, Seres ve Neta hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü.Togg'un teslimatları nisanda 3 bin 3 adet olarak gerçekleşirken Tesla'nın satışları 27'de kaldı.Lüks otomobil grubunda nisanda 85 Lexus, 78 DS, 63 Porsche, 21 Maserati, 6 Jaguar, 3 Ferrari, 2'şer adet Bentley ile Aston Martin ve 1 Lamborghini satıldı.Hafif ticaride 5 markaHafif ticari araç segmentine bakıldığında Ford, nisanda 4 bin 640 adet satışla listenin ilk sırasında yer alırken, onu 3 bin 320 ile Fiat, 1515 ile Volkswagen izledi.Renault, 1245 satışla dördüncü, Hyundai, 655 adetle beşinci oldu.
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nisanda en fazla satılan otomobil markaları belli oldu,nisan otomobil,en çok satılan otomobil markaları
nisanda en fazla satılan otomobil markaları belli oldu,nisan otomobil,en çok satılan otomobil markaları

Nisanda en fazla satılan otomobil markaları belli oldu

12:18 08.05.2024
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2024
© AA
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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın nisan ayında en fazla satışı yapılan markalar Fiat, Renault ve Volkswagen olarak sıralandı. Geçen ay ise fazla satışı Fiat, Renault, Volkswagen, Ford ve Chery yapmıştı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2024 Nisan'da otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 azalarak 75 bin 919 adet oldu.

Nisanda otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,61 azalarak 61 bin 448 olurken hafif ticari araç satışları yüzde 28,6 azalışla 14 bin 471 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlarına göre ise yüzde 16,2 büyüme gösterdi.

Nisan ayında binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 9 bin 403 adetle Fiat ilk sırayı alırken onu 6 bin 795 satışla Renault ve 6 bin 787 adetle Volkswagen takip etti. Ford, 6 bin 512 satışla dördüncü, Chery 5 bin 315 adetle beşinci sırada yer aldı.

İlk sırada Fiat var

Otomobil satışları ele alındığında nisanda en fazla satılan marka 6 bin 83 adetle Fiat olurken onu 5 bin 550 satışla Renault, 5 bin 315 ile Chery izledi.

Volkswagen, 5 bin 272 otomobil satışıyla dördüncü sırada konumlanırken Hyundai, 4 bin 151 adetle beşinci oldu.

Lüks otomobil satışları nasıl?

Renault'nun yeni markası Alpine'in de eklenmesiyle toplam 54 markanın yer aldığı ODMD listesinde nisan ayında Smart, Seres ve Neta hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü.

Togg'un teslimatları nisanda 3 bin 3 adet olarak gerçekleşirken Tesla'nın satışları 27'de kaldı.

Lüks otomobil grubunda nisanda 85 Lexus, 78 DS, 63 Porsche, 21 Maserati, 6 Jaguar, 3 Ferrari, 2'şer adet Bentley ile Aston Martin ve 1 Lamborghini satıldı.

Hafif ticaride 5 marka

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında Ford, nisanda 4 bin 640 adet satışla listenin ilk sırasında yer alırken, onu 3 bin 320 ile Fiat, 1515 ile Volkswagen izledi.

Renault, 1245 satışla dördüncü, Hyundai, 655 adetle beşinci oldu.
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