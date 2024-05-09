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Harry Kane 'kupa lanetini' sürdürüyor: Yine kazanamadı
Harry Kane 'kupa lanetini' sürdürüyor: Yine kazanamadı
Sputnik Türkiye
Kariyeri boyunca herhangi bir şampiyonluk yaşayamayan Harry Kane, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenmesiyle bu sezonu da kupasız... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T12:07+0300
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harry kane
bayern münih
uefa şampiyonlar ligi
şampiyonlar ligi kupası
tottenham
tottenham hotspur futbol takımı
kupa
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Premier Lig tarihinin en fazla gol atan oyuncularından biri olan Kane, tüm bu istatistiklere rağmen henüz kupa kazanamadı. Kane'in bu kariye onun 'Kupa Lanetlisi' olarak anılmasına sebep oldu.Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'den son dakikalarda yediği 2 golle yenilen ve finale çıkamayan Bayern Münih, Harry Kane'in kupa hasretini yine sonlandıramadı. Almanya liginde de kupa kazanamayan Bayern Münih 12 yıl sonra ilk kez bir sezonu kupasız tamamladı.Harry Kane sezon başında İngiliz ekibi Tottenham'dan ayrılıp Bayern Münih'e transfer olmuştu.Bayern Münih ile bu sezon Almanya Süper Kupası, Almanya Kupası, Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Kane, 4 kulvarda da kupa sevinci yaşayamadı. 31 yaşındaki futbolcunun böylece, Alman ekibindeki ilk sezonunu kupasız kapattı.Tottenham formasıyla 435 maça çıkıp 280 gol, 61 asistlik istatistik yakalayan Kane, İngiltere Premier Lig'de 3 kez gol krallığına ulaşmasına rağmen kupa kaldıramadı.Kane, bu sezon Bayern Münih formasıyla 45 resmi maçta 44 gol atarak kariyerinin en çok gol attığı sezonlarından birini geçirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/arda-guler-real-madrid-bayern-munih-maci-sonrasi-yine-mansetlerde-tam-bir-catlak-1083627013.html
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Harry Kane 'kupa lanetini' sürdürüyor: Yine kazanamadı

12:07 09.05.2024
© AFP 2023 / JAVIER SORIANOHarry Kane
Harry Kane - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
© AFP 2023 / JAVIER SORIANO
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Kariyeri boyunca herhangi bir şampiyonluk yaşayamayan Harry Kane, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenmesiyle bu sezonu da kupasız tamamladı.
Premier Lig tarihinin en fazla gol atan oyuncularından biri olan Kane, tüm bu istatistiklere rağmen henüz kupa kazanamadı. Kane'in bu kariye onun 'Kupa Lanetlisi' olarak anılmasına sebep oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'den son dakikalarda yediği 2 golle yenilen ve finale çıkamayan Bayern Münih, Harry Kane'in kupa hasretini yine sonlandıramadı. Almanya liginde de kupa kazanamayan Bayern Münih 12 yıl sonra ilk kez bir sezonu kupasız tamamladı.
Harry Kane sezon başında İngiliz ekibi Tottenham'dan ayrılıp Bayern Münih'e transfer olmuştu.
Bayern Münih ile bu sezon Almanya Süper Kupası, Almanya Kupası, Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Kane, 4 kulvarda da kupa sevinci yaşayamadı. 31 yaşındaki futbolcunun böylece, Alman ekibindeki ilk sezonunu kupasız kapattı.
Tottenham formasıyla 435 maça çıkıp 280 gol, 61 asistlik istatistik yakalayan Kane, İngiltere Premier Lig'de 3 kez gol krallığına ulaşmasına rağmen kupa kaldıramadı.
Kane, bu sezon Bayern Münih formasıyla 45 resmi maçta 44 gol atarak kariyerinin en çok gol attığı sezonlarından birini geçirmişti.
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